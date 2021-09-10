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40 раскрашенных фото из прошлого, которые вас поразят

40 раскрашенных фото из прошлого, которые вас поразят (41 фото)

Автор:
10 сентября 2021 08:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: исторические фото   история   колоризация фотографий   старые фото в цвете   сша   
26219
41

Вплоть до 1970-х годов цветная фотография была большой редкостью, и поэтому, когда мы думаем об истории до того времени, мы часто представляем ее в черно-белых тонах. Но благодаря современным технологиям, которые позволяют нам «раскрашивать» исторические фотографии, мы можем увидеть, как на самом деле выглядел мир тогда. И это действительно потрясающее зрелище!

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Метки: исторические фото   история   колоризация фотографий   старые фото в цвете   сша   
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790
Остап_Бендер_Задунайский День назад
Одри Хепберн клевая)
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28k
Ed 2 часа назад
даже половины людей не знаю. Автор тупо скопипастил какой-то американский сборник. Который должен чем-то "поразить"
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517
MerryGoRound 3 часа назад
Описания к большинству фото полнейшая отсебятина автора, который вообще не понимает о чем идет речь и не знает истории. Писать что Британские военные типа возвращаются с фронта в 1939 то году, когда это четко год когда Гитлер как раз напал на Англию и англичане ПЕРВЫМИ пошди на фронт, и знать про это
не может только уж совсем отбитый школьник - уже показатель, что автор недоучка. Про "самураев" тоже самое. Если знать, что к 1860 году уже рикаких самураев не было и они были запрещенны как целый отдельный класс в стране. И посмотрите на них - они истощены и вокруг разруха. Это явно какой то клуб по стрельбе из лука для каких то крестьян. Не более. С покупкой цветов детьми тож самое. Это ПРОДАВЦЫ ЦВЕТОВ!
Проблема с кучей постов скопи-пейстенных сегодня на фишках из иностранных ресурсов - авторы на фишках вообще не трудятся их переводить или вообще думать логично над тем что постят и описание к фоткам.
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2k
VPJ 9 часов назад
Ну, что можно сказать после просмотра. Негры - черные, Эйнштейн - седой, Монро - красавица, Одри - великолепная.
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10
Barmaleyy 9 часов назад
1890 год. Негр в команде?
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6k
Matthew Hopkins 10 часов назад
Увы, но памятник генералу Ли снесли пару дней назад под радостные вопли толпы долбанных ниггеров.
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92
sever84 16 часов назад
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13k
Рафаэль Закиров 17 часов назад
В.И.Ленин
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10
Barmaleyy Юр21 9 часов назад
Можно подумать, что на встречах ВВП с рабртягами все кругом в спецовках.
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13k
Рафаэль Закиров 17 часов назад
Григорий Распутин 1909г.
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2k
Волот 18 часов назад
не поразили
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8k
Алексей 19 часов назад
Одри - красотка)))
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322
Александр 20 часов назад
А на пикнике, веселье полным ходом...
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1k
Ratibor 21 час назад
Клоун Бейсболист Огонь!!!!
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4k
Vasiliy 21 час назад
Colourised Photo of British Troops Boarding Their Train for the First Stage of their Trip to the Western Front – England, September 20, 1939
С какого перепугу это возвращение, когда это первый этап отправки британских войск на Западный фронт?
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8k
GRuslan 21 час назад
Классный пост, многих фото не видел, пили исчо!
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44k
Дворняга 22 часа назад
24. Тайная встреча Элвиса Пресли с президентом Никсоном, 1970 год - до того тайная, что аж фотографа пригласили!
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164
Vladimir Lyagera Дворняга 10 часов назад
Штирлиц перешел границу незаметно.
Об этом он узнал из утренних газет.
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1k
.357 magnum 22 часа назад
"Агитационные плакаты Второй мировой войны" звучит неблагозвучно.
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1k
Legat 22 часа назад
Военные блокируют дорогу <...> недалеко от Тексас-Сити
Это наверно, который в штате Тексас?
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529
Bastard Fat 23 часа назад
лифон для валькирии?
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6k
McAir 23 часа назад
Я поражён.
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337
Гера dikijjim 22 часа назад
Есть, последний ряд, второй слева
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8k
Sapsan 24 часа назад
А если так? Никто не заметит? )))
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