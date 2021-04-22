Солист Rammstein исполнил советскую песню и на русском языке

Песню написал Евгений Долматовский, а автор музыки - Никита Богословский. Песня была написала еще в 1939 году для фильма "Истребители". Тогда ее исполнял Марк Бернес.

Как сказал режиссер Бекмамбетов - Линдеманн сам предложил ему запись песни "Девятаев", посвященную подвигу советского летчика Михаила Девятаева. Рокер рассказал, что именно эту песню ему в детстве пела мама. Также Тилль заметил, что его отец много времени провел в СССР и будущий певец даже был пионером.