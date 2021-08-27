Французских туристов полиция достала из-за пазухи Христа

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Двух французских туристов задержала бразильская полиция после того, как любители приключений забрались на знаменитую статую Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро. Впрочем, молодые люди ничуть не раскаиваются в своей шалости.
Бразильские полицейские задержали двух французов, которые забрались на самый верх знаменитой статуи Христа-Искупителя, чтобы полюбоваться закатом. При этом памятник к тому моменту уже был закрыт, и все посетители должны были покинуть его.
Клеман Дюмэ, 28 лет, и Поль Ру-ди-Бюиссон, 27 лет, вошли на территорию, окружающую 38-метровыйого памятник, и спрятались до закрытия. Затем они пробрались внутрь статуи под покровом ночи, поднялись по длинной винтовой лестнице и вышли через люк на одном из рукавов, чтобы насладиться видом на город и залив Гуанабара. Приключение закончилось, когда один из охранников заметил людей, которым после этого ничего не оставалось, кроме как спуститься вниз и сдаться.
Клеман Дюмэ, 28 лет, и Поль Ру-ди-Бюиссон, 27 лет, вошли на территорию, окружающую 38-метровыйого памятник, и спрятались до закрытия. Затем они пробрались внутрь статуи под покровом ночи, поднялись по длинной винтовой лестнице и вышли через люк на одном из рукавов, чтобы насладиться видом на город и залив Гуанабара. Приключение закончилось, когда один из охранников заметил людей, которым после этого ничего не оставалось, кроме как спуститься вниз и сдаться.
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"Мы постояли на руке и голове статуи, пока нас не заметил офицер службы безопасности", - сказал Ру-ди-Бюиссон. Двое мужчин были задержаны в понедельник и освобождены после внесения залога в размере 10 000 реалов (140 000 рублей). Теперь им придется предстать перед судом.
Известно, что двое молодых парижан имеют опыт выполнения головокружительных трюков и восхождения на высотные городские объекты.
Известно, что двое молодых парижан имеют опыт выполнения головокружительных трюков и восхождения на высотные городские объекты.
Как утверждает бразильская полиция, молодые люди устраивали аналогичные "восхождения" на знаковых архитектурных объектах в таких местах, как Дубай, Нью-Йорк и Париж, и задокументировали свои приключения в социальных сетях, где за ними следят сотни тысяч подписчиков.
Полиция конфисковала все фотографии и видео, сделанные мужчинами на вершине статуи в Рио, но восходители все равно говорят, что не жалеют о сделанном. "Вид был хорош. Мало у кого есть шанс это увидеть, - сказал Ру-ди-Бюиссон. - Мы смогли проникнуть буквально под кожу Христа».
Полиция конфисковала все фотографии и видео, сделанные мужчинами на вершине статуи в Рио, но восходители все равно говорят, что не жалеют о сделанном. "Вид был хорош. Мало у кого есть шанс это увидеть, - сказал Ру-ди-Бюиссон. - Мы смогли проникнуть буквально под кожу Христа».
Статуя Христа-Искупителя, которая в октябре отметит свое 90-летие, была недавно отремонтирована с помощью профессиональных альпинистов. В 1991 и 2010 годах статуя была изрисована граффити.
Наряду с горой Сахарная голова, культовая статуя, расположенная на вершине холма Корковадо, является самым посещаемым местом в туристической столице Бразилии: сюда приезжают почти два миллиона туристов в год.
Наряду с горой Сахарная голова, культовая статуя, расположенная на вершине холма Корковадо, является самым посещаемым местом в туристической столице Бразилии: сюда приезжают почти два миллиона туристов в год.
"Городское скалолазание" приобрело популярность в последние годы благодаря социальным сетям, где исследователи делятся своими смелыми трюками и приключениями. Хотя это и не всегда незаконно, городские альпинисты и руферы известны тем, что забираются в те части зданий и сооружений, которые недоступны для широкой публики, обычно на большой высоте, где делают фотографии и снимают видео в доказательство своего восхождения. Многие городские альпинисты приобрели сотни тысяч подписчиков в своих аккаунтах в социальных сетях, но последние годы были зафиксированы десятки случаев, когда искатели острых ощущений в разных городах мира падали с крыш и разбивались.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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