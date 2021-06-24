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Интересные неожиданные находки - часть 2

Интересные неожиданные находки - часть 2 (31 фото)

Автор:
24 июня 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: истории   истории в картинках   находки   неожиданно   сюрпризы   удивительно   удивительное рядом   шел и нашел   
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Вчера мы убедились в том, что мир полон сюрпризов . А сегодня посмотрим еще одну коллекцию неожиданных находок, обнаруженных самыми разными людьми буквально у себя под носом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории   истории в картинках   находки   неожиданно   сюрпризы   удивительно   удивительное рядом   шел и нашел   
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494k
АРОН Час назад
БОЛОНКА, учите русский язык и проверяйте набранный текст.
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10k
Голос Вселенной 56 минут назад
Я сегодня нашел, наконец, свой второй носок от любимой пары... Сфоткать не могу, извините, в офисе не поймут, если я разуюсь тут...
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526
Палыч Час назад
"Я нашел камень в форме сердца"
==========
Враньё Это камень в виде жопы.
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