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Под Челябинском водитель автокрана задел ЛЭП и едва не сгорел от удара током

Под Челябинском водитель автокрана задел ЛЭП и едва не сгорел от удара током

Автор:
28 марта 2023 18:01
Сообщество : Автомир
Метки: автокран   видео   лэп   провода   разгрузка   челябинск   
1670
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Как говорят, ТБ пишется кровью. Но на этот раз обошлось.

В посёлке Княжий под Челябинском водитель автокрана-манипулятора припарковался под линией электропередач (ЛЭП) и принялся спокойно разгружать стройматериалы из прицепа. И всё было хорошо, пока он не задел провода.

К счастью, мощный разряд тока, из-за которого едва не вспыхнул автокран, прошёл через машину, а не водителя. Тот успел спрыгнуть и убежать на безопасное расстояние, не получив серьёзных травм от падения.

Как сообщили в администрации Сосновского района, разгрузка стройматериалов шла под ЛЭП-110 с нарушением техники безопасности. И более того, в "Челябэнерго" уточнили, что подобные работы разрешаются только после согласования с сетевой организацией. Чего, разумеется, сделано не было.

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Метки: автокран   видео   лэп   провода   разгрузка   челябинск   
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19  комментариев
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4k
Рыжая борода Час назад
Собрат сварщика?
(извиняюсь, с кошерной озвучкой "Наверное, я д*лб*ёб" не нашёл)
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2k
Lexx 8 минут назад
Там чуркестон какой то, в ихним языке нету слова электричество, а русский он не очень хорошо знает.
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2k
Alex 9 минут назад
Правила перемещения в зоне шагового напряжения

В промышленных условиях для перемещения в зоне высокого риска шагового напряжения перемещаться следуют в галошах или диэлектрических ботах. При случайном попадании в опасное место нужно замедлить шаг. Максимально сократите расстояние между ногами во время ходьбы – приставляйте носок к пятке, имитируя гусиный шаг. Запрещается приближаться к оголенным проводам на расстояние менее 8 метров, выполнять такие действия допускается при наличии средств защиты.
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3k
Владимир 11 минут назад
Повезло несколько раз. То, что сразу не прибило от стрелы. Не сожгло дугой. Потом то, что далеко относительно спрыгнул. Ну и шаговым недостало.
То что тут пишут, как надо идти при шаговом напряжении... когда над тобой вь-бало 110кВ, вокруг еб-шит дуга, поверьте срабатывает многовековой рефлекс, что надо съ-бывать и чем быстрей тем лучше.
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2k
Alex 12 минут назад
Вот придурок...
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23k
Валерий 17 минут назад
Электричество - вообще стремная штука. Тут четырех индусов разложило под деревом в которое молния ударила.
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3k
АБЕЗЬЯН Полчаса назад
Спрыгнул с машины, сделал большой шаг тут его шаговым напряжением епнуло, он и прилег отдохнуть, но видимо защита сработала и он смог встать, а так бы прилег навечно наверно.
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1k
Alexandr 49 минут назад
Идиоту повезло. Он никогда не слышал про шаговое напряжения. От смерти его буквально секунда отделяла. Первые шаги он сделал правильно, а потом на землю упал придурок. Если бы замыкание не выгорело с моменту падения, там бы он и остался.
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44k
turyst 51 минуту назад
Хм... Странно, как-то.
Он в это время, стропил груз, а не манипулятором управлял.
Ветром, что-ли провод качнуло и провод до манипулятора достал?
Это, кстати, может объяснить то, что ударов было несколько.

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385
сергей turyst 7 минут назад
Похоже на АПВ. Автоматическое повторное включение.
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99
AnSal 53 минуты назад
По звуку ролика - прибытие терминатора
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18k
Александр 59 минут назад
Он мог и не задевать, там такое напряжение, что могла дуга перекинуться по воздуху.
110 кВ это вам не это.
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11k
Shtoppi 59 минут назад
Ё_аный страх!!!
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6k
klop Час назад
Хорошо что во время прыжка, металлическую деталь ни какую не задел, интересно знал он об этом или нет.
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35k
Опаньки Час назад
об*срался наверное знатно
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