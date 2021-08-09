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Зачем чукчи прыгают на батуте?

Зачем чукчи прыгают на батуте? (5 фото)

Автор:
09 августа 2021 09:43
Сообщество : Факты
Метки: батут   в мире   интересно   люди   обычай   факты   фото   чукчи   
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Этнографы, изучавшие в начале 20-го века быт северных народов, с удивлением узнали, что у многих жителей крайнего Севера есть традиционное развлечение – прыжки на батуте из моржовой шкуры.

Такая традиция описана у чукчей, эскимосов и аляскинских инуитов.

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Метки: батут   в мире   интересно   люди   обычай   факты   фото   чукчи   
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3  комментария
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13k
Booka1a Полчаса назад
"Хотя, странно, что такие "недревние" моржовые батуты есть у народов по разную сторону Берингова пролива, но этнографам виднее, конечно." - ничего, что они веками по льду там ходили из Аляски в Россию и обратно?
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2k
Иван 7 минут назад
Согласно Рогозину получается первые космонавты - это Чукчи, запуски свои производили еще с 19го века!
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20k
Ратибор 13 минут назад
Чукчи прыгают на батуте, чтобы принять и отправить СМС
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