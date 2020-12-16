Том Круз сорвался на свою команду из-за несоблюдения дистанции

Мы — золотой стандарт. В Голливуде снова начали снимать кино благодаря нам. Потому что они верят в то, что мы делаем. По вечерам я сижу на телефоне с каждой грёбаной студией, со страховыми компаниями, с продюсерами, и они видят в нас пример — пример, который помогает им снимать кино. Мы создаём тысячи рабочих мест, вы, ублюдки. Чтобы я не видел такого больше никогда. Никогда!



Вот возьмите сами и скажите всем этим людям, что они потеряют свою работу и свои дома, потому что вся индустрия застопорилась. Но это не поможет им накрыть обеденный стол или заплатить за обучение в колледже. Вот с какой мыслью я ложусь спать каждую ночь — о будущем нашей грёбаной индустрии.



Так что, простите меня, но мне мало ваших извинений. Я уже говорил об этом, и теперь я требую. Если вы не соблюдаете правила, вы уволены. Мы не закрываем производство этого фильма. Вы меня поняли? Ещё раз увижу, и вы уволены.



Вам всё понятно? Вы понимаете, чего я хочу? Вы осознаёте обязательства, которые у меня есть? Я обращаюсь к вашему разуму, и если вы не в состоянии быть разумными и я не смогу понять вашей логики, вы уволены. И всё. На этом всё. Я доверился вам, когда взял вас на работу.