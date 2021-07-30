FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3034 поста • 1068 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Бывший омоновец обложил соседей данью за парковку

Бывший омоновец обложил соседей данью за парковку (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 июля 2021 13:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   конфликт   парковка   рэкет   челябинск   
3755
2
1

Просто это его парковка, и он ее доит.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: видео   конфликт   парковка   рэкет   челябинск   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
46
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
46  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
КОСТЯН Час назад
отрыжка застрявшая в 90х... Сашу Белого пересмотрел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Григорий Полминуты назад
А получит в морду, так первый же к ментам и побежит бравый омоновец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SR Минуту назад
Странный какой-то двор... У нас бы так уже огреб, сам бы платил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
828
Антон Александров 2 минуты назад
ПОТОМУ ЧТО все терпилы. Я переехал в купленную квартиру в Москве, нескольких уже угомонил. Чтоб рот свой бичевский не разивали на меня. И тишина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol 2 минуты назад
вот такие там все! биошлак!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Шурум-бурум 16 минут назад
очередной сын б@яди засветился в сети
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
Павел Сотников 20 минут назад
У нас во дворе он просто о.п.изд.юлился бы и забыл про свой бизнес
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
KOSTELLO Полчаса назад
Лет на 5 себе наговорил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Виктор Полчаса назад
Самозанятый ОМОНОвец )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
twincam 42 минуты назад
срочно вызывайте санитаров
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
130
Дмитрий Карнаухов Виктор 15 минут назад
Бывший омоновец обложил соседей данью за парковкуПосмотреть
Бывший омоновец обложил соседей данью за парковку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−18
^ 45 минут назад
ведро кипятка на лысыну плеснуть , фашику бывшему не пробовали ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zu4ara 54 минуты назад
АААААХАХАХАХАА!!!!!! Такой клоун!!!! Два удара и в лужу сядет плакать, детей только убрать.... Это что за хрень вообще?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
345
Отец Пигидий 55 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Евгений Кондратьев Час назад
Просто местный дурачок, но агрессивный- тут психиатр должен работать и органы опеки дурачков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergei Ogarkov Час назад
Этот "омоновец" провел 20 лет в коме? На его "охранный" бизнес уже давно существует монополия, так что объяснят ему понятным языком в отделении.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Геннадий Час назад
а говорили в Челябинске суровые мужики...в целом дворе не нашлось мужика, что бы втащить ему?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
tamin Час назад
А не написали, потому что соседям нравится. За 40 рублей в сутки он пришлых не пускает, ну и молодеж гоняет. Я не против
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
281
vtoroyshans sanchesS80 3 минуты назад
да даёт гарантию и несёт ответственность, про гарантию смотреть с 2:50
//fishki.net/upload/users/2021/07/30/1817129/f482533b7f7b9ec2d37fc725194cc591.mp4//fishki.net/upload/users/2021/07/30/1817129/f482533b7f7b9ec2d37fc725194cc591.mp4
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Alex Час назад
А нос или челюсть ему сломать никто не пробовал? Или только на жалобы сил хватает? Дык получат на жалобы отмазки в защиту бывшего силовика...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−57
Alex 2 часа назад
Московия...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Борис Карабанов 2 часа назад
В принципе, если вымогательство не прокатит, то незаконное предпринимательство светит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
harlamov 2 часа назад
Самое смешное что он ОМОНОВЕЦ.
Вот так наши доблестные правоохранительные органы понимают свою обязанность - защищать граждан))
Хуже бандитов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 10 комментариев
Показать ещё
Мужчина вручил любимой кольцо из ее грудного молока (4 фото) Мужчина вручил любимой кольцо из ее грудного молока (4 фото) "Вышибу всех на": житель Тюмени залез через балкон в чужую квартиру и наказал девушек за шум "Вышибу всех на": житель Тюмени залез через балкон в чужую квартиру и наказал девушек за шум Девушек не поделили: мальчишник в Самаре на пляже закончился массовым побоищем Девушек не поделили: мальчишник в Самаре на пляже закончился массовым побоищем «К Путину езжайте»: житель Москвы разогнал «оккупировавших» подъезд мигрантов «К Путину езжайте»: житель Москвы разогнал «оккупировавших» подъезд мигрантов Женщина сделала замечание соседу с собаками без намордников и получила струю газа в лицо Женщина сделала замечание соседу с собаками без намордников и получила струю газа в лицо "Вы пришли на территорию нашего дома": в Петербурге женщины снова не поделили детскую площадку "Вы пришли на территорию нашего дома": в Петербурге женщины снова не поделили детскую площадку
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

392562



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
От 13 и старше: пост о подростках и тех, кто активно симулирует подростковую деятельность
2
96
От 13 и старше: пост о подростках и тех, кто активно симулирует подростковую деятельность
10 советских мультфильмов, смысл которых понимаешь с возрастом
15
89
10 советских мультфильмов, смысл которых понимаешь с возрастом
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Лето, отпуск, позитив
0
29
Лето, отпуск, позитив
Зачем ежегодный отпуск делят на несколько частей?
0
57
Зачем ежегодный отпуск делят на несколько частей?
Здесь было море: последствия одной из самых страшных природных катастроф Советского союза
Здесь было море: последствия одной из самых страшных природных катастроф Советского союза
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Врачи протестуют
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#автомир#интересное#СССР#ynews#авто аварии#спорт#новости#фотографии
#интересно#автомобили#люди#кино#прикол#аварии#Реакция#Россия#позитив#природа
#Юмор#животные#история#дтп#подборка#картинки#Разное#девушки#приколы#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться