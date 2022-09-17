FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6477 постов • 881 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Капремонт будет через 30 лет". Уфимская бабушка устроила взбучку чиновникам

"Капремонт будет через 30 лет". Уфимская бабушка устроила взбучку чиновникам

Автор:
17 сентября 2022 14:47
Сообщество : Жить в России
Метки: бабушка   видео   капремонт   потолок   уфа   чиновкники   штукатурка   
1159
2
1

В Уфе на городском форуме "Управдом" 65-летняя пенсионерка преподнесла неожиданный "подарок" заместителю мэра Сергею Кожевникову.

Бабуля живёт на девятом этаже в доме № 38 по улице Вологодской, в её квартире много лет течёт крыша, регулярно осыпается штукатурка. Устав от бесконечно отмахивающихся от её проблем чиновников она решила наглядно показать, в каком ужасном состоянии находится её дом.

"Капремонт будет через 30 лет. Мне будет около 100. В это время мне эта крыша уже не нужна будет" - возмущается на видео пенсионерка.

Дело в том, что текущим летом в доме №38 в рамках капремонта были отремонтированы отопление и лестничные клетки, а вот с крышей как-то не задалось.


Мэрия Уфы назвала произошедшее провокацией и бодро сообщила, что "специалисты мэрии побывали в её квартире, у неё сделан ремонт, потолок не течёт, штукатурка не падает".

Вот только люди в зале, почему-то аплодировали бабушке, а не чиновникам.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: бабушка   видео   капремонт   потолок   уфа   чиновкники   штукатурка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
tamin 8 часов назад
Вот при правильном подходе должна срабатывать цепочка. В теории зам мэра отправляет в прокуратуру. Прокуратура идет в тсж, находит спиленные деньги или плохого подрядчика, [мат] дальше чем видит и чинит. Зам мэра отчитывается людям через год, что все решено(год примерный срок, а как быстрее). Как есть. Вся процедура такая же, но сцука он отчитывается через день и все понимают-наебал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Максим Николаев 52 минуты назад
Какая-то подстава. Бабушка не бабушка, штукатурка не штукатурка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей Час назад
Вообще-то, дом по указанному адресу - стандартная советская панельная девятиэтажка, сам в подобной живу. Ну нет на потолке мест с подобными кусками штукатурки.
Где она их надыбала и для чего шифруется надев платок и большие очки - вопрос интересный. То, что она устроила провокацию - к бабке не ходи, ясно.
ps Был ли капремонт крыши у неё или нет - понятия не имею. Привел лишь очевидные факты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
176
MAXIMUS 5 часов назад

Во всём виноваты либералы, хохлы, гейропейцы и пиндосы!

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Shtoppi 7 часов назад
<<...в рамках капремонта были отремонтированы отопление и лестничные клетки, а вот с крышей как-то не задалось.>>
Кто первым угадает почему не заладилось?))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
367
Fisher1979 7 часов назад
Кто поставит на бабушку?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
GROMOZEKA 8 часов назад
Я, конечно, дико извиняюсь, но разве не ТСЖ должна отвечать за капремонт дома?
Ну, или на худой конец УК
Чего она к заммэру поперлась?
Шла бы уже в прокуратуру
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
a_komolow 8 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

53345



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Загадка числа 349: как обыкновенная бутылка Пепси привела к массовым беспорядкам в одной из стран мира
Загадка числа 349: как обыкновенная бутылка Пепси привела к массовым беспорядкам в...
Лукашенко потроллил Европу дровами - сеть ответила пародиями и флешмобом
Лукашенко потроллил Европу дровами - сеть ответила пародиями и флешмобом
Набирающие популярность в сообществах
Примерное будущее: Право на утилизацию
Примерное будущее: Право на утилизацию
Житель Саудовской Аравии объяснил, зачем женился 53 раза
Житель Саудовской Аравии объяснил, зачем женился 53 раза
Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов
Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#фотографии#фильм#забавно#позитив#роль#познавательно#актеры
#Юмор#факты#животные#подборка#шоу бизнес#знаменитости#Приколы#улыбнуло#природа#биография
#интересно#прикол#кино#СССР#Ynews#картинки#в мире#личная жизнь#интересное#аварии
Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов На тату-мастера внезапно обрушился потолок На тату-мастера внезапно обрушился потолок Сломал систему: уфимец прошел в торговый центр по QR-коду с пачки чипсов Сломал систему: уфимец прошел в торговый центр по QR-коду с пачки чипсов Австралийская бабуля отбила свою сумку у грабителя и сделала ему больно Австралийская бабуля отбила свою сумку у грабителя и сделала ему больно СК заинтересовался челябинцами, зарабатывающими на больной бабушке СК заинтересовался челябинцами, зарабатывающими на больной бабушке «Ругаю власть с матерком»: пенсионерка из Саратова пообщалась с Вячеславом Володиным «Ругаю власть с матерком»: пенсионерка из Саратова пообщалась с Вячеславом Володиным

На что жалуетесь?

Вернуться