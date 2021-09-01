Роторная карусель: веселое винтажное развлечение

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Роторная карусель - аттракцион, разработанный и запатентованный немецким инженером Эрнстом Хоффмайстером в 1948 году. Впервые аттракцион представили на Октоберфесте 1949 года - затем его выставляли на ярмарках и мероприятиях по всей Европе в 1950-х и 1960-х годах. Его вариации используются в парках до сих пор. Вот некоторые из винтажных фото аттракциона.
"Роторная карусель" разгонялась до 33 оборотов в минуту , и была похожа на огромную бочку, вращающуюся вокруг продольной оси. При движении карусели возникала центробежная сила, которая прижимала тело человека к стенке настолько сильно, что он буквально висел на ней, не касаясь ногами пола. Многие посетители при этом могли повернуться боком или вверх ногами.
Такие карусели начали появляться в парках и на ярмарках США и Европы в 1950-х и 1960-х годах. Существовали разные вариации, которые совершенствовались с годами. На некоторых моделях карусели пол в какой-то момент проваливался вниз, а в конце сеанса катания возвращался обратно. Для посетителей, конечно, это было сплошное веселье - когда аттракцион появился, он был для всех в новинку.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Раскручивалась она в горизонтальном положении, а затем поднималась гидравликой градусов на 50-60. и ЧСХ, если кто-то начинал блевать - то удовольствие получали все.