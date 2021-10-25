В Набережных Челнах в жилом доме прогремел взрыв

По предварительным данным, пострадали четыре человека. У здания обрушилась крыша и два верхних этажа.
Вечером в понедельник в одной из пятиэтажек в Набережных Челнах произошел взрыв бытового газа. Как сообщает МЧС, ЧП произошло на четвертом этаже, вследствие чего обрушились перекрытия между пятым и четвертым этажами. Две квартиры практически полностью уничтожены.
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Взрыв произошел улице Татарстан. Спасатели эвакуируют жителей из разрушенного дома. Сообщается о четверых пострадавших
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По сведениям сотрудников МЧС, под завалами могут находиться еще три человека
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Из-под завалов достали одного человека. 17-летний подросток находится в тяжелом состоянии. По словам спасателей, на четвертом этаже о помощи просит женщина, на пятом - мужчина. МЧСники планируют поднимать плиты. Сообщается о пострадавшем ребенке 2010 года рождения. Его состояние оценивается как среднетяжелое.
На месте взрыва работают 90 человек и 35 единиц техники, включая медиков и кареты скорой помощи. В экстренных службах уточняют, что в пятиэтажке разрушено 8 квартир на четвертом и пятых этажах.
В Набережные Челны вылетел премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.
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Момент взрыва попал на видеорегистратор автомобиля:
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