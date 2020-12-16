Том Круз сорвался на свою команду из-за несоблюдения дистанции

Звезда кино лютует на съемках «Миссия невыполнима - 7», следя за мерами безопасности во время пандемии.
16 декабря в распоряжение таблоида The Sun попала запись, на которой актёр Том Круз жёстко раскритиковал своих подчинённых за несоблюдение мер безопасности при Covid-19.
Этот инцидент демонстрирует, насколько напряжённой стала работа над большим кино в последние месяцы. По словам актёра, сам он считает съёмки седьмой «Миссии» примером, на который сейчас ориентируются многие люди в индустрии.
Этот инцидент демонстрирует, насколько напряжённой стала работа над большим кино в последние месяцы. По словам актёра, сам он считает съёмки седьмой «Миссии» примером, на который сейчас ориентируются многие люди в индустрии.
Мы — золотой стандарт. В Голливуде снова начали снимать кино благодаря нам. Потому что они верят в то, что мы делаем. По вечерам я сижу на телефоне с каждой грёбаной студией, со страховыми компаниями, с продюсерами, и они видят в нас пример — пример, который помогает им снимать кино. Мы создаём тысячи рабочих мест, вы, ублюдки. Чтобы я не видел такого больше никогда. Никогда!
Вот возьмите сами и скажите всем этим людям, что они потеряют свою работу и свои дома, потому что вся индустрия застопорилась. Но это не поможет им накрыть обеденный стол или заплатить за обучение в колледже. Вот с какой мыслью я ложусь спать каждую ночь — о будущем нашей грёбаной индустрии.
Так что, простите меня, но мне мало ваших извинений. Я уже говорил об этом, и теперь я требую. Если вы не соблюдаете правила, вы уволены. Мы не закрываем производство этого фильма. Вы меня поняли? Ещё раз увижу, и вы уволены.
Вам всё понятно? Вы понимаете, чего я хочу? Вы осознаёте обязательства, которые у меня есть? Я обращаюсь к вашему разуму, и если вы не в состоянии быть разумными и я не смогу понять вашей логики, вы уволены. И всё. На этом всё. Я доверился вам, когда взял вас на работу.
Вот возьмите сами и скажите всем этим людям, что они потеряют свою работу и свои дома, потому что вся индустрия застопорилась. Но это не поможет им накрыть обеденный стол или заплатить за обучение в колледже. Вот с какой мыслью я ложусь спать каждую ночь — о будущем нашей грёбаной индустрии.
Так что, простите меня, но мне мало ваших извинений. Я уже говорил об этом, и теперь я требую. Если вы не соблюдаете правила, вы уволены. Мы не закрываем производство этого фильма. Вы меня поняли? Ещё раз увижу, и вы уволены.
Вам всё понятно? Вы понимаете, чего я хочу? Вы осознаёте обязательства, которые у меня есть? Я обращаюсь к вашему разуму, и если вы не в состоянии быть разумными и я не смогу понять вашей логики, вы уволены. И всё. На этом всё. Я доверился вам, когда взял вас на работу.
В данном случае Круз говорит не только как главная звезда фильма, но и как его продюсер. Недавно съёмки «Миссия: Невыполнима 7» пришлось в очередной раз отложить — после того, как на площадке в Италии заразились 12 человек. А две недели назад работа над картиной возобновилась в Великобритании, где и была сделана запись.
Релиз блокбастера по-прежнему запланирован на 19 ноября 2021 года.
Релиз блокбастера по-прежнему запланирован на 19 ноября 2021 года.
Запись разговора
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