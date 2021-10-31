«Трава у дома»: история гимна российской космонавтики

«Трава у дома» — такое название носит широко известный советский хит, гимн российской космонавтики, который продолжает звучать и вдохновлять людей по всему миру спустя долгие десятилетия!
Впервые эта песня прозвучала в рамках телепрограммы «Притяжение Земли» в День космонавтики, 12 апреля 1982 года: исполнил её тогда советский и российский музыкант, певец и композитор Владимир Георгиевич Мигуля...
Однако хитом композиция стала не сразу: понадобилось время, чтобы «Трава у дома» обрела популярность. Причём слава пришла к песне в исполнении группы «Земляне». Сегодня «Трава у дома» является визитной карточкой отечественного рок-коллектива...
Предлагаем вспомнить её историю вместе!
Почему именно «Трава у дома»? Процесс написания и вдохновение
Идея песни принадлежит Владимиру Георгиевичу. Именно Мигуля вдохновился написать композицию, которая отражала бы не только героизм космонавтов, но и всю тягость их работы, печаль и грусть по дому... История «Травы у дома» берёт своё начало в 1981 году: именно в этом году широко отмечалось двадцатилетие первого полёта Юрия Гагарина в космос! Стоит отметить, что о космосе пели и раньше — «Знаете, каким он парнем был» (Александра Пахмутова и Николай Добронравов), «Четырнадцать минут до старта» (Оскар Фельцман и Владимир Войнович) и другие композиции... Однако — все эти произведения были по мнению Мигули «не совсем то»: они воспевали героизм космонавтов, но к началу 80-х полёты на орбиту воспринимались скорее как напряженная работа, а не как подвиг... Бесспорно: советский народ гордился успехами исследователей космоса, но... уже не особо удивлялся им. Именно по этой причине Мигуля решил сочинить песню, которая отражала бы именно подход космонавтов к своей работе.
Вместе с поэтом Анатолием Поперечным Мигуля начал думать, как бы обыграть эту тему... Родилась композиция из одноимённого стихотворения Поперечного: конечно, о космонавтах там речи не шло, но зато были очень тёплые строки про избу, корову и, конечно же, траву у дома... Именно от неё — от травы у дома — Мигуля и порекомендовал отталкиваться своему коллеге. Он объяснил своё видение так:
«Трава у дома — это именно тот образ, который возникает у космонавтов в голове вдали от семьи...»
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Когда стихи были готовы, Мигуля довольно быстро написал мелодию. Изначально «Трава у дома» представляла собой классическую эстрадную лирику, однако очень скоро группа «Земляне» сделает из неё громкий рок-шлягер!
Версия «Землян»
Стоит отметить, что «Земляне» были одной из немногих разрешённых в СССР рок-групп. При работе над песней, коллектив, разумеется, использовал более тяжёлую, рокерскую аранжировку... В результате у них получилось исполнить очень яркий и динамичный хит, которые вскоре стал настоящим гимном!
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Любопытно, но поначалу Мигуля отнёсся к версии «Землян» скептически. Но очень скоро поменял своё мнение, ведь песня обрела фантастическую популярность! Как рассказывал руководитель группы, Владимир Киселёв, прежде чем записать гимн российской космонавтики «Земляне» вдохновились концертом Клиффа Ричарда...
Признание
Космонавты быстро полюбили эту песню! Записи «Травы» брали с собой на орбиту, и сейчас, спустя очень много лет, эта традиция всё ещё жива...
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Популярность песни активно распространялась и на телевидении. Сначала «Трава у дома» в исполнении «Землян» прозвучала в 14-й серии мультфильма «Ну, погоди!», а после — уже в конце десятилетия — в культовом фильме Карена Шахназарова «Курьер»!
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Да, в исполнении Инны Чуриковой композиция превратилась в настоящую фольклорную балладу...
Интересные кавер-версии
С момента выпуска этого шлягера было сделано огромное множество каверов на него — успешных и не очень... Мы же расскажем о наиболее удачных и интересных (хотя оригинал вряд ли кто-то сможет превзойти)!
К наиболее интересным и современным версиям хита можно отнести каверы групп «Звери» и «Приключения Электроников»:
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Одной из интереснейших версий стало исполнение гимна в 2016 году, в клипе, приуроченном к 55-летию полёта Гагарина в космос! В проекте приняли участие многие российские звёзды, среди которых Лев Лещенко, Лолита и Юлианна Караулова!
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Весной 2020 года появилась информация о... японской версии песни! В сети даже появился ролик с наложенным лицом Илона Маска, к которому лидер «Землян» — Сергей Скачков — отнёсся очень даже положительно!
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Факты о песне
Песню часто можно услышать в рекламе: например, какое-то время она использовалась в рекламных роликах «Мегафона»!
Песня «Трава у дома» обогнала по популярность своих предшественников, таких как «Мы — дети Галактики...», «Он сказал — поехали...» и другие композиции на тему космонавтики.
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В 2009 году хиту был присвоен официальный общественный статус «Гимна российской космонавтики»!
Некоторые предполагают, что мелодия «Травы» была позаимствована у «АББЫ» (речь о песне «The Day Before You Came»).
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Самое большое количество просмотров исполнения этого шлягера на YouTube — 20 млн!
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