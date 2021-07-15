Круизный лайнер с 3000 человек на борту встал в порту Сингапура после того, как у одного из пассажиров нашли коронавирус. Океанский лайнер World Dream был вынужден досрочно вернуться в город-государство, и 1646 пассажиров и 1249 членов экипажа попросили оставаться в своих каютах.
Перед посадкой 40-летний пассажир, у которого обнаружили коронавирус, вместе с остальными сдавал тест, и результат был отрицательным. Однако, как сообщила директор по круизам Сингапурского совета по туризму Энни Чанг, выяснилось, что пассажир находился в близком контакте с подтвержденным случаем на суше, и его немедленно изолировали. Пассажира доставили в больницу, а позже министерство здравоохранения подтвердило наличие у него вируса. Местные СМИ сообщили, что пассажир был вакцинирован.
Пассажиры сказали, что они узнали о произошедшем из объявления около часа ночи, и с тех пор их просят оставаться в своих каютах. Чанг сказала, что в рамках бортовых медицинских протоколов трех попутчиков заболевшего пассажира изолировали. У всех троих отрицательные результаты анализа.
Все развлекательные мероприятия на борту круизного лайнера World Dream приостановили; судно проходит тщательную дезинфекцию после возвращения в порт. Пассажиры останутся в каютах до тех пор, пока не станут известны результаты тестов и не завершится отслеживание контактов.
Круизы, которые начинаются и заканчиваются в Сингапуре и проходят без остановок, запустили в прошлом году в рамках попытки туристической индустрии оправиться от кризиса, вызванного пандемией. Круизы оказались популярными среди тех, кто хочет отдохнуть от Сингапура, где вспышка заболевания была сравнительно небольшой, но границы все равно по большей части оставались закрытыми.
Судно, принадлежащее и управляемое малайзийским конгломератом Genting Group, отплыло из Сингапура в воскресенье вечером в четырехдневный круиз и вернулось в порт на несколько часов раньше планируемого. Компания Genting's Dream Cruises заявила, что отменила рейс, запланированный на следующую среду, и что ни в одном из ее предыдущих круизов не было зафиксировано случаев заражения инфекцией.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Методичка антиваксера
1. Вакцина не прошла 857 стадию тестирования на триллионе человек нужно еще подождать;
2. Я особенный уникальный, только мне одному в маске дышать тяжело, а вакцина именно вот мне повредит ДНК и превратит в помидор/крысу/туалетный ершик, подожду пока другие коллективный иммунитет наработают;
3. От вакцины уже сейчас у людей массово хвост отваливается: брат деверя жены сестры коня привился Спутником и лежит парализованный вот уже 3 года как;
4. У наших руки из жопы, ничего не могут сделать нормально, а власти врут про эффективность как всегда, спутник на самом деле не работает. Дайте мне пфайзер, астразенику, нигерийскую, лаосскую, рептилоидную любую другую, только не нашу;
5. Власть всем нам желает зла, а теперь хочет сделать что–то хорошее!? Подозрительно, пожалуй лучше умру от ковида;
6. Вакцина отрезает связь с высшими каузальными сущностями и навсегда блокирует третью чакру и канал попадания в небесные врата после смерти;
7. У меня есть неопровержимые доказательства: ссылка на видео или статью никем никогда и нигде не признанного "икспэрта" или признанного в 50-е годы, но не работающего уже стопицот лет в доказательной медицине или "профессора/академика/императора галлактики" РАЕН (антиваксеры как раз любят верит РАЕН, хотя никогда не читали что это за контора) или любого дядьки/тетки говорящего на непонятном антиваксеру языке или человека, слова которого было опровергнуты судом тей страны, где они это говорили или почившие в бозе актеры/артисты, желающие чтобы их опять услышали и "полюбили" массы.
ЗЫ: Сейчас проплаченные кремлеботы прибегут защищать вакцину!
Сразу вспомнил тот лайнер возле Японии...