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Роторная карусель: веселое винтажное развлечение

Роторная карусель: веселое винтажное развлечение (16 фото)

Автор:
01 сентября 2021 21:24
Сообщество : Исторические факты
Метки: винтаж   история   карусели   ретро   ретро фото   ротор   сша   фото   
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Роторная карусель - аттракцион, разработанный и запатентованный немецким инженером Эрнстом Хоффмайстером в 1948 году. Впервые аттракцион представили на Октоберфесте 1949 года - затем его выставляли на ярмарках и мероприятиях по всей Европе в 1950-х и 1960-х годах. Его вариации используются в парках до сих пор. Вот некоторые из винтажных фото аттракциона.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: винтаж   история   карусели   ретро   ретро фото   ротор   сша   фото   
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Mamin Sibiriak 49 минут назад
Была такая карусель "Центрифуга".



Раскручивалась она в горизонтальном положении, а затем поднималась гидравликой градусов на 50-60. и ЧСХ, если кто-то начинал блевать - то удовольствие получали все.
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