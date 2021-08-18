Мальчишки-газетчики начала ХХ века: маленькие коммерсанты

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С появлением ежедневных газет в 1880-х годах в США возникла новая профессия газетчика. Эту нишу сразу же плотно оккупировали уличные мальчишки. К началу ХХ века более половины всех газет в Соединенных Штатах продавались мальчишками, реже девчонками - газетчиками. Газеты год от года набирали популярность, и маленькие газетчики могли на них неплохо заработать.
Уличные мальчишки, промышлявшие продажей газет, каждое утро закупали пачки в разных издательствах. Число экземпляров, которое нужно было продать, чтобы получить прибыль, было немаленьким. А между тем, номер можно было продавать только в день выхода, потому что новости постоянно менялись, и вчерашняя информация сегодня уже не была никому интересна. Непроданные газеты шли в убыток - возмещения газетчикам не полагалось.
Заявив права на улицы, вестибюли театра, салоны, вокзалы и другие места с интенсивным пешеходным движением, газетчики стали частью городской жизни, зычно выкрикивая заголовки и настойчиво намекая на чаевые. Зачастую дети уходили в газетчики с предыдущей работы где-нибудь на фабрике - торговать газетами на свежем воздухе было не в пример легче, и к тому же в свободное время можно было ходить в школу.
Заявив права на улицы, вестибюли театра, салоны, вокзалы и другие места с интенсивным пешеходным движением, газетчики стали частью городской жизни, зычно выкрикивая заголовки и настойчиво намекая на чаевые. Зачастую дети уходили в газетчики с предыдущей работы где-нибудь на фабрике - торговать газетами на свежем воздухе было не в пример легче, и к тому же в свободное время можно было ходить в школу.
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Более обеспеченные газетчики одевались франтами - в костюмы, куртки и шляпы, чтобы впечатлять публику. Начинающие и не слишком удачливые коммерсанты были одеты в грязные лохмотья, обходясь без обуви и пальто даже в зимнем Нью-Йорке. Они шли на все, чтобыраспродать номер: придумывали и выкрикивали поддельные заголовки, которых не было в газетах, но которые привлекали публику, или даже симулировали хромоту, чтобы заставить людей пожалеть их. О том, что газетчики «выкрикивают фальшивые заголовки и обманывают клиентов», писали,в том числе, газеты, которые продавали ушлые мальчишки. Бизнес есть бизнес!
Условия работы у газетчиков были очень тяжелыми. Мальчишки постоянно недоедали - из-за нехватки денег или времени на обед. Они весь день оставались на ногах, распространяя свой товар, что требовало невероятной выносливости. Большинство из них не ходили в школу, поскольку весь день были заняты работой. Но при этом мальчишки-газетчики были ценнейшей профессиональной группой для газетной индустрии. Это наглядно продемонстрировала забастовка, которая прошла в Нью-Йорке в 1899 году. Нью-йоркские мальчишки-газетчики объединились в собственный профсоюз и объявили забастовку против роста цен на газеты, объявленного нью-йоркскими издателями Джозефом Пулитцером и Рэндольфом Херстом. Забастовка увенчалась успехом: издатели пошли на попятную, оставив цены на прежнем уровне.
Эти яркие фотографии были сделаны Льюисом Хайном и были подняты на знамя движением против детского труда, получившим широкую общественную поддержку. В 1916 году под давлением Национального комитета по детскому труду и Национальной лиги потребителей Конгресс США принял закон Китинга-Оуэна, запрещающий торговлю товарами, произведенными работниками в возрасте до 14, 15 или 16 лет, в зависимости от вида работ. К середине 1920-х детский труд в США ушел в прошлое.
Курение было очень распространено среди маленьких газетчиков: по свидетельству Хайна, курили они все поголовно.
8-летний Пэтси, по его собственным словам, зарабатывал 50 центов в день - неплохая зарплата для неквалифицированного работника по тем временам.
Фредди Кафер начал торговать газетами с 6 лет. Сам он весил 20 килограммов, а его сумка с газетами тянула на 10 с лишним.
Джон Хауэлл из Индианаполиса начиналработать в 6 утра. Его ежедневный заработок достигал 75 центов.
Рабочий день газетчиков длился с 6 утра до 6 вечера, если вечером не выходили экстренные выпуски: в этом случае они могли работать круглые сутки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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