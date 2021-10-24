Ace of Base. Как распалась самая модная поп-группа 90-х

Все же насколько богата музыкальными талантами земля шведская. Тут вам и различные направления рока, и главные стили современного металла, и гитаристы-виртуозы.
А уж исполнителей поп-музыки из этой страны можно перечислять долго. Многие шведские поп-группы известны на весь мир. Об одной из таких команд мы и поговорим.
В начале 90-х годов, я уверен, не было в нашей стране человека, который не слышал группу Ace of Base. Песни вроде All That She Wants, Happy Nation, Beautiful Life тогда навязчиво звучали из каждого «утюга». Иметь в своей фонотеке кассету с альбомом этого коллектива считалось модным. Треки находились в горячей ротации на радио, а на танцах крутили их диски до дыр. Бешеная популярность шведского квартета была вполне заслуженной. Простые незатейливые мелодии, качественный саунд, драйв – все это быстро нашло отклик в сердцах меломанов по всему миру. И российские любители популярной музыки не стали исключением. Группе втайне симпатизировали даже ортодоксальные поклонники рока и металла.
А начиналось все довольно просто. Два уроженца славного шведского города Гетеборга Юнас Берггрен и Ульф Экберг решили основать музыкальную команду. Парням не давали покоя лавры их соотечественников – группы ABBA. Оба тоже захотели прославиться на весь мир и вписать свои имена в историю музыки. Юнасу на 15-летие родители подарили гитару. Ульф же был счастливым обладателем компьютера. В начале своей карьеры приятели играли техно и выступали дуэтом. Назывались Kalinin Prospect, потом сменили название на Tech Noir. Но оба быстро сообразили, что с такой специфической музыкой мирового признания им не достичь.
Парни смягчили саунд, а вывеску сменили на Ace of Base. Чтобы привлечь внимание широкой публики Юнас позвал в команду своих младших сестер – Линн и Йенни, выступавших в городском церковном хоре. Так команда стала квартетом. И именно в этом составе начала штурмовать мировые музыкальные подмостки.
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Первым делом музыканты занялись поиском звукозаписывающего лейбла, где согласились бы издать их будущие хиты. Таким лейблом стала датская компания Mega Records. Группа перезаписала свою песню Wheel of Fortune, которую до этого прохладно принимали в родной Швеции. И произошло чудо! Композиция лидировала в музыкальном чарте Норвегии и заняла 2-е место в датском и голландском чартах.
После выхода сингла All That She Wants, а вслед за ним – дебютного лонгплея Happy Nation группа проснулась знаменитой. Альбом сделал их звездами в Европе, Азии и России. Но Ace of Base этого показалось мало. Группа принялась штурмовать американский рынок. Для заокеанской публики было выпущено специальное издание дебютной пластинки под названием The Sign. С новой обложкой и четырьмя дополнительными треками. С того момента началось триумфальное шествие Ace of Base по миру.
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Миллионные продажи альбома, престижные музыкальные премии и номинации – коллектив, наконец, достиг того, к чему так упорно стремился. По версии американского журнала Биллборд, Ace of Base стали самой популярной неамериканской поп-группой в мире. А их альбом The Sign разошелся тиражом в 23 миллиона копий, попав в Книгу Рекордов Гиннесса как самый продаваемый дебютник. Забавно, что в родной Швеции эту пластинку посчитали худшим альбомом года. Только для самой группы мнение соотечественников больше не имело значения. Команда находилась в зените славы.
Зато к следующему альбому The Bridge, более мягкому и лиричному, чем предшественник, в Швеции отнеслись более благосклонно. Песня Lucky Love на родине квартета стала хитом номер один. А композиция Beautiful Life стала одним из самых известных мировых шлягеров за всю историю группы. В поддержку пластинки команда откатала кругосветное турне.
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Внешне все было по-прежнему прекрасно. Коллектив продолжал греться в лучах славы. Но начиная с альбома Flowers, в команде наметились разброд и шатания. Музыка на пластинке заметно отличалась от того, что группа делала раньше. Основная вокалистка Линн Берггрен в прямом смысле ушла в тень. Это заметно даже по обложке альбома, где девушка находится на заднем плане. Партии лид-вокала исполнила ее сестра Йенни. Не поехала Линн и в мировое турне. Коллектив тогда уверял поклонников, что все в порядке. Мол, у солистки проблемы с голосовыми связками, и она боится летать на самолетах. Но выглядело это объяснение неубедительным.
А потом популярность группы и вовсе пошла на спад. И когда на альбоме Da Capo квартет попытался вернуться к прежнему звучанию, то ажиотажа уже не было. Неизвестно что там случилось внутри группы. Но в европейский тур тогда поехали лишь два участника квартета – Йенни и Ульф. Юнас сослался на усталость и проводил время с семьей. Линн появилась на сцене только в Германии. И это стало последним ее выступлением в Ace of Base.
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Группа взяла паузу на несколько лет, а потом продолжила выступать как трио. Позже коллектив покинула и вторая из сестер. Йенни попыталась заняться сольной карьерой, но неудачно. Однако Юнас и Ульф не собирались так просто отказываться от своего детища. Они нашли новых вокалисток – Юлию Уильямсон и Клару Хагман. Слегка подкорректировали и название – Ace.of.Base. А в 2010 году даже выпустили новый альбом The Golden Ratio. Только все это было уже не то. И даже возврат к прежней стилистике не спас положение.
Нового состава хватило ненадолго. В январе 2014 года Юлия Уильямсон заявила, что она и Клара больше не имеют к группе никакого отношения. Квартет распался. Зато оставил после себя массу крутых хитов! Юнас и Ульф попытались было снова собрать коллектив. Занимались написанием нового материала, переиздавали старые песни. Но летом 2016 года Йенни Берггрен сделала официальное заявление, что группа больше не воссоединится в прежнем составе, а дальнейшие планы участников никак не связаны с музыкой. Так закончилась история самой модной шведской группы 90-х.
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Кстати, продюсировал их Дениз Поп, тот же чувак, что и Доктора Албана продюсировал и кучу других исполнителей из 90х...
Инфу спёр с ютуб канала "Лонгплей"