40 раскрашенных фото из прошлого, которые вас поразят

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Вплоть до 1970-х годов цветная фотография была большой редкостью, и поэтому, когда мы думаем об истории до того времени, мы часто представляем ее в черно-белых тонах. Но благодаря современным технологиям, которые позволяют нам «раскрашивать» исторические фотографии, мы можем увидеть, как на самом деле выглядел мир тогда. И это действительно потрясающее зрелище!
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3. Военные блокируют дорогу возле взрыва на нефтяном заводе недалеко от Тексас-Сити, 17 апреля 1947 года
6. Генерал Роберт Э. Ли через неделю после капитуляции перед генералом Улиссом С. Грантом, положившей конец Гражданской войне в США, 16 апреля 1865 года
12. Женщины рисуют агитационные плакаты Второй мировой войны в Порт-Вашингтоне, Нью-Йорк, 8 июля 1942 года
19. Джон «Магси» Макгроу, член Зала славы бейсбола и менеджер «Нью-Йорк Джайентс» с 1902 по 1932 год
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не может только уж совсем отбитый школьник - уже показатель, что автор недоучка. Про "самураев" тоже самое. Если знать, что к 1860 году уже рикаких самураев не было и они были запрещенны как целый отдельный класс в стране. И посмотрите на них - они истощены и вокруг разруха. Это явно какой то клуб по стрельбе из лука для каких то крестьян. Не более. С покупкой цветов детьми тож самое. Это ПРОДАВЦЫ ЦВЕТОВ!
Проблема с кучей постов скопи-пейстенных сегодня на фишках из иностранных ресурсов - авторы на фишках вообще не трудятся их переводить или вообще думать логично над тем что постят и описание к фоткам.
С какого перепугу это возвращение, когда это первый этап отправки британских войск на Западный фронт?
Об этом он узнал из утренних газет.
Это наверно, который в штате Тексас?