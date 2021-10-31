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Идеология: что это простыми словами, примеры, виды, функции

Идеология: что это простыми словами, примеры, виды, функции (3 фото)

Автор:
31 октября 2021 09:44
Сообщество : Факты
Метки: в мире   идеология   интересно   люди   термин   факты   фото   
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Идеология – это целостная система идей и ценностей, дополняющих, объясняющих и аргументирующих друг друга. То есть, даже если какая-то идея не выглядит разумной, в рамках идеологии она становится таковой (а точнее, выглядит таковой для её сторонников). Любая идеология направлена на продвижение интересов определённых социальных групп и общностей или на достижение политических целей.

Основная задача идеологии заключается в том, чтобы формировать общественное сознание и манипулировать поведением общества. Она способна мобилизовать большие массы людей на деятельность, направленную на достижение определённых политических целей. Таким образом, идеология – это эффективный инструмент социального управления и мобилизации людей для решения определённых задач.


Автором термина «идеология» является французский философ Антуан Дестют де Траси (1754-1836). Однако он вкладывал в этот термин совершенно другой смысл, обозначая им нейтральную и беспристрастную науку, изучающую природу человеческих идей. Идеология в современном понимании наукой являться не может. Тем не менее всегда существуют политические силы, заинтересованные в том, чтобы их систему идей изучало как можно большее количество людей.


Как создаётся идеология?

Сами по себе идеи не собираются в стройную и непротиворечивую систему. Поэтому над созданием идеологий обычно работают целые коллективы, состоящие из идеологов, политиков и учёных. При этом в расчёт принимаются интересы, идеалы и представления народных масс, являющихся потенциальными сторонниками создаваемой системы. При создании идеологии политические теории и программы объединяются с идеалами и ценностями, объясняющими их важность.

Наряду с достоверными, очевидными и логичными идеями в состав идеологии обычно вводятся также сомнительные или заведомо ложные идеи и представления, выгодные её создателям. При этом сторонники должны разделять все ценности без исключения. Иначе они рискуют стать отступниками, поскольку нельзя быть приверженцем лишь части идей и отрицать при этом другие.

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В чём суть идеологии?

Как уже было отмечено, идеология не является и не должна считаться наукой. Задача любой науки состоит в том, чтобы находить истину, тогда как задача идеологии заключается в том, чтобы навязывать целевой аудитории определённую систему взглядов. Идеология сильно упрощает действительность. Она создаёт такую картину мира, воспринимать которую большинству людей, не обладающих критическим мышлением, будет легко и приятно.

Идеи и концепции, предлагаемые идеологией, часто невозможно воплотить в действительность. Но при этом они настолько красиво изложены и так удачно аргументированы, что увлекают миллионы людей. Именно поэтому идеология является инструментом как консерваторов (сторонников существующих порядков и действующей власти), так и сторонников радикальных перемен.

Любая идеология утверждает, что именно она даёт достоверное представление о мире. Наибольшее внимание уделяется объяснению важных исторических событий, оценке прошлого и настоящего, а также прогнозам о том, как будет устроен мир в будущем. При этом каждая идеология стремится к максимальной популяризации, и в качестве инструмента для достижения данной цели использует пропаганду.


Виды и примеры

Чтобы немного лучше понять, что такое идеология, стоит разобраться со способами классификации и рассмотреть несколько примеров. Классифицировать идеологии можно по большому количеству разных признаков, но чаще всего используются такие основания как:

  • носители (групповые, корпоративные, национальные идеологии);
  • масштабы притязаний (локальные, глобальные);
  • отношение к действительности (консервативные, прогрессивные);
  • предполагаемый способ воплощения идей (революционные, реформистские);
  • сфера интереса идеологии (социально-политические, экономические, национально-этнические).

Очевидно, что в качестве оснований классификации могут выступать и другие признаки, но именно перечисленные используются чаще всего. В частности, одной из наиболее удобных и наглядных является классификация по сферам, на которые распространяется идеология. В ней принято выделять четыре группы:

  • Экономические (капитализм, социализм, коммунизм).
  • Социально-политические (консерватизм, либерализм, анархизм).
  • Национально-этнические (национализм, расизм, шовинизм).
  • Прочие (феминизм, меритократия, гуманизм, трансгуманизм).

Также бывает удобно разделять все идеологии на две большие группы: традиционные и нетрадиционные. Рассмотрим их подробнее.

Традиционные идеологии

К традиционным относят идеологии, полностью оформившиеся к середине 19-го века. В качестве наиболее показательных примеров можно привести следующие из них:

  • Либерализм. Выше всего ценятся права и свободы человека. В идеале каждый должен иметь возможность делать всё, что не входит в конфликт с правами и свободами других людей. Государство вообще никак не должно вмешиваться в жизнь граждан, кроме разрешения конфликтных ситуаций, возникающих между ними.
  • Социализм. Основная идея данной идеологии заключается в равномерном распределении благ между гражданами, независимо от их возможностей и способностей. При этом получать ресурсы для распределения предполагается с помощью общественных средств производства.
  • Консерватизм. Это идеологическая приверженность традиционным ценностям и порядкам. Очевидно, что в разных обществах консерватизм может принимать разные формы. Но при этом он всегда нацелен на то, чтобы сохранять традиционные ценности, мораль и институты, сопротивляясь переменам.

