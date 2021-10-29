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Резерв голубого топлива в наших газохранилищах достиг нужного уровня

Резерв голубого топлива в наших газохранилищах достиг нужного уровня (2 фото)

Автор:
29 октября 2021 18:46
Сообщество : Жить в России
Метки: ГАЗ   Справка   газпром   запас   зима   отчет   потепление   хранилища   
1179
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Газпром отчитался: зиму соотечественники пройдут спокойно, запасов в ПХГ достаточно и для промышленности, и для бытового использования.
В российских хранилищах газа хватит. Об этом заявил менеджмент «Газпрома». Соответствующие цифры появились на сайте организации. В российские хранилища голубое топливо закачивается в соответствии с планами. Процесс будет продолжаться до 8 ноября.

Потенциальную максимальную суточную производительность хранилищ довели до 847,9 миллиона кубометров. А всего сейчас запасено 72,638 миллиарда кубометров, это данные лишь по подземным хранилищам.
В отопительный сезон 2020/2021 из недр наших ПХГ подняли 60,6 млрд куб. м газа. Это рекордный показатель для страны. Специалисты организации в своей справке пояснили, почему, несмотря на потепление, газа потребляем все больше. И дело не только в некотором оживлении экономики и подводе газа к все новым жилищам россиян. Климат играет с нами злую шутку. Средние температуры растут, но период промозглой холодной погоды, напротив, вырос.

Из Справки Газпрома: «Анализ фактических погодных условий в России и странах Европы за последние несколько лет подтверждает, что зимний период теперь включает весенний месяц март. В связи с этим наличие достаточных запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) и поддержание их высокой производительности к началу весны является одним из ключевых факторов успешного прохождения сезона пикового спроса».

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Метки: ГАЗ   Справка   газпром   запас   зима   отчет   потепление   хранилища   
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262
Шурман 2 часа назад
Вчера получил счета за газ и электричество , слегка прикуел от суммы , это бляха нас еще весь сентябрь не было дома , Бельгия . Что будет дальше не знаю , эти шидары будут воевать с Россией до последнего Европейца , был бляха дом на мазуте нет блин активисты собрались и поменяли котлы на газ и понеслось ..
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57k
Парагвайский шпион 9 минут назад
Зачем такие посты? Щас каклосраные вы@лядки умничать начнут. Либеральные пиаасы им подпевать будут.
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2k
Vic Twin 46 минут назад
Прямо "Ихтамнет-2". Получается позакачивали газ во всё, что есть на территории России. А куда ж его девать? Европу шантажируют, чтобы быстрей СП-2 запустить. Потом обижаются, что их нигде не любят. Всегда в кольце врагов.
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238
KVadik Vic Twin Полчаса назад
"От этого, понятно, в отношениях комунян и людей, живущих за пределами Москорепа, возникают некоторая напряженность и даже враждебность, имеющие, как точно заметил Гениалиссимус, кольцеобразную структуру. В Первое Кольцо враждебности входят советские республики, которые комуняне называют сыновними, во Второе братские социалистические страны и в Третье - вражеские, капиталистические.
- В обиходе, - объяснил мне Смерчев, - мы для краткости называем эти кольца Сыновнее Кольцо Враждебности, Братское Кольцо Враждебности, ну и, естественно, Вражеское Кольцо Враждебности. А еще чаще мы
говорим просто: Первое Кольцо, Второе и Третье." ©
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131
Иванов Петров Сидоров Vic Twin 17 минут назад
Ни кому газ не продавать! Пусть европа сама выживает, если сможет. А мы, с дивана, в тепле, под пивко посмотрим по телеку.
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332
MerryGoRound Иванов Петров Сидоров 8 минут назад
Вы серьезно считаете, что Европа не найдет другого поставщика кроме как России?! Те же арабы и амеры, Африка. Повеьте, Россия больше потеряет чем Европа экономически уж точно.
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10k
Иван Васильевич Час назад
В российских хранилищах газа хватит. Об этом заявил менеджмент «Газпрома»

===

Уффф... Пронесло! У крупнейшего мирового добытчика, газа в хранилищах ДОСТАТОЧНО!


Того и гляди, вскоре объявят о снижении цен для населения, учитывая сверхприбыли госкорпорации Газпром на мировых рынках!
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6k
SR Час назад
У нас на зиму есть газ... Счастье-то какое...
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17k
Александр Сучков Час назад
Резерв в порядке, акционеры и манагеры газпрома- довольны. Жители России, которым принадлежат земляные ресурсы- в жопе.
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10k
Alex 2 часа назад
Интересно, а вахтовики, добывающие газ из скважин вечной мерзлоты, вошли в цифру, по которой всем хватит газа? Бараки у них не газом отапливаются. Или вот в 80 км от Питера в посёлке, расположенном в 100 м от газопровода, запаса газа хватит в мазутной котельной?
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28k
LEPA 2 часа назад
Будни страны-бензоколонки.Вот это достижение!

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1k
Broscan 2 часа назад
Наших!?

Наших-это когда газ внутри страны продают за символическую цену,как при СССР!

А так правильно сказать, наших одичалых олигархов
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1k
K_II_T 2 часа назад
Короче пора зарабатывать на Европе.
А кому газа не хватит. Тому не хватит.
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2k
Hunde Beißer2 2 часа назад
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
А зачем это надо знать?
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