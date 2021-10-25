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В Набережных Челнах в жилом доме прогремел взрыв

В Набережных Челнах в жилом доме прогремел взрыв (2 фото + 3 видео)

Автор:
25 октября 2021 18:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ГАЗ   Набережные Челны   взрыв   видео   дом   мчс   
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По предварительным данным, пострадали четыре человека. У здания обрушилась крыша и два верхних этажа.

Вечером в понедельник в одной из пятиэтажек в Набережных Челнах произошел взрыв бытового газа. Как сообщает МЧС, ЧП произошло на четвертом этаже, вследствие чего обрушились перекрытия между пятым и четвертым этажами. Две квартиры практически полностью уничтожены.

Из-под завалов достали одного человека. 17-летний подросток находится в тяжелом состоянии. По словам спасателей, на четвертом этаже о помощи просит женщина, на пятом - мужчина. МЧСники планируют поднимать плиты. Сообщается о пострадавшем ребенке 2010 года рождения. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

На месте взрыва работают 90 человек и 35 единиц техники, включая медиков и кареты скорой помощи. В экстренных службах уточняют, что в пятиэтажке разрушено 8 квартир на четвертом и пятых этажах.

В Набережные Челны вылетел премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Момент взрыва попал на видеорегистратор автомобиля:

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Метки: ГАЗ   Набережные Челны   взрыв   видео   дом   мчс   
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Мерзавец... Полчаса назад
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