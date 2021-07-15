Пассажиры сказали, что они узнали о произошедшем из объявления около часа ночи, и с тех пор их просят оставаться в своих каютах. Чанг сказала, что в рамках бортовых медицинских протоколов трех попутчиков заболевшего пассажира изолировали. У всех троих отрицательные результаты анализа.

Все развлекательные мероприятия на борту круизного лайнера World Dream приостановили; судно проходит тщательную дезинфекцию после возвращения в порт. Пассажиры останутся в каютах до тех пор, пока не станут известны результаты тестов и не завершится отслеживание контактов.