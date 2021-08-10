Детей, которые отравились в поезде Мурманск-Адлер, кормили кашей с насекомыми

"Вечером после ужина они поели, и она мне звонит и говорит, что нас кормили такой ужасной едой - рисовая каша, мы ее начали есть, а там насекомые. Я говорю, какие? А она - букашки и мухи", - приводит телеканал НТВ слова Анжелики Чумак, мамы одной из девочек.