Женщина сделала замечание соседу с собаками без намордников и получила струю газа в лицо

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Нервный мужчина не захотел выслушивать нотации от соседки и показал все, что думает по поводу ее претензий.
Камера наблюдения над подъездом многоквартирного дома в Челябинске запечатлела сцену ссоры собачника и его соседки.
Женщина увидела, что мужчина выходит из подъезда с собаками без намордников и сделала ему замечание. Критика представителю сильного пола не понравилась. Он не стал спорить, а просто достал из кармана баллон с перцовым газом и распылил в лицо обидчице.
Кстати, как пишут СМИ, жильцы дома говорят, что у женщины тоже есть пара питомцев. Видимо, пару своих собак она выводит по всем правилам, в намордниках.
Судя по некоторым комментаторам из соцсетей, они вполне разделяют взгляды мужчины. Дескать, нечего тут замечаниями разбрасываться. Однако вменяемые люди считают, что он все-таки перегнул палку. Собаки должны выходить из квартиры в намордниках.
Реакция соцсетей
Это правило необходимо соблюдать неукоснительно. Правда, с таким темпераментом, намордник, похоже, был бы к месту и на хозяине этих псов. Уж очень нервно реагирует на замечания - как бы не покусал обидчиков.
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Отчаянный парень
Изониазид женщине в помощь, больше не придется делать замечания.
Когда-нибудь они его самого загрызут.