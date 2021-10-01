"Надо вернуть смертную казнь": отец убитой студентки из Оренбургской области - о трагедии

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Вчера, 30 сентября, в городе Гай Оренбургской области при тушении пожара были обнаружены тела трех молодых девушек - студенток колледжа. Все они были зверски убиты. Мотивы преступления, как и личность убийцы правоохранителям пока не известны. А родители девушек уверены, что за подобное злодеяние этот человек достоин смертной казни.
В Оренбургской области неизвестный убил трех студенток медицинского колледжа и устроил пожар, чтобы замести следы. Тела двух девушек были обнаружены в квартире, которую ту сняли на время обучения. Труп еще одной студентки нашли возле дома - видимо, она пыталась убежать от расправы, но не сумела.
На телах девушек были обнаружены многочисленные колото-резаные раны. Сначала предполагалось, что они были нанесены топором, позже в результате осмотра территории полицейским удалось обнаружить кухонный нож. Т.к. дом, в котором студентки снимали квартиру, не оснащен камерами видеонаблюдения, следователям придется ориентироваться на показания возможных свидетелей, а также искать зацепки в телефонах девушек - возможно, кто-то из них переписывался с предполагаемым преступником.
Все три погибших девушки родом из Башкирии: 19-летняя Зульфия Саникина - из деревни Юмашево, 17-летняя Айгиз Уметкулова– из Верхнего Идрисово, 18-летняя Адиля Каримова - из маленькой деревни Туембетово. Погибшие учились в филиале Орского медколледжа в Гае. От общежития они отказались, сняли вскладчину небольшую квартиру.
Девушки были прилежными, воспитанными: и соседи, и преподаватели, и сокурсники отзывались о них исключительно положительно.
Что именно произошло в ту злополучную ночь в квартире, доподлинно неизвестно. Некоторые СМИ сообщили о большом количество бутылок из-под алкоголя, обнаруженных на месте преступления. Якобы девушки устроили бурную вечеринку.
Однако по словам соседей, никто не слышал ни громкой музыки, ни криков, вообще ничего, что могло бы привлечь внимание.
Что именно произошло в ту злополучную ночь в квартире, доподлинно неизвестно. Некоторые СМИ сообщили о большом количество бутылок из-под алкоголя, обнаруженных на месте преступления. Якобы девушки устроили бурную вечеринку.
Однако по словам соседей, никто не слышал ни громкой музыки, ни криков, вообще ничего, что могло бы привлечь внимание.
Позже в Сети стали распространяться фото 18-летнего Анвара Сингизова, которого называли подозреваемым в этом деле. Однако Сингизов сам позвонил в полицию и объяснил, что во время совершения преступления находился не в Гае, а в Уфе. После проверки подозрения с молодого человека были сняты.
Брат Анвара Ильнар, который встречался с одной из убитых девушек, незадолго до трагедии общался с подругами по видеосвязи и, по его словам, ничего подозрительного и необычного в их поведении не заметил. По его словам, в квартире на тот момент никого не было. "Она в WatcsApp написала в 00:46 «я тебя люблю», и вот и всё. Они втроем были. Три подруги", - сообщил молодой человек.
По факту тройного убийства возбуждено уголовное дело, допрошено более 100 возможных свидетелей преступления, назначено 14 экспертиз. Конечно, родители и близкие девочек пребывают в шоке. Отец одной из убитых студенток считает, что преступник должен быть казнен. "Надо найти его и вернуть смертную казнь. Что с таким еще делать?" А вы с ним согласны, уважаемые фишкяне?
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1. наказывать преступника.
2. показывать пример окружающим
3. перевоспитывать (что довольно часто бывает, далеко не все становятся рецидивистами)
4. ограждать обычных людей от преступников.
в данном случае мы имеем дело не с человеком а с некоторым гуманоидным подобием, которое уже невозможно вылечить или перевоспитать, отсидка для него не будет являться наказанием - т.к. он не воспринимает мир адекватно и причинно-следственные связи он не установит.
эвтаназия - как выход для избежания его преступлений в дальнейшем
Как то слабо верится чтобы молодой 18-летний парень без опыта смог бы быстро и тихо зарезать сразу троих в одиночку.
Все сходится - и коррупция, и подбрасывания улик и количество невинно осужденых
Бред.