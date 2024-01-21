Музыкант переделывает русские хиты на западный лад

Тиктокер Dean Onative сочиняет мелодии и ведёт блог о музыке. Популярность на платформе ему принесла рубрика «Переделываю русские хиты на западный лад». Музыкант сохраняет мелодию и основной мотив, однако практически полностью меняет текст песни, сочиняя собственные истории уже на английском языке. Так, нашумевший трек Кати Лель «Мой мармеладный» превратился в классическую историю про секс на одну ночь и последствия в виде незапланированной беременности.