Интересные неожиданные находки

Бывает, что нечто неожиданное и удивительное находится буквально на расстоянии вытянутой руки. А иногда сюрприз ждет прямо перед твоим носом - надо лишь его заметить. И вот вам примеры!

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"Мой муж умер две недели назад. А сегодня я нашла это в гараже, скрытое листом бумаги" 0 Источник: "Люблю тебя, милая".

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"Сняли ковролин в новой квартире и нашли гигантское поле для игры в "Монополию" 0 Источник:

"Нашел в саду молоденький дубок-альбинос. Буду за ним ухаживать" 0 Источник:

"Колол дрова. Внутри у одного из поленьев фактура напоминает небо на картине "Звездная ночь" Ван Гога 0 Источник:

"Обнаружил это в походе у палатки, проснувшись. Слегка занервничал" 0 Источник:

"Нашел Звездные врата в лесу возле Линца, Австрия" 0 Источник:

"Нашла в саду серебряный медальон, которому 227 лет" 0 Источник:

"Сломали стену в подвале только что купленного дома и нашли за ней сауну с ждакузи" 0 Источник:

"Нашла мотылька, который больше моей ладони!" 0 Источник:

"Нашел 10-каратный австралийский сапфир во время похода по ущелью" 0 Источник:

"Увидел ледяную розу в Остине после ледяного дождя" 0 Источник:

"Я нашла спиральный одуванчик" 0 Источник:

"Сняли ковролин в доме,рассчитывая добраться до бетона, - а нашли вот такой шедевр 1970-х" 0 Источник:

"Нашел на берегу совершенно круглый камень" 0 Источник:

"Нашла камень, похожий на картину Пикассо" 0 Источник:

"Обнаружили в лесу дерево, которое вросло само в себя" 0 Источник:

"Поймал лягушонка, у которого пока не исчез хвост" 0 Источник:

"Во время трудного похода по диким джунглям амазонки нашли столб, маркирующий линию экватора" 0 Источник:

"Попалась однопенсовая монетка с браком штамповки (вид сзади и вид спереди) 0 Источник:

"В банке с морской солью нашла идеальный кристалл соли" 0 Источник:

"Нашла зимой в Техасе рыбу, вмерзшую в лед" 0 Источник:

"Разбирая дедовский гараж, нашел Библию 1881 года издания" 0 Источник:

"В лесу за старым кладбищем, в укромном месте нашел любовно оформленную могилу собаки" 0 Источник:

"Ел мидии и нашел в одной из них морскую звезду" 0 Источник:

Кольца, найденные на пляже 0 Источник:

"Мои мама с дядей нашли на берегу военный беспилотный дрон-мишень" 0 Источник:

"Нашла кусок льда, замерзший в невероятной форме" 0 Источник:

"Убрали стену в купленном доме викторианской эпохи и нашли там металлический камин" 0 Источник:

"Купили винтажную плиту и нашли в ней газету 1954 года" 0 Источник:

"Нашел в саду старую гранату. Пришлось вызывать саперов" 0 Источник:

"Нашли в старом доме забытую коробку с цветными карандашами. Термиты уже сточили всю деревянную часть" 0 Источник:

"Нашли кусок кирпичной стены, обтесанный морем" 0 Источник:

"Обнаружил у стены старого дома миниатюрную телефонную будку" 0 Источник:

"Нашли старую советскую бутылку с "Пепси-колой". Хочется попробовать, но..." 0 Источник:

"Вот как выглядит край листа теста для выпечки печений-рыбок" 0 Источник:

"Ел в ресторане устриц и в одной из них нашел жемчужину" 0 Источник:

"Моллюск юрского периода в золотом пирите" 0 Источник:

"В процессе ремонта кухнив доме нашла дополнительную дверь на улицу, которую заделали предыдущие владельцы" 0 Источник:

"Разбирала старые коробки и нашла рукопись романа, который писала в 12 лет" 0 Источник: