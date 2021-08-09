Зачем чукчи прыгают на батуте?

Этнографы, изучавшие в начале 20-го века быт северных народов, с удивлением узнали, что у многих жителей крайнего Севера есть традиционное развлечение – прыжки на батуте из моржовой шкуры.
Такая традиция описана у чукчей, эскимосов и аляскинских инуитов.
В качестве батута берется свежая большая шкура, которую скребут ножами, чтобы она стала более тонкая и эластичная. Люди из стойбища становятся в круг и натягивают шкуру. Тот, кто будет прыгать, залезает в центр, и затем по команде держащие подбрасывают его вверх.
У исследователей возник вопрос – насколько древняя эта забава, и не стоит ли считать именно чукчей изобретателями батута. Но все же сделали выводы, что корни этой забавной традиции вряд ли уходят глубже 19-го века – а значит, старше чукотских европейские «протобатуты», натянутые полотна, которые использовали пожарные для спасения людей и цирковые артисты для страховки.
Хотя, странно, что такие "недревние" моржовые батуты есть у народов по разную сторону Берингова пролива, но этнографам виднее, конечно.
Есть странная версия, что эскимосы придумали подбрасывать соплеменников на шкурах, чтобы те с высоты разглядели, есть ли неподалеку киты. Но очевидно, что выглядывать китов с берега – довольно бессмысленно, ведь те не будут ждать, пока напрыгавшиеся охотники сядут в лодки и поплывут их добывать.
Более правдоподобное объяснение: это спортивное развлечение и состязание в ловкости и силе, ведь устоять на ногах в прыжках на шкуре, которую мотают держащие ее люди – дело не такое простое.
Я нашла книгу Аллы Фроловой, исследовательницы из Магадана, где она описывает так называемый «этноспорт» чукчей, то есть характерные состязания в стрельбе из лука, беге, метании гарпуна и аркана. Чукчи – большие любители таких состязаний, и такие встречи всегда проходят как местные праздники с коллективными играми, борьбой и индивидуальным многоборьем. А площадки, где проходят праздники, чукчи называют «гэчеваттэн», что в перевод с чукотского языка означает «место интересных встреч».
Так вот, сноровка устоять на ногах в подбрасываниях тоже входит в зачет чукотского этноспорта. Немногим удается сделать больше трех выпрыгиваний на скользкой шкуре и все еще приземляться на ноги.
Но просто спортивной игрой прыжки на шкуре стали не сразу, вероятно, изначально на шкуре подбрасывали ради магических обрядов защиты от болезней и непогоды.
Об этом тоже пишут исследователи северных народов.
Русский этнограф Владимир Богораз, ходивший в северные экспедиции в конце 19-го – начале 20-го века, записал, что в одном стойбище ему рассказали о старом видении шамана. В этом видении шаман углядел злых духов, прыгавших на шкуре, и решил, что такие прыжки станут защитой от беды.
Подбрасыванием чукчи «защищались» от эпидемий или от слишком долгих штормов, мешавших выходить в море.
Видимо, развлечение понравилось людям, так что постепенно оно стало просто средством показать свою удаль и сноровку.
Источник:
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