Просто села у них батарейка: куда пропала группа «Жуки», популярная в конце 90-х

Вы наверняка помните эту веселую команду и ее фееричные хиты про танкиста, влечение и особенно про севшую батарейку. Все эти песенки когда-то звучали из каждого утюга. «Жуки» долго ползли к своему успеху, громко выстрелили своими хитами в конце 90-х годов, а потом незаметно ушли в тень.
Однако группа существует и поныне. И время от времени даже выпускает новые песни.
Основателем и главным идеологом проекта стал автор песен, певец и гитарист Валерий Жуков. Еще в начале 90-х годов уроженец алтайского города Бийска записал альбом под названием «Окрошка». Со своими песнями парень отправился покорять Москву в полной уверенности, что его примут с распростертыми объятиями. Но не тут-то было. Сибиряк предлагал свою запись столичным лейблам, обивал пороги радиостанций. Но студийные боссы не проявили к записи ни малейшего интереса. А за радиоэфиры нужно было платить.
И все же хождения по мукам принесли первые плоды. На одной из студий Жуков познакомился с барабанщиком группы «Браво» Павлом Кузиным. Вскоре их знакомство переросло в дружбу. Позже оно сыграет в жизни Валерия важную роль. А пока приятели решили записать совместный альбом «До Луны пешком». Однако ни дебютник Жукова, ни совместная запись так и не увидели свет – на них не нашлось издателя.
Зато барабанщик «Браво» представил Валерия лидеру «Браво» Евгению Хавтану. Тот оценил незаурядный сочинительский талант паренька и предложил посотрудничать. Заказал ему тексты песен к альбому «На перекрестках весны». И Жуков отлично справился с задачей. Восемь из одиннадцати композиций пластинки Валерий написал совместно с Хавтаном. Более того, их сотрудничество продолжилось и на следующем альбоме – «Хиты про любовь», для которого Жуков сочинил две песни.
А потом Валерий собрал состав музыкантов и написал альбом уже для собственной команды – «Жуки». Времена тогда были очень непростые. В стране грянул экономический кризис. Многие выпускающие компании обанкротились. Казалось, людям было вообще не до музыки. Пластинку согласилась выпустить лишь одна фирма. Так свет увидел альбом под названием «Батарейка».
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Однако выпускающая компания не особо вкладывалась в продвижение пластинки. Группу тогда снова выручил все тот же Павел Кузин. Музыкант «Браво» отнес песню «Батарейка» на «Наше радио». С подачи радиостанции песня мгновенно стала хитом, и вскоре зазвучала уже буквально отовсюду. А сами «Жуки» превратились в звезд.
Незатейливые песенки с остроумной лирикой пришлись тогда по душе многим. «Дискотека Авария» даже предложила парням сделать ремикс на композицию «Влечение». Эксперимент оказался удачным. Мегахитом стала и новая песня «Танкист». Группа активно гастролировала, выпускала клипы, записывалась в студиях. Казалось, Валерий Жуков добился всего, о чем мечтал еще в Сибири.
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Но творческого запала хватило всего на пару оригинальных альбомов. Музыка, которую играли «Жуки», быстро потеряла актуальность. Популярность группы пошла на спад. И вместо полноценных пластинок Жуков и Кº стали выпускать синглы. Получалось, и дешевле, и быстрее. И вроде как новый материал есть. Правда, последний на сегодня сингл «Я не могу тебя не любить» вышел в 2018 году.
Группа существует и сегодня. Записывает дуэты, ее песни крутят на радио. Но былая популярность осталась далеко в прошлом. Да и сами «Жуки» больше не стремятся покорять музыкальные чарты. Предпочитают радовать публику на корпоративниках. На полноценные же гастроли теперь ездит редко. На бутерброд с маслом хватает – и ладно.
Лирика в песнях Жукова по-прежнему забавная, и вызывает ностальгическую улыбку. Однако реальная жизнь Валерия не всегда была такой же веселой как в песнях. У музыканта от прежних гражданских браков – дочь и двое сыновей. Как писали в прессе, в 2013 году один из них погиб. Валерий тяжело переживал гибель сына и перенес инфаркт. Но сумел выкарабкаться и вернуться к активной деятельности. Сегодня он женат на девушке по имени Дарья. Пара воспитывает двоих сыновей. Жизнь наладилась.
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