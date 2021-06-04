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Куда исчезли сомалийские пираты?

Куда исчезли сомалийские пираты? (3 фото)

Автор:
04 июня 2021 09:27
Сообщество : Факты
Метки: в мире   интересно   люди   пираты   самолийские пираты   факты   фото   
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Сомалийские пираты — пожалуй, самые известные головорезы современности. По оценкам экспертов, за один только 2010 год морским разбойникам удалось "заработать" более 238 млн. долларов, совершив при этом более 100 успешных нападений.

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Метки: в мире   интересно   люди   пираты   самолийские пираты   факты   фото   
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5k
Мистер Фикс 58 минут назад
<В 1969 году, в результате военного переворота, власть в государстве захватили социалисты во главе с генералом Мохаммедом Барре. Новое правительство национализировало нефтяные месторождения и иностранные банки, получило экономическую помощь от советского блока и модернизировало все отрасли народного хозяйства. Повсеместно строились школы и больницы.

В 1988 году разгорелась Гражданская война, которая привела к свержению режима Барре, распаду страны и тотальной разрухе. Ситуацией воспользовались иностранные державы, которые, при отсутствии централизованной сомалийской власти, захватили все местные ресурсы. Наибольшие потери понесли простые жители. Иностранные корабли хищнически вылавливали рыбу и сбрасывали у берегов токсичные отходы. Вскоре, рыба из акватории ушла, а в Сомали пришел голод.>

И везде так, куда приходит дерьмократия
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997
Атомный Крот 4 минуты назад
"Пунтленд" и "Сомалиленд" - это самопровозглашенные и никем не признанные куски бывшего государства Сомали.
Правительство которого сегодня контролирует лишь часть территории.
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21k
SerGProS 12 минут назад
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10k
Bill 18 минут назад
Просто Штатам очень хотелось юридически закрепить присутствие там своего военного флота. Поэтому тему "пиратства" и раздували пару лет.
Теперь проплывающие корабли платят дополнительную страховку, на которую и содержатся находящиеся там американские войска. Типичное бандитское крышевание чужого бизнеса.
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5k
Александр Иванов 41 минуту назад
Почитайте начало! Только внимательно! К власти пришли социалисты и народ зажил!!! Какой тоталитаризм, если у всех было основное, что нужно человеку!!! НУ. пришла "демократия" и всё! Народ обнищал! И так всегда и везде!
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