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Просто села у них батарейка: куда пропала группа «Жуки», популярная в конце 90-х

Просто села у них батарейка: куда пропала группа «Жуки», популярная в конце 90-х

Автор:
02 февраля 2023 10:41
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Батарейка   Музыка   видео   группА   жуки   песня   фото   
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Вы наверняка помните эту веселую команду и ее фееричные хиты про танкиста, влечение и особенно про севшую батарейку. Все эти песенки когда-то звучали из каждого утюга. «Жуки» долго ползли к своему успеху, громко выстрелили своими хитами в конце 90-х годов, а потом незаметно ушли в тень.

Однако группа существует и поныне. И время от времени даже выпускает новые песни.

Основателем и главным идеологом проекта стал автор песен, певец и гитарист Валерий Жуков. Еще в начале 90-х годов уроженец алтайского города Бийска записал альбом под названием «Окрошка». Со своими песнями парень отправился покорять Москву в полной уверенности, что его примут с распростертыми объятиями. Но не тут-то было. Сибиряк предлагал свою запись столичным лейблам, обивал пороги радиостанций. Но студийные боссы не проявили к записи ни малейшего интереса. А за радиоэфиры нужно было платить.

И все же хождения по мукам принесли первые плоды. На одной из студий Жуков познакомился с барабанщиком группы «Браво» Павлом Кузиным. Вскоре их знакомство переросло в дружбу. Позже оно сыграет в жизни Валерия важную роль. А пока приятели решили записать совместный альбом «До Луны пешком». Однако ни дебютник Жукова, ни совместная запись так и не увидели свет – на них не нашлось издателя.

Зато барабанщик «Браво» представил Валерия лидеру «Браво» Евгению Хавтану. Тот оценил незаурядный сочинительский талант паренька и предложил посотрудничать. Заказал ему тексты песен к альбому «На перекрестках весны». И Жуков отлично справился с задачей. Восемь из одиннадцати композиций пластинки Валерий написал совместно с Хавтаном. Более того, их сотрудничество продолжилось и на следующем альбоме – «Хиты про любовь», для которого Жуков сочинил две песни.

А потом Валерий собрал состав музыкантов и написал альбом уже для собственной команды – «Жуки». Времена тогда были очень непростые. В стране грянул экономический кризис. Многие выпускающие компании обанкротились. Казалось, людям было вообще не до музыки. Пластинку согласилась выпустить лишь одна фирма. Так свет увидел альбом под названием «Батарейка».


Однако выпускающая компания не особо вкладывалась в продвижение пластинки. Группу тогда снова выручил все тот же Павел Кузин. Музыкант «Браво» отнес песню «Батарейка» на «Наше радио». С подачи радиостанции песня мгновенно стала хитом, и вскоре зазвучала уже буквально отовсюду. А сами «Жуки» превратились в звезд.

Незатейливые песенки с остроумной лирикой пришлись тогда по душе многим. «Дискотека Авария» даже предложила парням сделать ремикс на композицию «Влечение». Эксперимент оказался удачным. Мегахитом стала и новая песня «Танкист». Группа активно гастролировала, выпускала клипы, записывалась в студиях. Казалось, Валерий Жуков добился всего, о чем мечтал еще в Сибири.


Но творческого запала хватило всего на пару оригинальных альбомов. Музыка, которую играли «Жуки», быстро потеряла актуальность. Популярность группы пошла на спад. И вместо полноценных пластинок Жуков и Кº стали выпускать синглы. Получалось, и дешевле, и быстрее. И вроде как новый материал есть. Правда, последний на сегодня сингл «Я не могу тебя не любить» вышел в 2018 году.

Группа существует и сегодня. Записывает дуэты, ее песни крутят на радио. Но былая популярность осталась далеко в прошлом. Да и сами «Жуки» больше не стремятся покорять музыкальные чарты. Предпочитают радовать публику на корпоративниках. На полноценные же гастроли теперь ездит редко. На бутерброд с маслом хватает – и ладно.

Лирика в песнях Жукова по-прежнему забавная, и вызывает ностальгическую улыбку. Однако реальная жизнь Валерия не всегда была такой же веселой как в песнях. У музыканта от прежних гражданских браков – дочь и двое сыновей. Как писали в прессе, в 2013 году один из них погиб. Валерий тяжело переживал гибель сына и перенес инфаркт. Но сумел выкарабкаться и вернуться к активной деятельности. Сегодня он женат на девушке по имени Дарья. Пара воспитывает двоих сыновей. Жизнь наладилась.

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Метки: Батарейка   Музыка   видео   группА   жуки   песня   фото   
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4  комментария
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51k
dima423 22 минуты назад
Пару тройку лет назад выступали они у нас на корпоративе... причем прикольно так зажигал, танцевал вместе с народом, давал микрофон всем подпевать...)
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6k
Sania 6 минут назад
Без злорадства и желчи: собственно, а какая судьба может быть у коллектива, который играет клоунскую музыку? По факту частушки, но не более.
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1k
ChePaev 17 минут назад
"Жуки" просто стали Властелинами колец
Ссылка www.youtube.com
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5k
5 копеек 46 минут назад
Весёлые и смешные шлягеры ...жаль, что более не услышал – либо "батарейка" того, либо у влиятельных "смотрящих" шоупопбизнеса жаба поела...
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