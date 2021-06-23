Интересные неожиданные находки

Автор:
23 июня 2021 08:30
Бывает, что нечто неожиданное и удивительное находится буквально на расстоянии вытянутой руки. А иногда сюрприз ждет прямо перед твоим носом - надо лишь его заметить. И вот вам примеры!
"Мой муж умер две недели назад. А сегодня я нашла это в гараже, скрытое листом бумаги"
"Сняли ковролин в новой квартире и нашли гигантское поле для игры в "Монополию"
"Нашел в саду молоденький дубок-альбинос. Буду за ним ухаживать"
"Колол дрова. Внутри у одного из поленьев фактура напоминает небо на картине "Звездная ночь" Ван Гога
"Обнаружил это в походе у палатки, проснувшись. Слегка занервничал"
"Нашел Звездные врата в лесу возле Линца, Австрия"
"Нашла в саду серебряный медальон, которому 227 лет"
"Сломали стену в подвале только что купленного дома и нашли за ней сауну с ждакузи"
"Нашла мотылька, который больше моей ладони!"
"Нашел 10-каратный австралийский сапфир во время похода по ущелью"
"Увидел ледяную розу в Остине после ледяного дождя"
"Я нашла спиральный одуванчик"
"Сняли ковролин в доме,рассчитывая добраться до бетона, - а нашли вот такой шедевр 1970-х"
"Нашел на берегу совершенно круглый камень"
"Нашла камень, похожий на картину Пикассо"
"Обнаружили в лесу дерево, которое вросло само в себя"
"Поймал лягушонка, у которого пока не исчез хвост"
"Во время трудного похода по диким джунглям амазонки нашли столб, маркирующий линию экватора"
"Попалась однопенсовая монетка с браком штамповки (вид сзади и вид спереди)
"В банке с морской солью нашла идеальный кристалл соли"
"Нашла зимой в Техасе рыбу, вмерзшую в лед"
"Разбирая дедовский гараж, нашел Библию 1881 года издания"
"В лесу за старым кладбищем, в укромном месте нашел любовно оформленную могилу собаки"
"Ел мидии и нашел в одной из них морскую звезду"
Кольца, найденные на пляже
"Мои мама с дядей нашли на берегу военный беспилотный дрон-мишень"
"Нашла кусок льда, замерзший в невероятной форме"
"Убрали стену в купленном доме викторианской эпохи и нашли там металлический камин"
"Купили винтажную плиту и нашли в ней газету 1954 года"
"Нашел в саду старую гранату. Пришлось вызывать саперов"
"Нашли в старом доме забытую коробку с цветными карандашами. Термиты уже сточили всю деревянную часть"
"Нашли кусок кирпичной стены, обтесанный морем"
"Обнаружил у стены старого дома миниатюрную телефонную будку"
"Нашли старую советскую бутылку с "Пепси-колой". Хочется попробовать, но..."
"Вот как выглядит край листа теста для выпечки печений-рыбок"
"Ел в ресторане устриц и в одной из них нашел жемчужину"
"Моллюск юрского периода в золотом пирите"
"В процессе ремонта кухнив доме нашла дополнительную дверь на улицу, которую заделали предыдущие владельцы"
"Разбирала старые коробки и нашла рукопись романа, который писала в 12 лет"
"Нашел место ночевки волка в снегу. Даже ребра отпечатались"
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— переведено специально для fishki.net
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