ABBA представили две новые песни и шоу с цифровыми клонами

Сенсация, которую обсуждает весь мир! Шведские поп-легенды ABBA не только живы и здоровы, но и готовят грандиозный проект при участии цифровых двойников!
Поклонники группы ждали этих новостей 40 лет. Бьорн, Бенни, Агнета и Анне-Фрид объявили о выходе нового альбома "Voyage" с десятью новыми песнями уже в ноябре. А сами пока обвешиваются датчиками, чтобы их концертные цифровые двойники выглядели максимально реалистично.
В наши дни солидным артистам не нужно никуда летать ради гастролей. Выступать будут виртуальные клоны! В мае 2022 года в Лондоне дебютирует шоу при участии компьютерных ABBAтаров — 3D-моделей артистов, созданных по супер-пупер-технологиям. Вечно молодые копии самих себя вместо живых артистов — в такой реальности мы живём.
Чтобы подогреть интерес, ABBA выложили две новые песни. Не являясь фанатом группы, тем не менее, словил от них свою долю сентиментального удовольствия. Мнения публики разделились:
- Одни пишут о безжизненном, пластиковом звуке. Сетуют об откровенно коммерческом характере сенсации. Старички, похоже, решили подправить финансовое положение.
- Другие возражают: ребята, что не так? Легенды выпускают новый полноценный альбом спустя 40 лет после выхода предыдущего — разве это не достойно восхищения? Песни вполне в духе ABBA, приятные. Да и вообще — слушать же никто не заставляет!
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А вы что думаете? Стоит ли грядущий альбом авансов и ожиданий? Всё-таки ABBA — одно из самых ярких, жизнеутверждающих и трогательных явлений в поп-музыке. Могут ведь старички пошалить нам
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