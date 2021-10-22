"Они были невероятными!" Забытая девичья рок-банда, которая задавала жару в начале 1970-х

В составе — сёстры Джун и Джин Миллингтон, которые переехали из Филиппин в Калифорнию в 1961 году, барабанщица Элис де Бур, а также вокалистка/клавишница Ники Баркли, которая не только писала песни и отлично пела, но и привносила соул, блюз и фанк в общее звучание группы.

Fanny были полновесной рок-группой, которая рубила не слабее лучших банд своего времени. Девчонки сопротивлялась предложениям звукозаписывающей компании одеваться в типичном для женской группы стиле. Зато они усиленно репетировали, чтобы заработать репутацию, основанную не на внешности, а исключительно на таланте.