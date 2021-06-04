Куда исчезли сомалийские пираты?

Однако неожиданно появившись в 2004 году, пираты также неожиданно исчезли с новостных лент в 2013 году.

Что с ними стало? Спокойны ли теперь воды Аденского залива или "черные флибустьеры" по-прежнему терроризируют торговый флот?

Не верь, не бойся, не проси

История Сомали типична и знакома для множества мусульманских стран конца XX века. В 1969 году, в результате военного переворота, власть в государстве захватили социалисты во главе с генералом Мохаммедом Барре.

Новое правительство национализировало нефтяные месторождения и иностранные банки, получило экономическую помощь от советского блока и модернизировало все отрасли народного хозяйства. Повсеместно строились школы и больницы.

Разумеется, всё это делалось в условиях жесткого тоталитарного режима. В Сомали появилась оппозиция, которая нашла поддержку у США и Африканского Союза. В 1988 году разгорелась Гражданская война, которая привела к свержению режима Барре, распаду страны и тотальной разрухе.

Ситуацией воспользовались иностранные державы, которые, при отсутствии централизованной сомалийской власти, захватили все местные ресурсы. Наибольшие потери понесли простые жители. Иностранные корабли хищнически вылавливали рыбу и сбрасывали у берегов токсичные отходы. Вскоре, рыба из акватории ушла, а в Сомали пришел голод.