Детей, которые отравились в поезде Мурманск-Адлер, кормили кашей с насекомыми

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На пути в летний лагерь, как рассказала мать одной из девочек, ей позвонила дочь и рассказала про кашу с мухами.
"Вечером после ужина они поели, и она мне звонит и говорит, что нас кормили такой ужасной едой - рисовая каша, мы ее начали есть, а там насекомые. Я говорю, какие? А она - букашки и мухи", - приводит телеканал НТВ слова Анжелики Чумак, мамы одной из девочек.
Также одна из девочек заявила, что плохо себя чувствовала еще 6 августа, у нее поднялась высокая температура и началась рвота. Похожие симптомы были у многих пассажиров 14-го вагона.
"Утром 7 августа к нам пришли врачи и спрашивали про симптомы, затем сняли одну девочку с нашего вагона, затем еще 14 человек с другого." - рассказала девочка.
С поезда сняли и госпитализировали 91-го ребенка с симптомами кишечной инфекции. После этого были задержаны директор, повар и официант вагона-ресторана.
В вагоне-ресторане были найдены продукты с истекшим сроком годности, без какой-либо маркировки, а еще плесневелый хлеб и гнилые овощи.
70 детей сейчас находятся в инфекционной больнице Туапсе. Состояние удовлетворительное.
В вагоне-ресторане были найдены продукты с истекшим сроком годности, без какой-либо маркировки, а еще плесневелый хлеб и гнилые овощи.
70 детей сейчас находятся в инфекционной больнице Туапсе. Состояние удовлетворительное.
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Вы реально думаете что в паровозах нормальную хавку дают?!
Да там все вообще без чеков, а самые дешевые обеды из меню и собакам западло давать.
Ржд - окуевшее преступное сообщество
Давайте уже переимуйте его,в "криминальную и административную хронику"
Накормить говном детей, нормально. Не своих же.
Представояю что бы было если бы американских детей так траванули....
А вот в вагоне ресторане всегда есть опасно, несколько раз заходила, безумно дорого, очень невкусно и свежесть продуктов под вопросом.
Это Нижний-Новгород, Средной рынок (напротив телецентра), 2014 год.
https://www.yaplakal.com/forum2/topic847363.htmlhttps://www.yaplakal.com/forum2/topic847363.html
Где хоть слово о поезде?
Тьфу на тебя.
Лишить права занимать должности, выписать штрафы. Обязать компенсировать лечение всех пострадавших