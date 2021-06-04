Куда исчезли сомалийские пираты?

Сомалийские пираты — пожалуй, самые известные головорезы современности. По оценкам экспертов, за один только 2010 год морским разбойникам удалось "заработать" более 238 млн. долларов, совершив при этом более 100 успешных нападений.
Однако неожиданно появившись в 2004 году, пираты также неожиданно исчезли с новостных лент в 2013 году.
Что с ними стало? Спокойны ли теперь воды Аденского залива или "черные флибустьеры" по-прежнему терроризируют торговый флот?
Не верь, не бойся, не проси
История Сомали типична и знакома для множества мусульманских стран конца XX века. В 1969 году, в результате военного переворота, власть в государстве захватили социалисты во главе с генералом Мохаммедом Барре.
Новое правительство национализировало нефтяные месторождения и иностранные банки, получило экономическую помощь от советского блока и модернизировало все отрасли народного хозяйства. Повсеместно строились школы и больницы.
Разумеется, всё это делалось в условиях жесткого тоталитарного режима. В Сомали появилась оппозиция, которая нашла поддержку у США и Африканского Союза. В 1988 году разгорелась Гражданская война, которая привела к свержению режима Барре, распаду страны и тотальной разрухе.
Ситуацией воспользовались иностранные державы, которые, при отсутствии централизованной сомалийской власти, захватили все местные ресурсы. Наибольшие потери понесли простые жители. Иностранные корабли хищнически вылавливали рыбу и сбрасывали у берегов токсичные отходы. Вскоре, рыба из акватории ушла, а в Сомали пришел голод.
Не имея другого выхода, сомалийские рыбаки принялись нападать на торговые корабли. Первые налеты были спонтанными и неорганизованными. Однако спустя время пиратство встало на ноги и превратилось в единственный источник дохода прибрежных регионов.
Кому война, а кому мать родна
Для Сомали разгул пиратства отражался благотворно. Прибрежные города цвели и разрастались, появлялись рестораны, юридические фирмы, банки, начальные школы, больницы, наркорынки...
Сформировался прототип финансовой биржи, где местные жители могли инвестировать в пиратские налеты, а потом получать часть добычи. Например, одна женщина вложила 4,5 тысячи долларов, а команда корсаров увеличила её капитал на 4 млн долларов.
Между тем, выгоду получали и европейцы. Богатели страховые кампании, частные военные фирмы, руководство торговых организаций — товар из-за пиратов существенно подорожал.
Сами пираты действовали аккуратно: заложников не убивали и товар не грабили, ограничиваясь лишь выкупом. В среднем стоимость выкупа составляла 5,4 миллиона долларов за корабль. Разбойники подплывали к судну, открывали предупредительный огонь и вынуждали капитана сдаться.
Ситуация обострилась после захвата российского танкера «Московский университет» в 2009 году. Силами экипажа военного корабля «Маршал Шапошников» танкер был освобожден, а пираты убиты. С этого момента пираты действовали жестче и вынудили ведущие мировые державы взяться за них всерьез.
Конец пиратской вольницы
С 2004 года пиратство прикрывала радикальная исламистская группировка «Харакат аш-Шабаб», взявшая цель на объединение Сомали и воспитании молодежи в рамках ислама. Пираты, не вписывались в доктрину, но отдавали 20% добычи и могли пользоваться подконтрольными исламистам портами, а также получали от них оружие.
К 2011 году «Харакат аш-Шабаб» нашла поддержку у Эритреи и Сомалиленда, а также объединила большую часть сомалийской молодежи. Они стали представлять опасность.
В результате армия Кении и правительственные войска Сомали, под прикрытием авиации США, за год организацию уничтожили. Пираты потеряли материальную базу.
Окончательно добили морских разбойников частная военная кампания «Blackwater Academy», силы которой были наняты семьей шейхов Аль Нахайян из Абу-Даби. Богатство семьи основывалось на добыче и продаже нефти, чему пираты невольно препятствовали.
Наемники миндальничать с разбойниками не стали и соблюдение прав человека их никак не сдерживало. К 2013 году все флибустьерские организации на берегу были уничтожены, боевики перебиты, а молодежь запугана.
Успех закрепила морская полиция Пунтленда, которая всецело легла на финансовый баланс семьи Аль Нахайян.
А что же сомалийцы? Сомалийцы снова голодают, занимаются наркоторговлей, работорговлей и пополняют ряды террористических организаций, где за службу кормят и гарантируют безопасность семье.
Источник:
- Почему голландцы не вешают шторы на окна
- 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма
- Интересные факты про Канаду
- Почему в США и Канаде запрещают собирать дождевую воду?
- Как русские создали свою собственную «Калифорнию» в Китае
Понравилось39
В 1988 году разгорелась Гражданская война, которая привела к свержению режима Барре, распаду страны и тотальной разрухе. Ситуацией воспользовались иностранные державы, которые, при отсутствии централизованной сомалийской власти, захватили все местные ресурсы. Наибольшие потери понесли простые жители. Иностранные корабли хищнически вылавливали рыбу и сбрасывали у берегов токсичные отходы. Вскоре, рыба из акватории ушла, а в Сомали пришел голод.>
И везде так, куда приходит дерьмократия
Правительство которого сегодня контролирует лишь часть территории.
Теперь проплывающие корабли платят дополнительную страховку, на которую и содержатся находящиеся там американские войска. Типичное бандитское крышевание чужого бизнеса.