Французских туристов полиция достала из-за пазухи Христа

Бразильские полицейские задержали двух французов, которые забрались на самый верх знаменитой статуи Христа-Искупителя, чтобы полюбоваться закатом. При этом памятник к тому моменту уже был закрыт, и все посетители должны были покинуть его.

Клеман Дюмэ, 28 лет, и Поль Ру-ди-Бюиссон, 27 лет, вошли на территорию, окружающую 38-метровыйого памятник, и спрятались до закрытия. Затем они пробрались внутрь статуи под покровом ночи, поднялись по длинной винтовой лестнице и вышли через люк на одном из рукавов, чтобы насладиться видом на город и залив Гуанабара. Приключение закончилось, когда один из охранников заметил людей, которым после этого ничего не оставалось, кроме как спуститься вниз и сдаться.