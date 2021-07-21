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Женщина сделала замечание соседу с собаками без намордников и получила струю газа в лицо

Женщина сделала замечание соседу с собаками без намордников и получила струю газа в лицо (7 фото + 1 видео)

Автор:
21 июля 2021 08:09
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   выгул собак   намордник   правила поведения   собаки   челябинск   
1802
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Нервный мужчина не захотел выслушивать нотации от соседки и показал все, что думает по поводу ее претензий.

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Метки: видео   выгул собак   намордник   правила поведения   собаки   челябинск   
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27  комментариев
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3k
Михалыч 56 минут назад
Не про этот случай, а в общем. Зачастую владельцы собак бойцовских пород имеют серьезные психологические проблемы. Может детские комплексы, желание самоутвердиться, противопоставить себя обществу и толкает их на приобретение таких пород, с которыми им в глубине души спокойнее. Такие собаки дают им чувство превосходства над другими, и уже именно это чувство не дает владельцу надеть на собаку намордник. Ведь тогда никакого превосходства не будет, соответственно весь смысл теряется. Ну и как все люди с психологическими проблемами, они об этом не знают, не желают знать и такие проблемы всячески отрицают.
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4k
Pterodactyl 3 минуты назад
А зачем собачку велосипедом пыталась ударить? А так-то в Челябинске никто масочный режим не отменял. Почему она сама не в наморднике?
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11k
Вася 6 минут назад
Ссылка coub.com
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4k
Иван 6 минут назад
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11k
Вася 8 минут назад
Ссылка coub.com
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470
nickolaus 14 минут назад
Мужик тот [мат] по жизни
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−86
горби 16 минут назад
собачника и собак в крематорий
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11k
Евгений 19 минут назад
Если этому дебилу жало не прищемить - закончится дело чьим то трупом. Материала хватает - хулиганство, нарушение правил содержания собак.
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34k
Alex 21 минуту назад
Пристрелить нахрен, вместе с хозяином
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13k
Роберт Шекли Полчаса назад
Это ж сколько смелости нужно иметь, чтобы напасть на велосипедистку, имея при себе всего лишь две бойцовых собаки, перцовый баллончик и будучи в лучшей физической форме

Отчаянный парень
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1k
Alex Trahtenberg Полчаса назад
таки давайте адрес фио и будет он каждый день с каждого угла задутый вместе с собаками ;)
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26k
Aqueronte 36 минут назад
Применение ГБ необоснованно, угрозы не было. Однозначно хулиганство.
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17k
KOSTELLO 41 минуту назад
Пока у нас не будет нормально работающего закона о содержании питомцев, порядка не будет.
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6k
кот базилий 42 минуты назад
Если с балончиком выходит на прогулку у дома - он уже заточен на скандал и потасовку, пи.дор конченый. Нарвется когда нить - придет домой с разбитым рылом, это дело времени.
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14k
ВОВЧЕГ 49 минут назад
Редкостный гребень, мало того что два бойца без намордников, еще и с баллоном.
Изониазид женщине в помощь, больше не придется делать замечания.
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378
Alexandr F Час назад
Интеллигентные люди в России живут. На замечания отвечают уважительно с извинениями. На дорогах водители ведут себя культурно, уступают друг другу, подрезать и оскорбить - Боже упаси! Одним словом в прекрасной стране живем. Остальные страны нам просто завидуют
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7k
Кенвуд Час назад
Его же собаки его и сожрут, надеюсь.
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11k
Типа граф Час назад
Все кругом пида.расы , один только он дартоньян
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169
⛔ Александр ⛔ Час назад
Очень опасная и тупая порода собак.
Когда-нибудь они его самого загрызут.
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52
Сергей Нор 2 часа назад
Таких хозяев самих нужно в намордниках держать, и на цепи, чтобы на людей не кидались, нелюди.
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554
manul74 2 часа назад
Молодец. Справился с женщиной. МУЖИК!!!
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