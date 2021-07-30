Бывший омоновец обложил соседей данью за парковку

Просто это его парковка, и он ее доит.
Бывший спецназовец из Челябинска, а ныне пенсионер Александр Варенцов так заскучал без работы, что занялся рэкетом. На протяжении уже нескольких лет он терроризирует жителей нескольких многоэтажек, требуя деньги за парковку во дворе домов. Наиболее желанными "клиентами" для него становятся новые соседи и посетители салона красоты, что располагается в одном из домов. В не терпящим возражений тоне, Варенцов им объясняет, что следит тут за порядком, а за него нужно платить.
Очередными жертвами самозванного парковщика стала молодая семья, переехавшая в Челябинск из Волгограда. В ролике, записанном соседями можно услышать явные угрозы и грубую брань. При этом "парковщика" ничуть не смущает ни включенная камера, ни малолетний ребенок.
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“Он объяснил, что он бывший омоновец, здесь занимается тем, что стережет машины от разбоев, 40 рублей в сутки – и никаких проблем, машина в безопасности. Я говорю: “спасибо, мне не нужна такая охрана”. Он говорит: “ну, тогда паркуйся в другом месте”, - рассказал пострадавший Сергей Пасошников.
На ушлого бизнесмена семья Пасошниковых уже написала заявление. Странно, почему этого не сделали раньше другие соседи.
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Вот так наши доблестные правоохранительные органы понимают свою обязанность - защищать граждан))
Хуже бандитов.
потому что тут так написано?
ты еще тупей тех кто ему донатил
Для тупых и ещё тупее, этого достаточно?
https://www.cheltv.ru/parkovshhik-samozvanets/https://www.cheltv.ru/parkovshhik-samozvanets/