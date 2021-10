Ace of Base. Как распалась самая модная поп-группа 90-х

Первым делом музыканты занялись поиском звукозаписывающего лейбла, где согласились бы издать их будущие хиты. Таким лейблом стала датская компания Mega Records. Группа перезаписала свою песню Wheel of Fortune, которую до этого прохладно принимали в родной Швеции. И произошло чудо! Композиция лидировала в музыкальном чарте Норвегии и заняла 2-е место в датском и голландском чартах.





После выхода сингла All That She Wants, а вслед за ним – дебютного лонгплея Happy Nation группа проснулась знаменитой. Альбом сделал их звездами в Европе, Азии и России. Но Ace of Base этого показалось мало. Группа принялась штурмовать американский рынок. Для заокеанской публики было выпущено специальное издание дебютной пластинки под названием The Sign. С новой обложкой и четырьмя дополнительными треками. С того момента началось триумфальное шествие Ace of Base по миру.