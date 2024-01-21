Музыкант переделывает русские хиты на западный лад

Музыкант переделывает старые русские поп-хиты на западный лад и пишет к ним текст на английском. В комичном исполнении трек «Мой мармеладный» превратился в историю о случайной связи, а в «Седой ночи» поётся о парне, который ждёт звонка от девушки.
Тиктокер Dean Onative сочиняет мелодии и ведёт блог о музыке. Популярность на платформе ему принесла рубрика «Переделываю русские хиты на западный лад». Музыкант сохраняет мелодию и основной мотив, однако практически полностью меняет текст песни, сочиняя собственные истории уже на английском языке. Так, нашумевший трек Кати Лель «Мой мармеладный» превратился в классическую историю про секс на одну ночь и последствия в виде незапланированной беременности.
Источник:
А «Седая ночь» группы «Ласковый май», вновь обретшая популярность благодаря сериалу «Слово пацана», стала более лиричной и минорной. В версии Dean Onative лирический герой поёт о девушке, от которой ждёт звонка, впрочем, безнадёжно.
Источник:
Песня «Не пара» Потапа и Насти в новом исполнении сохранила первоначальный смысл, пусть и в вольной интерпретации — у пары назрели проблемы в отношениях.
Источник:
Источник:
- Воздушный блюз Луиса Кардозо
- Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников
- OTYKEN – музыкальная группа из Сибири, которая покорила весь мир!
- 15 самых популярных песен 21 века, которые набрали больше всего просмотров на YouTube
- Как Светлана Гейман стала певицей Линдой
Все знают некоторые песни Цоя, Все знают некоторые песни Арии, некоторые песни Любэ, даже некоторые песни ДДТ и Макаревича, ну есть и ещё хиты...
А эти песни я знаю только по строчке из припева.