"Вот и отдохнули!": 40 российских туристов отравились в отеле Хургады

В больницу обратились 40 человек, 36 из них сейчас проходят лечение, четверо в настоящий момент выписаны.

Консул РФ в Фургаде Виктор Воропаев сообщил, что власти страны сначала приняли решение о закрытии отеля на 48 часов с последующим расселением оставшихся там туристов по другим гостиницам. Однако также появилась информация о том, что по распоряжению прокуратуры AMC Royal hotel будет закрыт на неопределенный срок.