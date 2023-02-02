Просто села у них батарейка: куда пропала группа «Жуки», популярная в конце 90-х

И все же хождения по мукам принесли первые плоды. На одной из студий Жуков познакомился с барабанщиком группы «Браво» Павлом Кузиным. Вскоре их знакомство переросло в дружбу. Позже оно сыграет в жизни Валерия важную роль. А пока приятели решили записать совместный альбом «До Луны пешком». Однако ни дебютник Жукова, ни совместная запись так и не увидели свет – на них не нашлось издателя.

Зато барабанщик «Браво» представил Валерия лидеру «Браво» Евгению Хавтану. Тот оценил незаурядный сочинительский талант паренька и предложил посотрудничать. Заказал ему тексты песен к альбому «На перекрестках весны». И Жуков отлично справился с задачей. Восемь из одиннадцати композиций пластинки Валерий написал совместно с Хавтаном. Более того, их сотрудничество продолжилось и на следующем альбоме – «Хиты про любовь», для которого Жуков сочинил две песни.

А потом Валерий собрал состав музыкантов и написал альбом уже для собственной команды – «Жуки». Времена тогда были очень непростые. В стране грянул экономический кризис. Многие выпускающие компании обанкротились. Казалось, людям было вообще не до музыки. Пластинку согласилась выпустить лишь одна фирма. Так свет увидел альбом под названием «Батарейка».