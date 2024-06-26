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Власти Тульской области презентовали многонациональный гимн региона

Власти Тульской области презентовали многонациональный гимн региона

Автор:
26 июня 2024 16:32
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Видео   Тульская область   гимн   клип   многонациональность   песня   
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Клип и исполнение оценили немногие. Интересно, почему?

У родины русских мастеров появился новый гимн — в новой аранжировке и с новыми лицами, но далеко не русскими. Власти Тульской области презентовали вчера многонациональный гимн региона. Роли в клипе исполнили многочисленные "коренные" народы региона — арабы, кавказцы, африканцы, узбеки и другие учащиеся местных университетов, приехавшие из экзотических мест. Отмечается, что за проект отвечали Мультимедийный Информационный Центр "ТСН24" и местная группа "Мамульки Бенд".

Причины и смысл траты бюджетных средств на такое творчество не называются. Но в Telegram-канале "ТСН24" заранее знали, как воспримут клип туляки, отключив под постом комментарии и негативные реакции.


"Совместная творческая работа показала, что Тула– многонациональная земля. Это общий дом для тех, кто умеет дружить и ценить настоящее. Здесь русские и белорусы, киргизы и вьетнамцы, евреи и таджики, немцы, сирийцы и многие другие народности живут как одна семья", — говорится в презентации клипа.

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Метки: Видео   Тульская область   гимн   клип   многонациональность   песня   
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18  комментариев
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19k
ron 54 минуты назад
согласен, неоднозначно.
Мне понравилось, молодцы, зажигательно! )
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49
HiTech Минуту назад
Мы тут в Туле не в курсе, если что. Я думаю это какой-то свой кружок по интересам. И фраза "Власти презентовали" совсем неуместна.
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3k
Константин 6 минут назад
мрази
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21k
anpetrof 10 минут назад
Даже не знаю, что сказать. Старались, как лучше, а получилось... Да и на гимн не похоже совсем.
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19k
Kucher 21 минуту назад
С каких пор Тула - многонациональная земля? Тула - русский город. И русские всегда рады гостям, которые ведут себя как подобает. А все нерусские на тульской земле - это гости.
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−3
Nikolai Zabotin Полчаса назад
Сама фраза идеотическая "многнациональная земля". Такого определения не существует просто. Тем более исконно русская область,но в песне слова "русский" нет вообще. Просто очередной плевок русскому народу от новиопов.
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−3
Nikolai Zabotin 42 минуты назад
Мда, фаза многонационалобесия просто зашкаливает. Вымарывают русских отовсюду. Негры, арабы и точики получаются хозяева тульской землицы. Представим такой клип про чечню. В общем повесточку отрабатывают. "Молодцы". Теперь тулякам будут объяснять, что они не главный народ и земля не русская.
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13k
Krapiv 53 минуты назад
по крайней мере, хотели как лучше
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5k
Горожанин 59 минут назад
Это шедевр! Мамой клянусь!
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11k
sedoisever Час назад
А что за сарказм про "коренных? Тут сам клип именно про многонациональность. Вполне достойно. Как и было раньше. А к словам вообще никаких претензий нет. Там вообще не упоминается ничего, что можно назвать "многонациональным" или ущемляющим русских, на что тут с какого-то хрена намекают...
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37k
Teodor Час назад
ХЗ что это такое, идеологическая диверсия или "заставь дурака богу молиться"...
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2k
Иван Иванов Час назад
Не, ну перебор конечно
Это как - "Заставь дурака Богу молиться...."
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Причины и смысл траты бюджетных средств.
\\\
это на британские средства...как и теракт в Дагестане.
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3k
Алекс Чебурашкин Час назад
Я не знаю как всем я не Туляк но мне понравилось! такая сейчас реальность.
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Burzum
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