В Шаге от Войны: Как Советские моряки Разнесли наглый Американский крейсер, который отказался покидать территориальные воды СССР

В феврале 1988 г. советские моряки гораздо жестче отреагировали на нарушение государственной границы двумя американскими кораблями - ракетным крейсером «Йорктаун» и эсминцем «Керон». Инцидент, который вошел в историю как «Красный таран» тоже произошел в Черном море у побережья Крыма. Два сторожевых корабля СКР-6 и «Беззаветный» надолго отбили у американских моряков желание заходить в территориальные воды Советского Союза.

Все началось с того, что в 1982 г. в СССР приняли закон о государственной границе. Согласно нему, 12-мильная зона от берега вошла в территориальные воды Советского Союза. На западе этот закон не признали. Первый раз «Йорктаун» и «Керон» появились у побережья Крыма в 1982 г. Они шли с включенными радиолокаторами - по сути, вели разведку. Советские сторожевые корабли за ними следили. Но экипажи на активные действия тогда не решились.

Шла перестройка. В отношениях СССР и США наступило потепление. Однако в Пентагоне прекращения Холодной войны не желали, так как она приносила приличный доход заинтересованным лицам за счет вливания колоссального количества денег в оборонную промышленность из бюджета страны. Поэтому американские ястребы, находящиеся в Пентагоне решили спровоцировать ухудшение отношений между СССР и США.