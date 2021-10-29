Резерв голубого топлива в наших газохранилищах достиг нужного уровня

В отопительный сезон 2020/2021 из недр наших ПХГ подняли 60,6 млрд куб. м газа. Это рекордный показатель для страны. Специалисты организации в своей справке пояснили, почему, несмотря на потепление, газа потребляем все больше. И дело не только в некотором оживлении экономики и подводе газа к все новым жилищам россиян. Климат играет с нами злую шутку. Средние температуры растут, но период промозглой холодной погоды, напротив, вырос.



Из Справки Газпрома: «Анализ фактических погодных условий в России и странах Европы за последние несколько лет подтверждает, что зимний период теперь включает весенний месяц март. В связи с этим наличие достаточных запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) и поддержание их высокой производительности к началу весны является одним из ключевых факторов успешного прохождения сезона пикового спроса».