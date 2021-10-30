Умерла бабушка томича, переодевшегося врачом, чтобы ухаживать за ней, а его самого уволили

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Несколько дней назад житель Томска проник в красную зону, притворившись врачом, чтобы ухаживать за своей бабушкой.
Мужчина был шокирован тем, в каких условиях находятся пациенты. Пока он находился в столице, пытаясь добиться справедливости, его уволили с работы. «Позвонил начальник и сказал "нам яркие личности не нужны, всего доброго". Благодаря этой новости я остался совсем без средств и боюсь, что работы теперь в Томске не найду. Как ухаживать за бабушкой, пока не знаю», — отметил мужчина.
Когда разразился скандал, администрация больницы требовала, чтобы он забрал родственницу домой.
«Из больницы позвонили моей жене, сказали, чтобы мы приезжали, забирали бабушку домой и написали отказную, — говорит Сергей. Мне советуют этого не делать, потому что, если я напишу отказную и бабушка вдруг умрёт дома, меня же в этом обвинят».
«Из больницы позвонили моей жене, сказали, чтобы мы приезжали, забирали бабушку домой и написали отказную, — говорит Сергей. Мне советуют этого не делать, потому что, если я напишу отказную и бабушка вдруг умрёт дома, меня же в этом обвинят».
А сегодня выяснилось, что бабушка томича умерла. По словам медработников, утром состояние женщины ухудшилось, ее перевели в реанимацию, но сделать ничего не смогли.
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Поднялась высокая температура, начали давить температуру мощным лекарством от цитакинового шторма, быстро вытащили из этого состояния ударной дозой, пневмонию начали давить мощными ингаляциями.
В больнице способ лечения совсем другой... А в таком состоянии как была эта бабушка можно сказать только что отмучалась...
Любой бред под любым соусом без каких-либо пруфов, но с вполне конкретными выводами? Как же вы-тролли задолбали.
Да пожалуйста,об этом правительственные источники пишут...
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pravitelstvo-pustit-pod-nozh-raskhody-na-ekonomiku-medicinu-i-socialnuyu-podderzhku-rossiyan-1030835685https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pravitelstvo-pustit-pod-nozh-raskhody-na-ekonomiku-medicinu-i-socialnuyu-podderzhku-rossiyan-1030835685