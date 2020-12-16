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Том Круз сорвался на свою команду из-за несоблюдения дистанции

Том Круз сорвался на свою команду из-за несоблюдения дистанции (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2020 10:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   знаменитости   кино   маски   пандемия   съемки   том круз   шоу бизнес   
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Звезда кино лютует на съемках «Миссия невыполнима - 7», следя за мерами безопасности во время пандемии.

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Метки: актер   знаменитости   кино   маски   пандемия   съемки   том круз   шоу бизнес   
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5  комментариев
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Команду надо держать в ежовых рукавицах: субординация и дисциплина превыше всего. Так что командир Круз прав.
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39k
Raush Час назад
Причем на первом фото у него маска китайская, которая вообще ничего не держит, это маска для езды на велосипеде в прохладное время. Была у меня точно такая же... Пластина на носу сломалась после двух-трех сгибаний... А дыры там, не то что вирус, там муха может пролететь.
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17k
Andrey Час назад
Не хер кататься по миру и развозить эту заразу.
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1k
ых 2 часа назад
Он всегда был малость [мат].
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