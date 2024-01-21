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Музыкант переделывает русские хиты на западный лад

Музыкант переделывает русские хиты на западный лад

Автор:
21 января 2024 12:24
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Dean Onative   Видео   Мой мармеладный   Музыка   на западный лад   песня   русские хиты   хит   
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Музыкант переделывает старые русские поп-хиты на западный лад и пишет к ним текст на английском. В комичном исполнении трек «Мой мармеладный» превратился в историю о случайной связи, а в «Седой ночи» поётся о парне, который ждёт звонка от девушки.

Тиктокер Dean Onative сочиняет мелодии и ведёт блог о музыке. Популярность на платформе ему принесла рубрика «Переделываю русские хиты на западный лад». Музыкант сохраняет мелодию и основной мотив, однако практически полностью меняет текст песни, сочиняя собственные истории уже на английском языке. Так, нашумевший трек Кати Лель «Мой мармеладный» превратился в классическую историю про секс на одну ночь и последствия в виде незапланированной беременности.

А «Седая ночь» группы «Ласковый май», вновь обретшая популярность благодаря сериалу «Слово пацана», стала более лиричной и минорной. В версии Dean Onative лирический герой поёт о девушке, от которой ждёт звонка, впрочем, безнадёжно.


Песня «Не пара» Потапа и Насти в новом исполнении сохранила первоначальный смысл, пусть и в вольной интерпретации — у пары назрели проблемы в отношениях.


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Метки: Dean Onative   Видео   Мой мармеладный   Музыка   на западный лад   песня   русские хиты   хит   
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1  комментарий
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Pravednik84 20 минут назад
"русские хиты"?
Все знают некоторые песни Цоя, Все знают некоторые песни Арии, некоторые песни Любэ, даже некоторые песни ДДТ и Макаревича, ну есть и ещё хиты...
А эти песни я знаю только по строчке из припева.
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