Власти Тульской области презентовали многонациональный гимн региона

У родины русских мастеров появился новый гимн — в новой аранжировке и с новыми лицами, но далеко не русскими. Власти Тульской области презентовали вчера многонациональный гимн региона. Роли в клипе исполнили многочисленные "коренные" народы региона — арабы, кавказцы, африканцы, узбеки и другие учащиеся местных университетов, приехавшие из экзотических мест. Отмечается, что за проект отвечали Мультимедийный Информационный Центр "ТСН24" и местная группа "Мамульки Бенд".



Причины и смысл траты бюджетных средств на такое творчество не называются. Но в Telegram-канале "ТСН24" заранее знали, как воспримут клип туляки, отключив под постом комментарии и негативные реакции.



