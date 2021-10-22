"Они были невероятными!" Забытая девичья рок-банда, которая задавала жару в начале 1970-х

Крутые девчонки дают стране угля не слабее Led Zeppelin. Молодые, талантливые, фееричные. А вы знали о таких?
От одного этого видео меня слегка пригвоздило к стулу. Это именно тот рок, который я люблю!
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Fanny — одна из первых известных рок-команд, полностью состоящих из девушек, и первая, выпустившая альбом на крупном лейбле. В 1969 году боевые музыкантши подписали контракт с Reprise Records.
В составе — сёстры Джун и Джин Миллингтон, которые переехали из Филиппин в Калифорнию в 1961 году, барабанщица Элис де Бур, а также вокалистка/клавишница Ники Баркли, которая не только писала песни и отлично пела, но и привносила соул, блюз и фанк в общее звучание группы.
Fanny были полновесной рок-группой, которая рубила не слабее лучших банд своего времени. Девчонки сопротивлялась предложениям звукозаписывающей компании одеваться в типичном для женской группы стиле. Зато они усиленно репетировали, чтобы заработать репутацию, основанную не на внешности, а исключительно на таланте.
Они записывались в битловской студии Apple, играли на альбоме Барбры Стрейзанд, гастролировали с Jethro Tull и Slade. Вдохновили целую плеяду женских групп следующих поколений. Но ныне мало кто о них помнит.
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Джун, Джин, Ники и Элис так и не выбились в звёзды. Их достижения — два сингла в топ-40 и четыре альбома. Но как же хороша их музыка! Fanny были настоящими рокершами. Жаль, что с годами их забыли. Дэвид Боуи сказал о них: "Они были невероятными: они писали, они играли, как ненормальные, они были просто колоссальными и замечательными, и о них никто никогда не упоминал. Они так же важны, как и все, кто тогда был. Просто это было не их время".
Вот что они сотворили с битловской "Hey Bulldog":
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А вообще рок-н-ролл — это навсегда!
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-Чего?
-Там одни телки.