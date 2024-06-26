Власти Тульской области презентовали многонациональный гимн региона

Клип и исполнение оценили немногие. Интересно, почему?
У родины русских мастеров появился новый гимн — в новой аранжировке и с новыми лицами, но далеко не русскими. Власти Тульской области презентовали вчера многонациональный гимн региона. Роли в клипе исполнили многочисленные "коренные" народы региона — арабы, кавказцы, африканцы, узбеки и другие учащиеся местных университетов, приехавшие из экзотических мест. Отмечается, что за проект отвечали Мультимедийный Информационный Центр "ТСН24" и местная группа "Мамульки Бенд".
Причины и смысл траты бюджетных средств на такое творчество не называются. Но в Telegram-канале "ТСН24" заранее знали, как воспримут клип туляки, отключив под постом комментарии и негативные реакции.
"Совместная творческая работа показала, что Тула– многонациональная земля. Это общий дом для тех, кто умеет дружить и ценить настоящее. Здесь русские и белорусы, киргизы и вьетнамцы, евреи и таджики, немцы, сирийцы и многие другие народности живут как одна семья", — говорится в презентации клипа.
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Мне понравилось, молодцы, зажигательно! )
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это на британские средства...как и теракт в Дагестане.