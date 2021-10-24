Ace of Base. Как распалась самая модная поп-группа 90-х

А уж исполнителей поп-музыки из этой страны можно перечислять долго. Многие шведские поп-группы известны на весь мир. Об одной из таких команд мы и поговорим.

В начале 90-х годов, я уверен, не было в нашей стране человека, который не слышал группу Ace of Base. Песни вроде All That She Wants, Happy Nation, Beautiful Life тогда навязчиво звучали из каждого «утюга». Иметь в своей фонотеке кассету с альбомом этого коллектива считалось модным. Треки находились в горячей ротации на радио, а на танцах крутили их диски до дыр. Бешеная популярность шведского квартета была вполне заслуженной. Простые незатейливые мелодии, качественный саунд, драйв – все это быстро нашло отклик в сердцах меломанов по всему миру. И российские любители популярной музыки не стали исключением. Группе втайне симпатизировали даже ортодоксальные поклонники рока и металла.