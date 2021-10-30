Умерла бабушка томича, переодевшегося врачом, чтобы ухаживать за ней, а его самого уволили

Когда разразился скандал, администрация больницы требовала, чтобы он забрал родственницу домой.

«Из больницы позвонили моей жене, сказали, чтобы мы приезжали, забирали бабушку домой и написали отказную, — говорит Сергей. Мне советуют этого не делать, потому что, если я напишу отказную и бабушка вдруг умрёт дома, меня же в этом обвинят».