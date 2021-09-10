40 раскрашенных фото из прошлого, которые вас поразят

Вплоть до 1970-х годов цветная фотография была большой редкостью, и поэтому, когда мы думаем об истории до того времени, мы часто представляем ее в черно-белых тонах. Но благодаря современным технологиям, которые позволяют нам «раскрашивать» исторические фотографии, мы можем увидеть, как на самом деле выглядел мир тогда. И это действительно потрясающее зрелище!