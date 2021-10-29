Резерв голубого топлива в наших газохранилищах достиг нужного уровня

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Газпром отчитался: зиму соотечественники пройдут спокойно, запасов в ПХГ достаточно и для промышленности, и для бытового использования.
В российских хранилищах газа хватит. Об этом заявил менеджмент «Газпрома». Соответствующие цифры появились на сайте организации. В российские хранилища голубое топливо закачивается в соответствии с планами. Процесс будет продолжаться до 8 ноября.
Потенциальную максимальную суточную производительность хранилищ довели до 847,9 миллиона кубометров. А всего сейчас запасено 72,638 миллиарда кубометров, это данные лишь по подземным хранилищам.
Потенциальную максимальную суточную производительность хранилищ довели до 847,9 миллиона кубометров. А всего сейчас запасено 72,638 миллиарда кубометров, это данные лишь по подземным хранилищам.
В отопительный сезон 2020/2021 из недр наших ПХГ подняли 60,6 млрд куб. м газа. Это рекордный показатель для страны. Специалисты организации в своей справке пояснили, почему, несмотря на потепление, газа потребляем все больше. И дело не только в некотором оживлении экономики и подводе газа к все новым жилищам россиян. Климат играет с нами злую шутку. Средние температуры растут, но период промозглой холодной погоды, напротив, вырос.
Из Справки Газпрома: «Анализ фактических погодных условий в России и странах Европы за последние несколько лет подтверждает, что зимний период теперь включает весенний месяц март. В связи с этим наличие достаточных запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) и поддержание их высокой производительности к началу весны является одним из ключевых факторов успешного прохождения сезона пикового спроса».
Из Справки Газпрома: «Анализ фактических погодных условий в России и странах Европы за последние несколько лет подтверждает, что зимний период теперь включает весенний месяц март. В связи с этим наличие достаточных запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) и поддержание их высокой производительности к началу весны является одним из ключевых факторов успешного прохождения сезона пикового спроса».
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- В обиходе, - объяснил мне Смерчев, - мы для краткости называем эти кольца Сыновнее Кольцо Враждебности, Братское Кольцо Враждебности, ну и, естественно, Вражеское Кольцо Враждебности. А еще чаще мы
говорим просто: Первое Кольцо, Второе и Третье." ©
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Уффф... Пронесло! У крупнейшего мирового добытчика, газа в хранилищах ДОСТАТОЧНО!
Того и гляди, вскоре объявят о снижении цен для населения, учитывая сверхприбыли госкорпорации Газпром на мировых рынках!
Наших-это когда газ внутри страны продают за символическую цену,как при СССР!
А так правильно сказать, наших одичалых олигархов
С чего такая цифра?
А кому газа не хватит. Тому не хватит.