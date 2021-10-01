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"Надо вернуть смертную казнь": отец убитой студентки из Оренбургской области - о трагедии

"Надо вернуть смертную казнь": отец убитой студентки из Оренбургской области - о трагедии (6 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2021 09:27
Сообщество : Криминал
Метки: Гай   криминал   полиция   преступление   расследование   убийство   
2463
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Вчера, 30 сентября, в городе Гай Оренбургской области при тушении пожара были обнаружены тела трех молодых девушек - студенток колледжа. Все они были зверски убиты. Мотивы преступления, как и личность убийцы правоохранителям пока не известны. А родители девушек уверены, что за подобное злодеяние этот человек достоин смертной казни.

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Метки: Гай   криминал   полиция   преступление   расследование   убийство   
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24  комментария
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1k
флоМастер Час назад
ну будет интересно как в 21 веке без камер сработают следаки, (по времени) так сказать нужно подтягивать старую школу
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2k
alex5450 13 секунд назад
Комитет по безопасности Госдумы уже внёс поправки об ограничении штурмового кухонного инвентаря? Лицензии, психологи, проверки Росгвардии...
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2k
Yawa 2 минуты назад
у тюрьмы есть несколько назвачений:
1. наказывать преступника.
2. показывать пример окружающим
3. перевоспитывать (что довольно часто бывает, далеко не все становятся рецидивистами)
4. ограждать обычных людей от преступников.

в данном случае мы имеем дело не с человеком а с некоторым гуманоидным подобием, которое уже невозможно вылечить или перевоспитать, отсидка для него не будет являться наказанием - т.к. он не воспринимает мир адекватно и причинно-следственные связи он не установит.
эвтаназия - как выход для избежания его преступлений в дальнейшем
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18k
sanchesS80 15 минут назад
ИМХО работал более менее опытный человек. И скорее всего был второй.
Как то слабо верится чтобы молодой 18-летний парень без опыта смог бы быстро и тихо зарезать сразу троих в одиночку.
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12k
Евгений 24 минуты назад
Преступник то должен быть казнён, спору нет - но будет ли тот, кого найдут менты, преступником на самом деле?
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31k
Крымчанка Полчаса назад
Отдать убийцу родителям девушек. И не искать его больше.
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−185
Александр Полчаса назад
Считаю смертную казнь сильно гуманным наказанием за подобные преступления. Такие нелюди должны жить максимально долго и максимально мучительно - чтобы они умоляли их убить
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3
Евгений Прохоров Полчаса назад
Согласен на все 100
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118
Albe 37 минут назад
зная, в какой стране мы живем, казнь может лишить жизни тысячи невинных людей. сколько там у нас оправдатательных приговоров? 1 на миллион? сколько незаконно обвиненных, которым что то подкинули, сфабриковали? Это наказание будет полезно только в развитой стране, свободной от коррупции, в стране, где полиция служит народу, где все друг друга уважают
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118
Albe Шмёль 21 минуту назад
понятия не имею, кто это такие, у меня есть свои глаза и я вижу, что происходит кругом
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1k
DoCk 38 минут назад
Что-то мне кажется что не один там был, минимум 2- е
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12k
Великий Кормчий 41 минуту назад
Троих выпилили, и никто не видел/не слышал?
Бред.
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89
Николай MG AdV 46 минут назад
Смертная казнь через разборку на органы, ведь есть достойные люди, которым нужны запчасти
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724
Bonefacius 48 минут назад
Подобное в голове не укладывается. Кто-бы там ни был, это не человек и не животное. Человекоподобный монстр, которого необходимо ловить/убить/изолировать. И чем скорее, тем лучше, ведь это чудовище не остановится и будет продолжать убивать.
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0
c Час назад
Зачем усыплять, с кайлом уран добывать. Выполнил норму есть баланда, нет лег спать на сыром полу голодный. Или подать все имущество включая органы для компенсации родителям девушек.
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47k
noName Час назад
"А вы с ним согласны, уважаемые фишкяне?"-на 100%!Чудище положившее 3-х девчонок нужно усыпить,я не хочу что б оно баланду хлебало за мои налоги
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