Манзанар: лагерь для интернированных японцев в США

За время существования Манзанара, там было проведено 188 свадеб, в лагере родился 541 ребенок и умерло от 135 до 146 человек. Не обошлось без протестующих: 6 декабря 1942 года в лагере вспыхнул бунт, во время которого двое интернированных были убиты. Несмотря на перенесенные трудности, со временем людям удалось превратить концентрационный лагерь в сплоченное сообщество. Многие люди работали на фермах, всячески поддерживали развитие лагеря, других приглашали на работу в персонал.