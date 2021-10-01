"Надо вернуть смертную казнь": отец убитой студентки из Оренбургской области - о трагедии

Брат Анвара Ильнар, который встречался с одной из убитых девушек, незадолго до трагедии общался с подругами по видеосвязи и, по его словам, ничего подозрительного и необычного в их поведении не заметил. По его словам, в квартире на тот момент никого не было. "Она в WatcsApp написала в 00:46 «я тебя люблю», и вот и всё. Они втроем были. Три подруги", - сообщил молодой человек.

2021-10-01T09:27:53+03:00