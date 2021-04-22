Солист Rammstein исполнил советскую песню и на русском языке

625
2
1
Тилль Линдеманн спел, а фанаты предположили, что именно эта песня станет саундтреком к новому фильму Тимура Бекмамбетова.
Песню написал Евгений Долматовский, а автор музыки - Никита Богословский. Песня была написала еще в 1939 году для фильма "Истребители". Тогда ее исполнял Марк Бернес.
Как сказал режиссер Бекмамбетов - Линдеманн сам предложил ему запись песни "Девятаев", посвященную подвигу советского летчика Михаила Девятаева. Рокер рассказал, что именно эту песню ему в детстве пела мама. Также Тилль заметил, что его отец много времени провел в СССР и будущий певец даже был пионером.
Как сказал режиссер Бекмамбетов - Линдеманн сам предложил ему запись песни "Девятаев", посвященную подвигу советского летчика Михаила Девятаева. Рокер рассказал, что именно эту песню ему в детстве пела мама. Также Тилль заметил, что его отец много времени провел в СССР и будущий певец даже был пионером.
"И вот он через знакомых узнал, что я снимаю фильм про Девятаева, а "Любимый город" будет лейтмотивом этой картины. В бывшей ГДР Девятаев считался героем, на острове Узедом стоит памятник ему, его там чествовали и в советские времена, и после объединения Германии". (с) Тимур Бекмамбетов.
Источник:
Ссылки по теме:
- Псевдонимы советских актеров: зачем они сменили имя?
- Любимчик 90-х: пользователи сети признаются в любви Брендану Фрейзеру
- Цискаридзе: "...предлагают девочкам стать любовницами, и мальчикам тоже"
- Кардинальная перемена во внешности Майкла Джексона кроется в витилиго
- 14-летняя дочь Александра Абдулова: как сейчас живет девочка, которая не помнит своего отца
Метки: знаменитости кино люди песни слава съемки шоу бизнес
22
Понравилось22
Новости партнёров
Загрузка...