FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7822 поста • 1251 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
"Вот и отдохнули!": 40 российских туристов отравились в отеле Хургады

"Вот и отдохнули!": 40 российских туристов отравились в отеле Хургады (2 фото + 1 видео)

Автор:
31 октября 2021 07:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Хургада   египет   отдых   отравление   туристы   
1760
2
1

Четырехзвездочный отель AMC Royal hotel закрыли на неопределенный срок, после того, как в нем отравились туристы. Говорят, что нарушены санитарные нормы.

Российские туристы, приехавшие на отдых в Хургаду, получили незабываемые впечатления после того, как днем 30 октября внезапно почувствовали себя плохо. С жалобами на тошноту, рвоту и диарею к врачам обратились сначала 20 отдыхающих. Через время количество заболевших стало расти. На сегодняшний момент известно о 40 туристах с симптомами, характерными для пищевого отравления.


Рассказывает одна из пострадавших туристок

В больницу обратились 40 человек, 36 из них сейчас проходят лечение, четверо в настоящий момент выписаны.

Консул РФ в Фургаде Виктор Воропаев сообщил, что власти страны сначала приняли решение о закрытии отеля на 48 часов с последующим расселением оставшихся там туристов по другим гостиницам. Однако также появилась информация о том, что по распоряжению прокуратуры AMC Royal hotel будет закрыт на неопределенный срок.


Рейтинг этого отеля в Хургаде в Гугле на уровне «очень хорошо» — средняя оценка 4,1 балла. Среди отзывов есть как положительные, так и отрицательные. А после теперешней ситуации последних, думаем, прибавится.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Хургада   египет   отдых   отравление   туристы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
27
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
pssst 2 часа назад
Это чтоб чувствовали себя как дома в Геленджике.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
257
Сергей Белый 12 минут назад
Дожирали то что в поезде не дожрали, а потом турки виноваты))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Alex 16 минут назад
All inclusive
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Вася Александрович 42 минуты назад
Сколько заплатили, то и получили. Всё честно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87k
Дмитрий 46 минут назад
Это могла быть диверсия радикального мусульманина - они люто ненавидят русских и Россию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
766
Alex Час назад
Тоже не понимаю эти алл ин, Турций и Йибиптофф сраных.
Собрал рюкзак, взял спиннинги и рванул на избу в тайгу на недельку. И пошли они к херам эти ваши чуркистаны!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
233
Шурман Serg 47 минут назад
А зимой нет других развлечений ?) а как же лыжи , сноуборд , хорошая банька , шашлычок ? в конце концов просто на склоне посидеть и выпить чая :) Я вот допустим уже готов , мои пока собираться но я свои вещи еще позавчера собрал :) У нас начались школьные каникулы с 1 по 7 число , сын отдельно свалит в декабре с классом в Австрию .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ал Час назад
Это что ? только русские отравились ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55
@photoaQyn 2 часа назад
бывает везде! Желаю всем Скорейшего выздоровления
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
233
Шурман Вася Александрович Полчаса назад
Месье не может себе позволить дешевый отдых :) или красиво или ни как :) Допустим будет желание хоть через неделю могу в Анкару свалить к другу из Бельгии или в ту же Марокко к очень богатому другу и к очень богатой семье Рашиди , и так и там будет все красиво и отличный отдых , моя проблема в том что я на это не подписываюсь , совмещать отдых с работой , спасибо хватает , это примерно так ты на пляже или на рыбалке и тебе звонок , Алекс все горит давай за ноут :) мне так медовый месяц испоганили .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
233
Шурман 2 часа назад
Не понимаю какого хрена туда переться , в мире очень много приятных мест . Допустим мою семью и меня хрен кто заставить поехать в Марокко , [мат] или Турцию , я даже в Европе с этими свинями стараюсь не общаться , если исключения это как правило те которые выросли в Европе .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
233
Шурман Pindos 11 минут назад
Сегодня я еду в Зеланд на неделю но там больше рыбалка чем обычный отдых , детям там нравиться аквапарки на территории и тд , если уж на то пошло то лучше в Испанию свалить или для романтики прокатиться по озеру Гарда Италия , если горы то только одно место нормальное это Майерхофен Тироль Австрия , Шамони и тд там без штанов можно остаться .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
233
Шурман Pindos 10 минут назад
Очень много интересных мест , в Канаде на Онтарио красиво и тд , я сейчас допишусь до того что у людей жёлчь пойдет .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью Пожаров много - отпуск один: туристы из Турции делятся фото на фоне клубов дыма Пожаров много - отпуск один: туристы из Турции делятся фото на фоне клубов дыма Лодку фараона Хеопса возрастом 4600 лет доставили в Большой египетский музей Лодку фараона Хеопса возрастом 4600 лет доставили в Большой египетский музей Французских туристов полиция достала из-за пазухи Христа Французских туристов полиция достала из-за пазухи Христа Робот-художница задержана в Египте по подозрению в шпионаже Робот-художница задержана в Египте по подозрению в шпионаже Детей, которые отравились в поезде Мурманск-Адлер, кормили кашей с насекомыми Детей, которые отравились в поезде Мурманск-Адлер, кормили кашей с насекомыми
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11240



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Защити свой дом от зомби
1
0
Защити свой дом от зомби
30 интересных фотографий, которые могут вас впечатлить
4
195
30 интересных фотографий, которые могут вас впечатлить
Набирающие популярность в сообществах
Что такое «равнодушие»
0
2
Что такое «равнодушие»
Прикольная подборка
0
15
Прикольная подборка
Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью
Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Рецепт#кухня#закрутка#смешные#Россия#животные#Разное#страна
#Юмор#вкусно#кулинария#СССР#кино#подборка#в мире#картинки#прикол#gif
#факты#как приготовить#история#грибная икра#люди#фотографии#блины#панкейк#скандал#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться