"Капремонт будет через 30 лет". Уфимская бабушка устроила взбучку чиновникам

В Уфе на городском форуме "Управдом" 65-летняя пенсионерка преподнесла неожиданный "подарок" заместителю мэра Сергею Кожевникову.
Бабуля живёт на девятом этаже в доме № 38 по улице Вологодской, в её квартире много лет течёт крыша, регулярно осыпается штукатурка. Устав от бесконечно отмахивающихся от её проблем чиновников она решила наглядно показать, в каком ужасном состоянии находится её дом.
"Капремонт будет через 30 лет. Мне будет около 100. В это время мне эта крыша уже не нужна будет" - возмущается на видео пенсионерка.
Дело в том, что текущим летом в доме №38 в рамках капремонта были отремонтированы отопление и лестничные клетки, а вот с крышей как-то не задалось.
Мэрия Уфы назвала произошедшее провокацией и бодро сообщила, что "специалисты мэрии побывали в её квартире, у неё сделан ремонт, потолок не течёт, штукатурка не падает".
Вот только люди в зале, почему-то аплодировали бабушке, а не чиновникам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Где она их надыбала и для чего шифруется надев платок и большие очки - вопрос интересный. То, что она устроила провокацию - к бабке не ходи, ясно.
ps Был ли капремонт крыши у неё или нет - понятия не имею. Привел лишь очевидные факты.
Во всём виноваты либералы, хохлы, гейропейцы и пиндосы!
Кто первым угадает почему не заладилось?))))))))
Ну, или на худой конец УК
Чего она к заммэру поперлась?
Шла бы уже в прокуратуру
В таких случаях чиновники прилагают усилие для удовлетворения требований единичного просящего, дабы не испортить свой имидж, а улучшить его. Порочная практика. Игнорируется закон, прокуратура, суд. Игнорируется цивилизованная процедура решения конфликта.