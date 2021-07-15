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В Сингапуре 3&nbsp;000 человек застряли на круизном лайнере из-за одного случая Covid на борту

В Сингапуре 3 000 человек застряли на круизном лайнере из-за одного случая Covid на борту (5 фото)

Автор:
15 июля 2021 19:11
Сообщество : Пандемия
Метки: ynews   ковид   коронавирус   круиз   новости   пандемия   сингапур   
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Круизный лайнер с 3000 человек на борту встал в порту Сингапура после того, как у одного из пассажиров нашли коронавирус. Океанский лайнер World Dream был вынужден досрочно вернуться в город-государство, и 1646 пассажиров и 1249 членов экипажа попросили оставаться в своих каютах.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   ковид   коронавирус   круиз   новости   пандемия   сингапур   
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7  комментариев
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526
робт 2 часа назад
аяяй ужос какой и как же они узнали о его контактах, неужто большой брат следит за каждым жителем сингапура
как типерь то правильно писать, "сингапурцы молодцы" или "сингапурцы не молодцы"
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5k
Свирепый Бамбр 57 минут назад
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9k
Majul Час назад
Облегчу работу "думающим людям":

Методичка антиваксера
1. Вакцина не прошла 857 стадию тестирования на триллионе человек нужно еще подождать;
2. Я особенный уникальный, только мне одному в маске дышать тяжело, а вакцина именно вот мне повредит ДНК и превратит в помидор/крысу/туалетный ершик, подожду пока другие коллективный иммунитет наработают;
3. От вакцины уже сейчас у людей массово хвост отваливается: брат деверя жены сестры коня привился Спутником и лежит парализованный вот уже 3 года как;
4. У наших руки из жопы, ничего не могут сделать нормально, а власти врут про эффективность как всегда, спутник на самом деле не работает. Дайте мне пфайзер, астразенику, нигерийскую, лаосскую, рептилоидную любую другую, только не нашу;
5. Власть всем нам желает зла, а теперь хочет сделать что–то хорошее!? Подозрительно, пожалуй лучше умру от ковида;
6. Вакцина отрезает связь с высшими каузальными сущностями и навсегда блокирует третью чакру и канал попадания в небесные врата после смерти;
7. У меня есть неопровержимые доказательства: ссылка на видео или статью никем никогда и нигде не признанного "икспэрта" или признанного в 50-е годы, но не работающего уже стопицот лет в доказательной медицине или "профессора/академика/императора галлактики" РАЕН (антиваксеры как раз любят верит РАЕН, хотя никогда не читали что это за контора) или любого дядьки/тетки говорящего на непонятном антиваксеру языке или человека, слова которого было опровергнуты судом тей страны, где они это говорили или почившие в бозе актеры/артисты, желающие чтобы их опять услышали и "полюбили" массы.

ЗЫ: Сейчас проплаченные кремлеботы прибегут защищать вакцину!
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11k
Вася Час назад
театр абсурда продолжается
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851
Not Found! Час назад
Круизы, круизы... "нас и здесь неплохо кормят"
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5k
М С 2 часа назад
Наша песня хороша, начинай с начала!
Сразу вспомнил тот лайнер возле Японии...
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