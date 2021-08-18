Мальчишки-газетчики начала ХХ века: маленькие коммерсанты

Уличные мальчишки, промышлявшие продажей газет, каждое утро закупали пачки в разных издательствах. Число экземпляров, которое нужно было продать, чтобы получить прибыль, было немаленьким. А между тем, номер можно было продавать только в день выхода, потому что новости постоянно менялись, и вчерашняя информация сегодня уже не была никому интересна. Непроданные газеты шли в убыток - возмещения газетчикам не полагалось.

Заявив права на улицы, вестибюли театра, салоны, вокзалы и другие места с интенсивным пешеходным движением, газетчики стали частью городской жизни, зычно выкрикивая заголовки и настойчиво намекая на чаевые. Зачастую дети уходили в газетчики с предыдущей работы где-нибудь на фабрике - торговать газетами на свежем воздухе было не в пример легче, и к тому же в свободное время можно было ходить в школу.