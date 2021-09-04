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ABBA представили две новые песни и шоу с цифровыми клонами

ABBA представили две новые песни и шоу с цифровыми клонами (2 фото + 2 видео)

Автор:
04 сентября 2021 09:58
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: АББА   видео   группА   музыка   песня   фото   
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Сенсация, которую обсуждает весь мир! Шведские поп-легенды ABBA не только живы и здоровы, но и готовят грандиозный проект при участии цифровых двойников!

Поклонники группы ждали этих новостей 40 лет. Бьорн, Бенни, Агнета и Анне-Фрид объявили о выходе нового альбома "Voyage" с десятью новыми песнями уже в ноябре. А сами пока обвешиваются датчиками, чтобы их концертные цифровые двойники выглядели максимально реалистично.


В наши дни солидным артистам не нужно никуда летать ради гастролей. Выступать будут виртуальные клоны! В мае 2022 года в Лондоне дебютирует шоу при участии компьютерных ABBAтаров — 3D-моделей артистов, созданных по супер-пупер-технологиям. Вечно молодые копии самих себя вместо живых артистов — в такой реальности мы живём.

Чтобы подогреть интерес, ABBA выложили две новые песни. Не являясь фанатом группы, тем не менее, словил от них свою долю сентиментального удовольствия. Мнения публики разделились:


  • Одни пишут о безжизненном, пластиковом звуке. Сетуют об откровенно коммерческом характере сенсации. Старички, похоже, решили подправить финансовое положение.

  • Другие возражают: ребята, что не так? Легенды выпускают новый полноценный альбом спустя 40 лет после выхода предыдущего — разве это не достойно восхищения? Песни вполне в духе ABBA, приятные. Да и вообще — слушать же никто не заставляет!



А вы что думаете? Стоит ли грядущий альбом авансов и ожиданий? Всё-таки ABBA — одно из самых ярких, жизнеутверждающих и трогательных явлений в поп-музыке. Могут ведь старички пошалить нам

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Метки: АББА   видео   группА   музыка   песня   фото   
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Опаньки 51 минуту назад
Сейчас пугачева посмотрит на эти ваши DeepFace и вообще передумает со сцены уходить
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parallax Полчаса назад
Ещё лет двадцать назад читал о том, что они вновь собираются спеть вместе. Годы шли и я перестал верить. Но все таки сбылось.
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