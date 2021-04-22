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Солист Rammstein исполнил советскую песню и на русском языке

Солист Rammstein исполнил советскую песню и на русском языке (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 апреля 2021 16:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   кино   люди   песни   слава   съемки   шоу бизнес   
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Тилль Линдеманн спел, а фанаты предположили, что именно эта песня станет саундтреком к новому фильму Тимура Бекмамбетова.

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Метки: знаменитости   кино   люди   песни   слава   съемки   шоу бизнес   
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5k
Алексей Полчаса назад
ну 15 минут назад же было уже https://old.fishki.net/video/3721385-lider-gruppy-rammstein-ispolnil-sovetskuju-pesnju-na-russkom-jazyke.html?utm_source=aab&sign=787084064383803,191717913495359https://old.fishki.net/video/3721385-lider-gruppy-rammstein-ispolnil-sovetskuju-pesnju-na-russkom-jazyke.html?utm_source=aab&sign=787084064383803,191717913495359
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4k
Shtoppi 15 минут назад
Хорошо спел. если бы не акцент, то было бы просто супер.
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36k
dima423 Полчаса назад
крутяк) душевно спел
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