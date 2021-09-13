Манзанар: лагерь для интернированных японцев в США

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В лагере под названием Манзанар держали японцев, интернированных в США во время Второй мировой войны. Он существовал с 1942 по 1945 год в долине Оуенс, штат Калифорния. Фотографии, собранные здесь, были сделаны легендарным фотографом Анселем Адамсом в 1943 году. Заглянем в тот период истории.
После нападения японцев на Перл Харбор, в 1942 году, правительство США опасалось возможных угроз, которые могли исходить от американцев японского происхождения. В результате более 120 000 американцев японского происхождения, две трети из которых были коренными американскими гражданами, отправили в концентрационные лагеря. Всего их было десять, а Манзанар - первый и самый известный.
Такое внезапное решение было настоящим стрессом для тысяч людей. Когда им сообщили о скором заключении, у них было несколько дней, чтобы разобраться со своими домами, угодьями, предприятиями и другим имуществом. Большинство семей продавали свое имущество со значительными потерями. Некоторые сдавали свою недвижимость в аренду соседям, другие бросили свою собственность.
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При этом люди не знали, куда и как надолго их увозят - все лагеря скромно назывались "центрами переселения". Каждой семье присвоили идентификационный номер и погрузили в автомобили, автобусы, грузовики и поезда, разрешив взять с собой то, что они могли увезти.
Высокий забор с колючей проволокой, восемь сторожевых вышек с пулеметами, 36 наспех построенных казарм, общие мужские и женские уборные - лагерь Манзанар скорее напоминал тюрьму. Каждая семья жила в одном из "блоков" казармы размером шесть на шесть метров. "Квартиры" в казармах были только с перегородками, без потолков, что исключало любую возможность уединения.
В лагере были помещения для школы (которая также использовалась в качестве театра), жилье для персонала, птицефермы и свинофермы, церкви, кладбище, почтовое отделение, больница, детский дом, парикмахерские, библиотека. Некоторые объекты были построены только спустя месяцы после того, как лагерь начал функционировать.
За время существования Манзанара, там было проведено 188 свадеб, в лагере родился 541 ребенок и умерло от 135 до 146 человек. Не обошлось без протестующих: 6 декабря 1942 года в лагере вспыхнул бунт, во время которого двое интернированных были убиты. Несмотря на перенесенные трудности, со временем людям удалось превратить концентрационный лагерь в сплоченное сообщество. Многие люди работали на фермах, всячески поддерживали развитие лагеря, других приглашали на работу в персонал.
В 1945 году Манзанар закрыли и почти полностью снесли. Тысячи несправедливо арестованных граждан США перевезли на новые места. В 1988 году Конгресс принял закон, в котором правительство “извинилось" за расовые предрассудки и провал политического руководства по отношению к американцам японского происхождения. Выжившие из лагерей и их наследники получили 1,6 миллиарда долларов в качестве компенсации.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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