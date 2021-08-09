Зачем чукчи прыгают на батуте?

У исследователей возник вопрос – насколько древняя эта забава, и не стоит ли считать именно чукчей изобретателями батута. Но все же сделали выводы, что корни этой забавной традиции вряд ли уходят глубже 19-го века – а значит, старше чукотских европейские «протобатуты», натянутые полотна, которые использовали пожарные для спасения людей и цирковые артисты для страховки.

Хотя, странно, что такие "недревние" моржовые батуты есть у народов по разную сторону Берингова пролива, но этнографам виднее, конечно.

Есть странная версия, что эскимосы придумали подбрасывать соплеменников на шкурах, чтобы те с высоты разглядели, есть ли неподалеку киты. Но очевидно, что выглядывать китов с берега – довольно бессмысленно, ведь те не будут ждать, пока напрыгавшиеся охотники сядут в лодки и поплывут их добывать.