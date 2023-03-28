Под Челябинском водитель автокрана задел ЛЭП и едва не сгорел от удара током

Как говорят, ТБ пишется кровью. Но на этот раз обошлось.
В посёлке Княжий под Челябинском водитель автокрана-манипулятора припарковался под линией электропередач (ЛЭП) и принялся спокойно разгружать стройматериалы из прицепа. И всё было хорошо, пока он не задел провода.
К счастью, мощный разряд тока, из-за которого едва не вспыхнул автокран, прошёл через машину, а не водителя. Тот успел спрыгнуть и убежать на безопасное расстояние, не получив серьёзных травм от падения.
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Как сообщили в администрации Сосновского района, разгрузка стройматериалов шла под ЛЭП-110 с нарушением техники безопасности. И более того, в "Челябэнерго" уточнили, что подобные работы разрешаются только после согласования с сетевой организацией. Чего, разумеется, сделано не было.
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(извиняюсь, с кошерной озвучкой "Наверное, я д*лб*ёб" не нашёл)
В промышленных условиях для перемещения в зоне высокого риска шагового напряжения перемещаться следуют в галошах или диэлектрических ботах. При случайном попадании в опасное место нужно замедлить шаг. Максимально сократите расстояние между ногами во время ходьбы – приставляйте носок к пятке, имитируя гусиный шаг. Запрещается приближаться к оголенным проводам на расстояние менее 8 метров, выполнять такие действия допускается при наличии средств защиты.
То что тут пишут, как надо идти при шаговом напряжении... когда над тобой вь-бало 110кВ, вокруг еб-шит дуга, поверьте срабатывает многовековой рефлекс, что надо съ-бывать и чем быстрей тем лучше.
Он в это время, стропил груз, а не манипулятором управлял.
Ветром, что-ли провод качнуло и провод до манипулятора достал?
Это, кстати, может объяснить то, что ударов было несколько.
110 кВ это вам не это.