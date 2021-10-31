"Вот и отдохнули!": 40 российских туристов отравились в отеле Хургады

Четырехзвездочный отель AMC Royal hotel закрыли на неопределенный срок, после того, как в нем отравились туристы. Говорят, что нарушены санитарные нормы.
Российские туристы, приехавшие на отдых в Хургаду, получили незабываемые впечатления после того, как днем 30 октября внезапно почувствовали себя плохо. С жалобами на тошноту, рвоту и диарею к врачам обратились сначала 20 отдыхающих. Через время количество заболевших стало расти. На сегодняшний момент известно о 40 туристах с симптомами, характерными для пищевого отравления.
Рассказывает одна из пострадавших туристок
Источник:
В больницу обратились 40 человек, 36 из них сейчас проходят лечение, четверо в настоящий момент выписаны.
Консул РФ в Фургаде Виктор Воропаев сообщил, что власти страны сначала приняли решение о закрытии отеля на 48 часов с последующим расселением оставшихся там туристов по другим гостиницам. Однако также появилась информация о том, что по распоряжению прокуратуры AMC Royal hotel будет закрыт на неопределенный срок.
Рейтинг этого отеля в Хургаде в Гугле на уровне «очень хорошо» — средняя оценка 4,1 балла. Среди отзывов есть как положительные, так и отрицательные. А после теперешней ситуации последних, думаем, прибавится.
Источник:
- Детей, которые отравились в поезде Мурманск-Адлер, кормили кашей с насекомыми
- Робот-художница задержана в Египте по подозрению в шпионаже
- Французских туристов полиция достала из-за пазухи Христа
- Пожаров много - отпуск один: туристы из Турции делятся фото на фоне клубов дыма
- Лодку фараона Хеопса возрастом 4600 лет доставили в Большой египетский музей
Понравилось26
Собрал рюкзак, взял спиннинги и рванул на избу в тайгу на недельку. И пошли они к херам эти ваши чуркистаны!)
Там жопа зимой и летом!
Летом полчища огромных комаров, зимой снег выше пояса.
Месье не может себе позволить дешевый отдых :) или красиво или ни как :) ©
_____________________________________
Ты вчера рвал свою жопу, из-за того что у тебя газ подорожал на 3-евро, а сегодня ты понтуешься что ты отдыхаешь только дорого и богато.
Для кого все эти понты?
Ты же обычный гастарбайтер из Мухосранска, который работает в рабских условиях в Бельгии!
и живёшь ты в обосраном грязном хостеле с гастарбайтерами из Молдовы!
Каждое утро ты ездишь за 100км от хостела до работы.!
Хватит тут тут выёживаться!
Все уже давно поняли, кто ты и что ты!