Роторная карусель: веселое винтажное развлечение

Такие карусели начали появляться в парках и на ярмарках США и Европы в 1950-х и 1960-х годах. Существовали разные вариации, которые совершенствовались с годами. На некоторых моделях карусели пол в какой-то момент проваливался вниз, а в конце сеанса катания возвращался обратно. Для посетителей, конечно, это было сплошное веселье - когда аттракцион появился, он был для всех в новинку.