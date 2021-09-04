ABBA представили две новые песни и шоу с цифровыми клонами

Поклонники группы ждали этих новостей 40 лет. Бьорн, Бенни, Агнета и Анне-Фрид объявили о выходе нового альбома "Voyage" с десятью новыми песнями уже в ноябре. А сами пока обвешиваются датчиками, чтобы их концертные цифровые двойники выглядели максимально реалистично.





В наши дни солидным артистам не нужно никуда летать ради гастролей. Выступать будут виртуальные клоны! В мае 2022 года в Лондоне дебютирует шоу при участии компьютерных ABBAтаров — 3D-моделей артистов, созданных по супер-пупер-технологиям. Вечно молодые копии самих себя вместо живых артистов — в такой реальности мы живём.