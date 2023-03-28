Под Челябинском водитель автокрана задел ЛЭП и едва не сгорел от удара током

В посёлке Княжий под Челябинском водитель автокрана-манипулятора припарковался под линией электропередач (ЛЭП) и принялся спокойно разгружать стройматериалы из прицепа. И всё было хорошо, пока он не задел провода.



К счастью, мощный разряд тока, из-за которого едва не вспыхнул автокран, прошёл через машину, а не водителя. Тот успел спрыгнуть и убежать на безопасное расстояние, не получив серьёзных травм от падения.