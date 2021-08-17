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Такое не каждый день увидишь!

Такое не каждый день увидишь! (27 фото)

Автор:
17 августа 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотоподборка   вот это да!   неожиданно   познавательно   удивительно   фото   фотографии   фотографы   
40363
27

В этом собрании необычных фотографий есть снимки веселые и не очень, познавательные и просто забавные, нет только скучных! Познакомьтесь с неожиданными и поразительными вещами и явлениями, которые существуют на нашей планете!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   вот это да!   неожиданно   познавательно   удивительно   фото   фотографии   фотографы   
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3k
Горожанин 17 часов назад
"Обрезанный и отполированный метеор"

Не метеор, а метеорит - так как долетел до поверхности Земли, не сгорев в атмосфере.
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3k
Ruslan 55 минут назад
Завис на разнице между пулевым и осколочным ранениями.
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26
Вадим 2 часа назад
Два года возле дома встречал.
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6k
Сидор Сидоров 3 часа назад
Давно и специально не заходил в публикации этого автора, Тушёнкиной и прочих подобных, но...
Дело было вечером и... решил посмотреть: мож изменилось что?
Теперь вижу – нихрена не изменилось. Правильно, что не захожу в такую бредятину. (Ещё и процентов 70 –постановка.)
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8k
Павел 4 часа назад
Шахматы с инструкцией понравились.
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11k
koleos72 7 часов назад
В Японии, такая банда женщин(в своё время), по моему называлась Сукэбан. По круче наших девяностых, походу, было!
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2k
Алёшка 8 часов назад
Как перфекционист, могу сказать следующее: "Нихрена тут не идеально!!! Аж бесит!".
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89
Misanthrop75 Алёшка 4 часа назад
К тому же это не линейки, а линии!
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1k
Андрей 34рус 8 часов назад
Комментарий к фото
а с другой стороны - мыльный отпечаток на жопе!
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1k
Лёха 8 часов назад
Тексты перед выкладкой когда начнёте редактировать?
"Командаиндийских женщин, которая выслеживает и избивает"
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89
Misanthrop75 Лёха 4 часа назад
Так и дальше непонятно, о чём вообще речь!
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164
Vadim Balabanov 10 часов назад
Сомнительные подписи. Про снег с ботинок ерунда. Его нанесло в основном через решетку и он не тает в тени.
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6k
mbr 10 часов назад
х...й получился
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843
¯\_(ツ)_/¯ Пихарь 11 часов назад
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507
Autumn2015 12 часов назад
Автор, прежде чем писать всякую дичь про " женщин с палками, которые выслеживают и избивают мужей" разберись в теме для начала! Это вообще-то довольно крупное индийское общественное объединение Gulabi Gang , направленное на поддержание социальной справедливости и порядка. Например, там власти не хотят расследовать факты изнасилований женщин из низшей касты ( да, там забавная логика, прикасаться к неприкасаемым,даже случайно одеждой, нельзя, 7 лет надо отмаливать, зато изнасиловать неприкасаемую женщину - без проблем и никак не преследуется), и именно это движение дало ход делу. Или они пресекают торговлю гуманитаркой, что очень распространено в странах третьего мира. https://kulturologia.ru/blogs/281112/17456/https://kulturologia.ru/blogs/281112/17456/
Но ляпнуть что попало про "ужасных баб", нагнетая и так огромное женоненавистничество на Фишках - это норм. Автору минус.
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1k
yuriyakpp 12 часов назад
по поводу машины. думаю тут все не так совсем. ну может во время войны и поставляли их в таких наборах но на фото современный конструктор только сделанный под старину. в америке довольно много таких конструкторов продают начиная с джипов и заканчивая каким нибудь спорткаром. и собираешь его сам в гараже а потом регистрируешь как автомобиль
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419
partners74 12 часов назад
вон оно что)))дизайн обшивки сидений Lada Vesta . долго думать не нужно было)))
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419
partners74 13 часов назад
блин, метеорит, обрезанный
еврей что-ли?
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7k
Влад 13 часов назад
ну что веганы-будете ещё в море купаться?))))))
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89
Misanthrop75 jagyja 4 часа назад
Делать замечание другому человеку, при этом сам - идиот! Не понял?
А то, что ты предложение начал с маленькой буквы, а после точки с маленькой буквы опять начал, и не один раз, а то, что в конце твоего ублюдочного предложения должен стоять восклицательный знак, а его нет - это нормально?! А матом писать - это нормально?!
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89
Misanthrop75 Влад 4 часа назад
Слово "кстати" выделяется запятыми с обеих сторон! А за мат - плюю тебе в карму 10 раз!
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83k
Феофан 14 часов назад
"Командаиндийских женщин, которая выслеживает и избивает палками мужей"
Что за дичь такая?
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843
¯\_(ツ)_/¯ Пихарь 14 часов назад
яеловек а это кто?
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421
игорь ¯\_(ツ)_/¯ Пихарь 10 часов назад
ну да вариантов ЯЕЛОВЕК много
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421
игорь Elena Ki 10 часов назад
может и круговые шарниры, колени можно согнуть в любую сторону.
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216
Сергей Сергей 14 часов назад
Может так: " Сампат Пал Деви собрала группу активисток, которые появлялись из ниоткуда и угощали палками мужчин, бьющих своих жен"
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216
Сергей Сергей Игорь Меншиков 13 часов назад
В Китае не знаю. Вычитал что в Индии.
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35k
Example 6.2.6 15 часов назад
Книга похожа на метеорит Уилламетт.
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