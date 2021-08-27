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Французских туристов полиция достала из-за пазухи Христа

Французских туристов полиция достала из-за пазухи Христа (6 фото)

Автор:
27 августа 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Христос-Искупитель   арест   новости   рио-де-жанейро   статуя   туристы   хулиганы   
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Двух французских туристов задержала бразильская полиция после того, как любители приключений забрались на знаменитую статую Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро. Впрочем, молодые люди ничуть не раскаиваются в своей шалости.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Христос-Искупитель   арест   новости   рио-де-жанейро   статуя   туристы   хулиганы   
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687
Nick Час назад
Пазуха Христа .... ААААА
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