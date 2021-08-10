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Детей, которые отравились в поезде Мурманск-Адлер, кормили кашей с насекомыми

Детей, которые отравились в поезде Мурманск-Адлер, кормили кашей с насекомыми (3 фото)

Автор:
10 августа 2021 19:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   болезнь   дети   новости   отдых   отравление   ржд   
2419
3
На пути в летний лагерь, как рассказала мать одной из девочек, ей позвонила дочь и рассказала про кашу с мухами.

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Метки: Россия   болезнь   дети   новости   отдых   отравление   ржд   
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319
КакогоХу 2 часа назад
Паразиты не в каше, а на кухне еду готовили
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Показать 1 ответ
11k
Великий Кормчий 38 минут назад
Мотаюсь по стране давно и регулярно, даже сейчас пишу с вокзала.
Вы реально думаете что в паровозах нормальную хавку дают?!
Да там все вообще без чеков, а самые дешевые обеды из меню и собакам западло давать.
Ржд - окуевшее преступное сообщество
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940
bigkoss 52 минуты назад
На Мурманских поездах все по прежнему... В начале 80-х возвращались из лто из Краснодара в Мурманск, кормили в вагоне-ресторане. Дали в фольге такие наборы, сели жрать, тут начальник лагеря (наш военрук) понюхал у себя, потом у нас, побежал все обнюхивать и такой скандал устроил! Протухшее все было ) Повезло, не траванулись )
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34k
Антон 59 минут назад
При Сталине этих упырей просто бы расстреляли, сейчас - понять, простить. Но какой тварью надо быть чтобы так на детях экономить!
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41k
Соломей Час назад
Какое только дерьмо,в предверии выборов,говноеды не вытащат на развлекательный"сайт хорошего настроения".
Давайте уже переимуйте его,в "криминальную и административную хронику"
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10k
Underwood Час назад
Как там дядя миша говорил: в отличие от материалистов амеров - сплошная духовность!
Накормить говном детей, нормально. Не своих же.
Представояю что бы было если бы американских детей так траванули....
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5k
maclay Час назад
Расстрелять !
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339
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
сурово.... бригаду расформировать и под суд
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1k
Любушка 2 часа назад
Детей невозможно красной икрой накормить. Щас (в смысле, сейчас. Прям разбежались!) они будут есть что-то с насекомыми. Тем более, видеть их и есть. Автор полудурок!!!
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Знакомый двоюродной сестры коллеги рассказал (у него там племянница соседа по гаражу), что каша была не с мухами, а кишела червями. Детей заставляли всё это есть. ЕР немного сэкономила на очередную яхту патриарху.
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162
dev null Борис Карабанов 45 минут назад
Отсыпите?
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960
Linusya 2 часа назад
норовирус от мух не подцепишь, только от больных людей. При чём взрослые могут чувствовать только дискомфорт в животе, типа что-то не то съел, а дети сильно болеют, чем младше , тем серьезнее.
А вот в вагоне ресторане всегда есть опасно, несколько раз заходила, безумно дорого, очень невкусно и свежесть продуктов под вопросом.
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−23
Евгений Журавлёв 2 часа назад
А че они попёрлись, Мурманск же на море? Мамаша звездит скорее всего
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162
dev null Тамара Коршунова 40 минут назад
Моя меня кошмарила отдыхом, а отпуска нет, слияние. Заплатили компенсацию и арбайтен. Так вот говорю выбирай: Море Лаптевых, Карское или Баренцево)) Сначала что то там выбирала, потом намекнул про Фёдора и шапку- обиделась))
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216
Fisher1979 2 часа назад
А теперь их в камеру и этой же похлёпкой кормить.
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11k
net 2 часа назад
Как можно кашей травануться? Где можно специально тухлой просрочки купить? Может какая бацила попалась в мясе или рыбе. Так тут повар на глаз не определит, тут надо с поставщика мяса спрашивать.
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2k
Voland 2 часа назад
Чет подозрительно про насекомых, а вот версия про то, что сотрудники были больны норовирусом и скрыли этот факт более убедительна.
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1k
Moon24 2 часа назад
И что такого ? Так называемые ученые с подачи чинушек готовы всех кормить протеиновой мукой из насекомых и так далее
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3k
aleksander 3 часа назад
Если это правда - всех ответственных лиц наказать!
Лишить права занимать должности, выписать штрафы. Обязать компенсировать лечение всех пострадавших
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7k
Перст Указующий 3 часа назад
виноват наверняка кто-нибудь повыше - тот, кто на тухлятине экономил, но этой троице тоже поделом: нечего потворствовать коррупции
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7k
vitenok 3 часа назад
Пи.з.дёжь.
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