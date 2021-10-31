Идеология: что это простыми словами, примеры, виды, функции

Традиционные идеологии

К традиционным относят идеологии, полностью оформившиеся к середине 19-го века. В качестве наиболее показательных примеров можно привести следующие из них:

Либерализм. Выше всего ценятся права и свободы человека. В идеале каждый должен иметь возможность делать всё, что не входит в конфликт с правами и свободами других людей. Государство вообще никак не должно вмешиваться в жизнь граждан, кроме разрешения конфликтных ситуаций, возникающих между ними.

Выше всего ценятся права и свободы человека. В идеале каждый должен иметь возможность делать всё, что не входит в конфликт с правами и свободами других людей. Государство вообще никак не должно вмешиваться в жизнь граждан, кроме разрешения конфликтных ситуаций, возникающих между ними. Социализм. Основная идея данной идеологии заключается в равномерном распределении благ между гражданами, независимо от их возможностей и способностей. При этом получать ресурсы для распределения предполагается с помощью общественных средств производства.

Основная идея данной идеологии заключается в равномерном распределении благ между гражданами, независимо от их возможностей и способностей. При этом получать ресурсы для распределения предполагается с помощью общественных средств производства. Консерватизм. Это идеологическая приверженность традиционным ценностям и порядкам. Очевидно, что в разных обществах консерватизм может принимать разные формы. Но при этом он всегда нацелен на то, чтобы сохранять традиционные ценности, мораль и институты, сопротивляясь переменам.

На основе этих трёх идеологий были созданы и другие, среди которых стоит отметить такие как:

неолиберализм (свободная торговля, дерегулирование экономики, политика невмешательства со стороны государства и полный переход на частное производство);

неоконсерватизм (осовремененный консерватизм, принимающий достижения прогресса, но отстаивающий традиционные ценности);

ленинизм (учение, созданное Владимиром Лениным на основе марксизма, который в свою очередь является формой социализма);

сталинизм (авторитарная идеология, согласно которой только сильный лидер может привести большую страну к процветанию, а к диссидентам должны применяться жёсткие репрессии).

Нетрадиционные идеологии

В эту группу входят идеологии, оформившиеся в 20-м веке. Их существует огромное количество, но в качестве наиболее значимых можно назвать такие как:

национализм – превозношение нации как высшей ценности и основной формы общественного единства, которая должна быть положена в основу государственности;

фашизм – крайне правая идеология, построенная на националистских идеях, антилиберализме, расизме, вождизме и реваншизме, допускающая геноцид как способ достижения целей;

феминизм – идеология, направленная на преодоление сексизма и расширение прав женщин;

экологизм – система идей, направленных на максимально бережное отношение к природе;

милитаризм – государственная идеология, цель которой заключается в наращивании военной мощи и оправдании захватнических войн;

пацифизм – идеология, проповедующая полный отказ от насилия и противодействие милитаризму;

фундаментализм – это собирательное название консервативных религиозных, политических, философских, моральных и социальных течений.

Отдельно стоит отметить глобализм и антиглобализм. Глобализм – это обобщённое название разных идеологий, направленных на установление во всём мире той или иной формы политического или экономического устройства. В разное время глобалистские течения были характерны для Третьего Рейха, СССР, США, Китая. На данный момент глобалистские идеи входят в государственные идеологии США, Китая и России.

Антиглобализм – это общественно-политическое движение, выступающее против отдельных аспектов глобализации. В частности, сторонники данного движения критикуют транснациональные корпорации и некоторые всемирные организации (в первую очередь ВТО).

История термина

Как явление и как способ манипулирования общественным мнением идеологии существовали ещё в античные времена. Но термин для их обозначения появился только в начале 19-го века. Как было отмечено выше, автором термина считается Антуан Дестют де Траси, который назвал так науку, изучающую природу человеческих идей. Наука не прижилась, а вот слово стали использовать для обозначения любой хорошо продуманной системы идей, преследующей определённые цели.

В 19-м веке к идеологиям относились преимущественно негативно. Их воспринимали как манипулятивные инструменты, продвигающие интересы определённых групп людей. Заметно улучшить отношение к ним сумели Карл Маркс и Фридрих Энгельс, которые использовали термин «идеология» для обозначения общественного сознания, основанного на представлении социального класса о самом себе.

Исследователи, не разделявшие марксистских взглядов на природу идеологии, по-прежнему настаивали на том, что это лишь инструмент для достижения политических, экономических и социальных целей. Особую точку зрения имел австрийский социолог Карл Мангейм, который считал что идеология – это образ мышления господствующих социальных групп, а в мышлении угнетённых слоёв преобладает утопия – система красивых, но невоплотимых идей.

В настоящее время многие философы и политологи настаивают, что в современном мире идеологии не нужны и причиняют лишь вред. Их основной аргумент заключается в том, что при современном уровне развития общества и научно-технического прогресса нет необходимости манипулировать общественным сознанием при помощи идеологических инструментов.

Структура идеологии

Любую идеологию можно представить в виде трехуровневой модели:

Уровень мировоззренческих установок. На данном уровне идеология существует в виде абстрактных теорий и тезисов. Здесь формулируются принципы мироустройства и нравственные постулаты.

На данном уровне идеология существует в виде абстрактных теорий и тезисов. Здесь формулируются принципы мироустройства и нравственные постулаты. Уровень социально-политической философии. На данном уровне изучается сущность власти, государства, права, собственности, справедливости. Также здесь формулируются желаемые социальные, политические и экономические принципы.

На данном уровне изучается сущность власти, государства, права, собственности, справедливости. Также здесь формулируются желаемые социальные, политические и экономические принципы. Уровень практических действий. На этом уровне составляются планы и программы реальных действий, направленных на реализацию заявленных идей и ценностей (либо, наоборот, на консервацию существующей реальности).

Функции идеологии

Как мы уже выяснили, идеология это не просто система идей, а инструмент, выполняющий определённые функции. Среди этих функций в первую очередь стоит отметить следующие:

Мобилизующая. Здесь подразумевается мобилизация народных масс на решение определённых задач. Она вдохновляет и даёт силы тем, кто уже заинтересован, а также склоняет колеблющихся.

Здесь подразумевается мобилизация народных масс на решение определённых задач. Она вдохновляет и даёт силы тем, кто уже заинтересован, а также склоняет колеблющихся. Социализирующая. Объединение и сплочение людей, формирование общей культуры и социально-политического сознания.

Объединение и сплочение людей, формирование общей культуры и социально-политического сознания. Нормативно-регуляторная. Одна из основных задач идеологии заключается в том, чтобы устанавливать правила поведения, нормы морали и нравственности.

Одна из основных задач идеологии заключается в том, чтобы устанавливать правила поведения, нормы морали и нравственности. Контролирующая. Если в обществе господствует определённая идеология, сами представители этого общества будут следить за тем, чтобы все соблюдали действующие правила.

Если в обществе господствует определённая идеология, сами представители этого общества будут следить за тем, чтобы все соблюдали действующие правила. Санкционирующая. Нередко идеология служит инструментом, позволяющим государству санкционировать те или иные политические действия, добиваться народной поддержки.

Существуют и другие важные функции, которые в той или иной мере выполняет идеология: воспитательная (формирование у молодёжи нужных взглядов), познавательная (объяснение мироустройства), оценочная (формирование понимания того, что хорошо, а что плохо), консолидирующая (сплочение общества) и прочие функции.