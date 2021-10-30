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Умерла бабушка томича, переодевшегося врачом, чтобы ухаживать за ней, а его самого уволили

Умерла бабушка томича, переодевшегося врачом, чтобы ухаживать за ней, а его самого уволили (1 фото)

Автор:
30 октября 2021 21:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ковид   коронавирус   красная зона   пандемия   проверка   скандал   томск   
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Несколько дней назад житель Томска проник в красную зону, притворившись врачом, чтобы ухаживать за своей бабушкой.
Мужчина был шокирован тем, в каких условиях находятся пациенты. Пока он находился в столице, пытаясь добиться справедливости, его уволили с работы.  «Позвонил начальник и сказал "нам яркие личности не нужны, всего доброго". Благодаря этой новости я остался совсем без средств и боюсь, что работы теперь в Томске не найду. Как ухаживать за бабушкой, пока не знаю», — отметил мужчина. 
Когда разразился скандал, администрация больницы требовала, чтобы он забрал родственницу домой. 
«Из больницы позвонили моей жене, сказали, чтобы мы приезжали, забирали бабушку домой и написали отказную, — говорит Сергей. Мне советуют этого не делать, потому что, если я напишу отказную и бабушка вдруг умрёт дома, меня же в этом обвинят».
А сегодня выяснилось, что бабушка томича умерла. По словам медработников, утром состояние женщины ухудшилось, ее перевели в реанимацию, но сделать ничего не смогли.

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Метки: ковид   коронавирус   красная зона   пандемия   проверка   скандал   томск   
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3k
Ivan 2 часа назад
Ну, в предыдущем посте о ней ее состояние хорошо описали: овощ, да еще и не первый год, так что отмучилась старушка, оно и к лучшему, откровенно говоря, на мой взгляд. Жизнью это назвать было нельзя. Земля пухом.
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8k
Максим 17 минут назад
це все западная пропаганда
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4k
Nicole White 48 минут назад
Подо мной стул сгорает! Вся врачебная система забила болт на старушку, которую не бросил внук. И теперь из внука делают аутсайдера за то, что он как мог поддерживал бабушку. Да она овощ, да ей пора на тот свет, но бл*ть не в засранном памперсе и не умирая от боли, жажды и удушья! Сцук, осталось хоть что-то человечное в этом мире?
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33k
Опаньки 59 минут назад
У меня мама только наконец закончила карантин с отрицательным ПЦР.
Поднялась высокая температура, начали давить температуру мощным лекарством от цитакинового шторма, быстро вытащили из этого состояния ударной дозой, пневмонию начали давить мощными ингаляциями.
В больнице способ лечения совсем другой... А в таком состоянии как была эта бабушка можно сказать только что отмучалась...
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3k
Севастьян Час назад
Короче заморили голодом и отсутствием должного ухаживания за больной. Это на совести министра здравоохранения.
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2k
Moon24 Час назад
На каком законном основании его уволили ? Прихоть начальника ?
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707
uid-5j7c27kq Час назад
А как она заразилась, если она лежала дома постоянно
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1k
Максим Алтадуков Час назад
жду когда"томич"напишет заяву в прокуратуру.
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771
олег Час назад
В предыдущем посте писал,что скандал всегда плохо впервую очередь для больного.
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617
Карл Такойто 2 часа назад
А чего тут удивляться? Всё закономерно, государство из года в год сокращает расходы на медицину и образование,но пропорционально увеличивает расходы на силовиков-чтобы разгонять тех кто будет против сокращения расходов на медицину и образование
На 2022 год например в бюджеты РФ запланировано на 300 млрд. меньше на медицину чем в 2021,и это при том что пандемия
В больницах постоянное недофинансирование,нищенские зарплаты за которые работает базовый персонал,дефицит кадров. Государство об этом знает,оно же само бюджеты формирует))И очевидно что принуждать тут кого то к чему то бесперспективно и бессмысленно,просто пошлют нах..ер и уволятся,как говорится скажите спасибо что хоть кто-то на 20000 в месяц подписался)) Поэтому что им остаётся?Не выносить сор из избы,чтобы молчали,иначе вас будут уволнять и всячески портить жизнь)) Тут уже силовики работают,отрабатывают увеличенное финансирование,вот такая вот Russia))
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210
volvulus Карл Такойто 2 часа назад
А чего тут удивляться? Всё закономерно, они же инопланетяне! У них цель захватить мир через Россию! Они планомерно проводят действия направленные на обман людей и даже выделяют на это деньги. На 2022 год, например, в бюджеты РФ запланировано на 300 млрд. меньше на медицину чем в 2021,и это при том что пандемия В больницах постоянное недофинансирование ....
Любой бред под любым соусом без каких-либо пруфов, но с вполне конкретными выводами? Как же вы-тролли задолбали.
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Понятное дело виноваты все.... кроме томича. И кругом враги.
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