Такое не каждый день увидишь!

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В этом собрании необычных фотографий есть снимки веселые и не очень, познавательные и просто забавные, нет только скучных! Познакомьтесь с неожиданными и поразительными вещами и явлениями, которые существуют на нашей планете!
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Джип времен Второй мировой, который поставлялся частично разобранным и собирался на месте службы
Скан головного мозга яеловека. Место схождения нервных пучков, идущих от глаз к мозгу, напоминает третий глаз
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Не метеор, а метеорит - так как долетел до поверхности Земли, не сгорев в атмосфере.
Дело было вечером и... решил посмотреть: мож изменилось что?
Теперь вижу – нихрена не изменилось. Правильно, что не захожу в такую бредятину. (Ещё и процентов 70 –постановка.)
Мне кажется, что точка в конце предложения была лишней.
Ну как неперфекционист перфекционисту...
"Командаиндийских женщин, которая выслеживает и избивает"
Но ляпнуть что попало про "ужасных баб", нагнетая и так огромное женоненавистничество на Фишках - это норм. Автору минус.
А то, что ты предложение начал с маленькой буквы, а после точки с маленькой буквы опять начал, и не один раз, а то, что в конце твоего ублюдочного предложения должен стоять восклицательный знак, а его нет - это нормально?! А матом писать - это нормально?!
Что за дичь такая?