Бывший омоновец обложил соседей данью за парковку

Бывший спецназовец из Челябинска, а ныне пенсионер Александр Варенцов так заскучал без работы, что занялся рэкетом. На протяжении уже нескольких лет он терроризирует жителей нескольких многоэтажек, требуя деньги за парковку во дворе домов. Наиболее желанными "клиентами" для него становятся новые соседи и посетители салона красоты, что располагается в одном из домов. В не терпящим возражений тоне, Варенцов им объясняет, что следит тут за порядком, а за него нужно платить.

Очередными жертвами самозванного парковщика стала молодая семья, переехавшая в Челябинск из Волгограда. В ролике, записанном соседями можно услышать явные угрозы и грубую брань. При этом "парковщика" ничуть не смущает ни включенная камера, ни малолетний ребенок.