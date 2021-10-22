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"Они были невероятными!" Забытая девичья рок-банда, которая задавала жару в начале 1970-х

"Они были невероятными!" Забытая девичья рок-банда, которая задавала жару в начале 1970-х (4 фото + 4 видео)

Автор:
22 октября 2021 08:37
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: видео   группА   девушки   музыка   песня   рок   фото   
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Крутые девчонки дают стране угля не слабее Led Zeppelin. Молодые, талантливые, фееричные. А вы знали о таких?

От одного этого видео меня слегка пригвоздило к стулу. Это именно тот рок, который я люблю!


Fanny — одна из первых известных рок-команд, полностью состоящих из девушек, и первая, выпустившая альбом на крупном лейбле. В 1969 году боевые музыкантши подписали контракт с Reprise Records.

В составе — сёстры Джун и Джин Миллингтон, которые переехали из Филиппин в Калифорнию в 1961 году, барабанщица Элис де Бур, а также вокалистка/клавишница Ники Баркли, которая не только писала песни и отлично пела, но и привносила соул, блюз и фанк в общее звучание группы.

Fanny были полновесной рок-группой, которая рубила не слабее лучших банд своего времени. Девчонки сопротивлялась предложениям звукозаписывающей компании одеваться в типичном для женской группы стиле. Зато они усиленно репетировали, чтобы заработать репутацию, основанную не на внешности, а исключительно на таланте.

Они записывались в битловской студии Apple, играли на альбоме Барбры Стрейзанд, гастролировали с Jethro Tull и Slade. Вдохновили целую плеяду женских групп следующих поколений. Но ныне мало кто о них помнит.


Джун, Джин, Ники и Элис так и не выбились в звёзды. Их достижения — два сингла в топ-40 и четыре альбома. Но как же хороша их музыка! Fanny были настоящими рокершами. Жаль, что с годами их забыли. Дэвид Боуи сказал о них: "Они были невероятными: они писали, они играли, как ненормальные, они были просто колоссальными и замечательными, и о них никто никогда не упоминал. Они так же важны, как и все, кто тогда был. Просто это было не их время".


Вот что они сотворили с битловской "Hey Bulldog":


А вообще рок-н-ролл — это навсегда!


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Метки: видео   группА   девушки   музыка   песня   рок   фото   
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5  комментариев
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leto2016 Полчаса назад
вот это я понимаю пост ! спасибо за позитив.
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Михайло Потапыч 3 минуты назад
-Бивис, знаешь, что хорошего в женских группах?
-Чего?
-Там одни телки.
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16k
scorpick 21 минуту назад
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Андрей Сторожук 21 минуту назад
Прикольно. А куда клавишницу дели? Из женских групп ещё L7 огонь
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41
Anton Poldnev Полчаса назад
Даааа... Старый добрый рок
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