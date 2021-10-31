«Трава у дома»: история гимна российской космонавтики



Идея песни принадлежит Владимиру Георгиевичу. Именно Мигуля вдохновился написать композицию, которая отражала бы не только героизм космонавтов, но и всю тягость их работы, печаль и грусть по дому... История «Травы у дома» берёт своё начало в 1981 году: именно в этом году широко отмечалось двадцатилетие первого полёта Юрия Гагарина в космос! Стоит отметить, что о космосе пели и раньше — «Знаете, каким он парнем был» (Александра Пахмутова и Николай Добронравов), «Четырнадцать минут до старта» (Оскар Фельцман и Владимир Войнович) и другие композиции... Однако — все эти произведения были по мнению Мигули «не совсем то»: они воспевали героизм космонавтов, но к началу 80-х полёты на орбиту воспринимались скорее как напряженная работа, а не как подвиг... Бесспорно: советский народ гордился успехами исследователей космоса, но... уже не особо удивлялся им. Именно по этой причине Мигуля решил сочинить песню, которая отражала бы именно подход космонавтов к своей работе.



