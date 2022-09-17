"Капремонт будет через 30 лет". Уфимская бабушка устроила взбучку чиновникам

"Капремонт будет через 30 лет. Мне будет около 100. В это время мне эта крыша уже не нужна будет" - возмущается на видео пенсионерка.

Дело в том, что текущим летом в доме №38 в рамках капремонта были отремонтированы отопление и лестничные клетки, а вот с крышей как-то не задалось.



