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Манзанар: лагерь для интернированных японцев в США

Манзанар: лагерь для интернированных японцев в США (42 фото)

Автор:
13 сентября 2021 19:04
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   исторические фото   история   прошлое   редкие фото   сша   факты   фото   
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В лагере под названием Манзанар держали японцев, интернированных в США во время Второй мировой войны. Он существовал с 1942 по 1945 год в долине Оуенс, штат Калифорния. Фотографии, собранные здесь, были сделаны легендарным фотографом Анселем Адамсом в 1943 году. Заглянем в тот период истории.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   исторические фото   история   прошлое   редкие фото   сша   факты   фото   
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14k
Игорь Хомченко Час назад
Да в этой Америке Акт Смита только в 57 году отменили. По которому получили более 4 миллионов человек.

"«сознательно или умышленно защищает, подстрекает, консультирует или преподает об обязанности, необходимости, желательности или правильности свержения правительства Соединенных Штатов или правительств каких-либо штатов, территорий, округов и владений вооруженным путём или с помощью насилия, или организации какого-либо объединения, которое обучает, консультирует или подстрекает к свержению, или всякого, кто стал членом или связан с какими-либо подобными объединениями»"

Т.е. сказал, что Америка - не великая, получи срок.
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Борис Карабанов Час назад
Вы всё врёте! В Америке не могло быть концентрационных лагерей, а если и были, то там, разумеется, царили веселье, радость, изобилие и комфорт.
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