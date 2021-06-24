Интересные неожиданные находки - часть 2

Автор:
24 июня 2021 08:30
Вчера мы убедились в том, что мир полон сюрпризов
. А сегодня посмотрим еще одну коллекцию неожиданных находок, обнаруженных самыми разными людьми буквально у себя под носом.
"Этот окаменевший отпечаток папоротника я нашел в Северной Дакоте"
"Еаше на берегу челюсть кита-горбача"
"Обнаружили у себя на веранде гигантскую древесную лягушку"
"Наше эту брошь металлодетектором"
"Путешествуя по Франции,нашел древнеримский гвоздь от лошадиной подковы"
"Нашел камень с вмурованной в него много тысяч лет назад раковиной древнего моллюска"
"Во время шторма собрална берегуобточенные волнами стекляшки"
"Обнаружила у себя в саду нарцисс с 6 цветками"
"Разбираясь в доме, нашел медали за Первую мировую, принадлежавшие моей прапрабабушке"
"Разбирая офис перед ремонтом, нашли стопку непогашенных чеков 1910 года"
"Нашли купюры времен Гражданской войны в недавно купленном доме 1885 года постройки"
"Нашли коллекцию старыш крышечек в мышином гнезде в стене нашего старого дома"
"Нашла во время прогулки кинжал, спрятанный в трость со змеиной головой"
"Обнаружили в доме детеныша летучей мыши"
"Нашла маленькую морскую звезду с четырьмя лучами вместо пяти"
"Нашел камень, похожий на череп аллигатора"
"Нашел возле машины сброшенную шкурку богомола"
"Сто лет назад кто-то потерял кошелек"
"У нас на лимонном дереве вырос странный лимон"
"Нашел на чердаке бабушкиного дома свидетельство о браке 1841года"
"Я нашел камень в форме сердца"
"Я нашла пятилистный клевер"
"Я путешествовал в горах и случайно нашел старинные руины"
"Нашел в гараже настоящее мальчишеское сокровище из 1990-х"
"Нашел в океен Второй мировой"ане солдатский жетон врем
Во время ремонта школы в Австралии один из рабочих нашел мотылька размером со взрослую крысу
"Нашелу себя во дворе решетку с символом Бэьинга?
"Нашел на берегу океана банку из-под пива Coors. Как оказалось, такие банки произвоидились до 1959 года"
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— переведено специально для fishki.net
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Враньё Это камень в виде жопы.