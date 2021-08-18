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Мальчишки-газетчики начала ХХ века: маленькие коммерсанты

Мальчишки-газетчики начала ХХ века: маленькие коммерсанты (27 фото)

Автор:
18 августа 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: газетчики   газеты   дети   история   профессия   сша   факты   фотофакты   
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С появлением ежедневных газет в 1880-х годах в США возникла новая профессия газетчика. Эту нишу сразу же плотно оккупировали уличные мальчишки. К началу ХХ века более половины всех газет в Соединенных Штатах продавались мальчишками, реже девчонками - газетчиками. Газеты год от года набирали популярность, и маленькие газетчики могли на них неплохо заработать.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: газетчики   газеты   дети   история   профессия   сша   факты   фотофакты   
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