На основе этих трёх идеологий были созданы и другие, среди которых стоит отметить такие как:

  • неолиберализм (свободная торговля, дерегулирование экономики, политика невмешательства со стороны государства и полный переход на частное производство);
  • неоконсерватизм (осовремененный консерватизм, принимающий достижения прогресса, но отстаивающий традиционные ценности);
  • ленинизм (учение, созданное Владимиром Лениным на основе марксизма, который в свою очередь является формой социализма);
  • сталинизм (авторитарная идеология, согласно которой только сильный лидер может привести большую страну к процветанию, а к диссидентам должны применяться жёсткие репрессии).

Нетрадиционные идеологии

В эту группу входят идеологии, оформившиеся в 20-м веке. Их существует огромное количество, но в качестве наиболее значимых можно назвать такие как:

  • национализм – превозношение нации как высшей ценности и основной формы общественного единства, которая должна быть положена в основу государственности;
  • фашизм – крайне правая идеология, построенная на националистских идеях, антилиберализме, расизме, вождизме и реваншизме, допускающая геноцид как способ достижения целей;
  • феминизм – идеология, направленная на преодоление сексизма и расширение прав женщин;
  • экологизм – система идей, направленных на максимально бережное отношение к природе;
  • милитаризм – государственная идеология, цель которой заключается в наращивании военной мощи и оправдании захватнических войн;
  • пацифизм – идеология, проповедующая полный отказ от насилия и противодействие милитаризму;
  • фундаментализм – это собирательное название консервативных религиозных, политических, философских, моральных и социальных течений.

Отдельно стоит отметить глобализм и антиглобализм. Глобализм – это обобщённое название разных идеологий, направленных на установление во всём мире той или иной формы политического или экономического устройства. В разное время глобалистские течения были характерны для Третьего Рейха, СССР, США, Китая. На данный момент глобалистские идеи входят в государственные идеологии США, Китая и России.

Антиглобализм – это общественно-политическое движение, выступающее против отдельных аспектов глобализации. В частности, сторонники данного движения критикуют транснациональные корпорации и некоторые всемирные организации (в первую очередь ВТО).


История термина

Как явление и как способ манипулирования общественным мнением идеологии существовали ещё в античные времена. Но термин для их обозначения появился только в начале 19-го века. Как было отмечено выше, автором термина считается Антуан Дестют де Траси, который назвал так науку, изучающую природу человеческих идей. Наука не прижилась, а вот слово стали использовать для обозначения любой хорошо продуманной системы идей, преследующей определённые цели.

В 19-м веке к идеологиям относились преимущественно негативно. Их воспринимали как манипулятивные инструменты, продвигающие интересы определённых групп людей. Заметно улучшить отношение к ним сумели Карл Маркс и Фридрих Энгельс, которые использовали термин «идеология» для обозначения общественного сознания, основанного на представлении социального класса о самом себе.

Исследователи, не разделявшие марксистских взглядов на природу идеологии, по-прежнему настаивали на том, что это лишь инструмент для достижения политических, экономических и социальных целей. Особую точку зрения имел австрийский социолог Карл Мангейм, который считал что идеология – это образ мышления господствующих социальных групп, а в мышлении угнетённых слоёв преобладает утопия – система красивых, но невоплотимых идей.

В настоящее время многие философы и политологи настаивают, что в современном мире идеологии не нужны и причиняют лишь вред. Их основной аргумент заключается в том, что при современном уровне развития общества и научно-технического прогресса нет необходимости манипулировать общественным сознанием при помощи идеологических инструментов.


Структура идеологии

Любую идеологию можно представить в виде трехуровневой модели:

  • Уровень мировоззренческих установок. На данном уровне идеология существует в виде абстрактных теорий и тезисов. Здесь формулируются принципы мироустройства и нравственные постулаты.
  • Уровень социально-политической философии. На данном уровне изучается сущность власти, государства, права, собственности, справедливости. Также здесь формулируются желаемые социальные, политические и экономические принципы.
  • Уровень практических действий. На этом уровне составляются планы и программы реальных действий, направленных на реализацию заявленных идей и ценностей (либо, наоборот, на консервацию существующей реальности).

Функции идеологии

Как мы уже выяснили, идеология это не просто система идей, а инструмент, выполняющий определённые функции. Среди этих функций в первую очередь стоит отметить следующие:

  • Мобилизующая. Здесь подразумевается мобилизация народных масс на решение определённых задач. Она вдохновляет и даёт силы тем, кто уже заинтересован, а также склоняет колеблющихся.
  • Социализирующая. Объединение и сплочение людей, формирование общей культуры и социально-политического сознания.
  • Нормативно-регуляторная. Одна из основных задач идеологии заключается в том, чтобы устанавливать правила поведения, нормы морали и нравственности.
  • Контролирующая. Если в обществе господствует определённая идеология, сами представители этого общества будут следить за тем, чтобы все соблюдали действующие правила.
  • Санкционирующая. Нередко идеология служит инструментом, позволяющим государству санкционировать те или иные политические действия, добиваться народной поддержки.

Существуют и другие важные функции, которые в той или иной мере выполняет идеология: воспитательная (формирование у молодёжи нужных взглядов), познавательная (объяснение мироустройства), оценочная (формирование понимания того, что хорошо, а что плохо), консолидирующая (сплочение общества) и прочие функции.

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Метки: в мире   идеология   интересно   люди   термин   факты   фото   
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Пулемет самому нужен. Полчаса назад
Пропага нда распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений с целью формирования нужного общественного мнения. это когда кто то считающий себя самым умным пытается управлять толпой..
идите за мной я знаю как правильно!...
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Korolev 13 минут назад
Ссылка youtu.be
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