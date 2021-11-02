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16 крутых фактов о фильмах ужасов

16 крутых фактов о фильмах ужасов (18 фото)

Автор:
02 ноября 2021 08:33
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   ужастик   ужасы   факты   фильм   фото   
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Мы любим делиться с вами киношными фактами и наблюдениями пользователей сети, связанными с разными фильмами, и сегодня в нашем списке интересностей исключительно ужастики.

Смотреть ужастики обычно либо страшно, зависит от боязливости человека и качества самого фильма, либо стыдно, ведь жанр имеет самую низкую репутацию в индустрии кино из-за ежегодных низкобюджетных премьер, сделанных для неприхотливой молодёжи. А вот создавать фильмы ужасов чаще всего очень весело! И за кулисами всяких «Звонков» и «Изгоняющих дьявола» всегда происходит нечто занятное.



Актёрам из фильма «Пункт назначения 3» пришлось 26 раз прокатиться на настоящих американских горках

×

Всё ради съёмок одной сцены.


Акула из фильма «Челюсти» впервые появляется на экране лишь через 1 час и 21 минуту после начала картины


Части биографии серийного убийцы Эда Гина были положены в основу самых разных маньяков из кино и литературы


В их числе злодеи из фильмов «Психо», «Молчание ягнят», «Техасская резня бензопилой» и «Американский психопат». Таким образом этот американский преступник повлиял на популярную культуру как какой-нибудь талантливый режиссёр с хорошей фильмографией.


Дверь в фильме «Сияние» должна была быть облегчённой декорацией, но Джек Николсон слишком легко её пробивал


Актёр когда-то подрабатывал в пожарной бригаде и уж очень умело орудовал топором. В итоге в знаменитой сцене использовалась реальная деревянная дверь.


Маска маньяка из «Хэллоуина» представляет собой модифицированную маску с лицом актёра Уильяма Шетнера


Шетнер известен по сериалу «Звёздный путь». Кстати, в сценарии фильма маска описывалась без каких-то специфических черт, просто «бледные, нейтральные мужские черты».


Актриса Джанет Ли, сыгравшая в «Психо», и Джейми Ли Кёртис, известная по серии фильмов «Хэллоуин» — мать и дочь


Столкновение с маньяками на большом экране — их семейное амплуа.


Плод дерева с огненно-красными листьями из фильма «Звонок» называется самара


В честь него и была названа девочка из колодца. Кстати, само дерево — это японский клён.


Фильм «Пункт назначения» изначально задумывался как эпизод сериала «Секретные материалы»


В итоге эпизод не был снят, и его сценарий превратился в фильм, который разросся в целую франшизу из 5 частей.


Здание школы из фильма «Птицы» в реальной жизни — дом с привидениями


В 1960-е дом был заброшен. О его потусторонности говорят множественные свидетельства жителей города Бодега, в котором и проходили съёмки фильма Альфреда Хичкока.


Представители известных брендов одежды не хотели сотрудничать с фильмом «Американский психопат»


Модные дома очень не хотели, чтобы их вещи ассоциировались со сценами убийств. Поэтому команде костюмеров фильма пришлось следить за тем, чтобы во время кровавых сцен на Кристиане Бэйле не было надето ничего фирменного.


«Сияние» стал первым и единственным фильмом для обеих актрис, сыгравших женщину в таинственной комнате №237


Показывать второе воплощение этого персонажа, сыгранное старшей актрисой, мы, разумеется, не будем.


В фильме «Шоу ужасов Рокки Хоррора» актёры были искренне шокированы появлением трупа под стеклянным столом


Классический случай, когда их намеренно об этом не предупреждали. Знал об этом лишь исполнитель главной роли Тим Карри, сдёргивающий со стола непрозрачную скатерть.


Два комедийных актёра Билл Мюррей и Стив Мартин пересеклись в своей карьере лишь однажды — в ужастике

Это была 5-минутная сцена в музыкально-комедийном хорроре «Магазинчик ужасов» (1968).


Съёмки фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» шли 8 дней. В итоге он собрал более 248 миллионов долларов

Если не учитывать маркетинг и постпродакшн, то каждый съёмочный день в итоге принёс создателям фильма и студии по 31 миллиону долларов.


Подготовка знаменитого кадра из «Сияния» с лифтом и искусственной кровью заняла год, а сами съёмки — три дня

Дизайн кровавого лифта был основан на холле отеля The Ahwahnee в Йосемити, Калифорния (фото справа).


Дизайн существа из фильма «Тварь из Чёрной Лагуны» был вдохновлён оскаровской статуэткой

Бонус: фильм «Инопланетянин» изначально задумывался как хоррор

Вот так на ранней стадии производства выглядел тот самый милейший пришелец. Жуть!

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Метки: актеры   кино   ужастик   ужасы   факты   фильм   фото   
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