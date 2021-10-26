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"Нехорошая" квартира, первая жертва: последние новости о трагедии в Набережных Челнах

"Нехорошая" квартира, первая жертва: последние новости о трагедии в Набережных Челнах (4 фото + 3 видео)

Автор:
26 октября 2021 08:22
Сообщество : Жить в России
Метки: ГАЗ   Набережные Челны   взрыв   жертвы   нехорошая квартира   пенсионер   трагедия   утечка газа   
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Вчера, 25 октября, в пятиэтажке Набережных Челнов прогремел взрыв, разрушивший несколько квартир дома. По заверешению спасательной операции из-под завалов удалось спасти четырех пострадавших. Среди них - хозяин той самой квартиры, в которой взорвался газ и молодая девушка - дочь соседки, с которой он постоянно конфликтовал.


В результате взрыва, произошедшего в квартире на четвертом этаже, рухнули перекрытия, полностью уничтожившие две квартиры. Четверых пострадавших доставили в клиники города. Состояние двух из них медики оценивают как тяжелое.


"Ребенок 2004 года рождения - в состоянии тяжелой степени. Есть повреждения, травмы малого таза, позвоночника, грудной клетки, ушиб головного мозга." Его брат стабилен, его состояние опасений не вызывает.

Девушка, которую спасли последней, была доставлена в клинику в состоянии клинической смерти.


Аделина Загриева оказалась зажата бетонными плитами, и под завалами девушке пришлось пролежать два часа. Во время спасательной операции пришлось даже спилить дерево, которое мешало работам. Журналист "Реального времени" Сергей Афанасьев, был очевидцем произошедшего. «Я был в толпе как раз до последнего, и слышал, как люди отказывались уходить, пока «ребенка не спасут». Все были уверены, что там мальчик или девочка под плитой, судя по голосу. Мне-то, напротив, казалось, что кричит девушка. И она кричала минут 30, наверное, сложно сказать, изредка так. Что-то вроде: «Я здесь». А там похолодание резкое до минус 1-2 случилось, и, видимо, правильно сказал мужик рядом, что от охлаждения погибнуть может. И действительно, последние минут 30 она уже не кричала. Проклятое дерево там пилили-пилили-пилили. По сути, ребенок и есть, 21-22 года, жизнь только начиналась» - рассказывает он. Спасти Аделину не удалось.

Еще один пострадавший - мужчина 1951 года рождения, также находится в тяжелом состоянии: 50% ожогов поверхности тела, компрессионный перелом позвоночника, переломы ребер. Именно в его квартире по предварительным данным произошел взрыв. У пенсионера был конфликт с соседкой - матерью погибшей Аделины. Он обвинял ее в желании приватизировать его квартиру (при этом по документам жилье находилось в собственности Рочева) и неоднократно обращался в полицию по самым разным поводам.


Газ в его квартире, как ни странно, был отключен аж с 2010 года. Причина этого - нарушение правил пользования газом в быту. Последняя проверка компанией-поставщиком оборудования в квартире пенсионера проводилась в марте 2021года.По документам, заглушка была на месте. Однако, по предварительной версии сотрудников МЧС, хозяин квартиры мог самовольно подключиться к газовой трубе, из-за чего произошла утечка, повлекшая за собой взрыв. По данным местных СМИ, пенсионер страдал от алкоголизма и стоял на учете в местном наркодиспансере.


Случайные очевидцы трагедии рассказывают:

В настоящее время выясняются обстоятельства, приведшие к взрыву бытового газа. Все жильцы дома эвакуированы и расселены.





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Метки: ГАЗ   Набережные Челны   взрыв   жертвы   нехорошая квартира   пенсионер   трагедия   утечка газа   
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Алксандр Шевченко Полчаса назад
Формула стара, как убьют - приходите, будем дело заводить.
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359
MerryGoRound Полчаса назад
Из за больного на бошку алкаша погибла молодая девушка и пострадали дети и весь дом. Серьезно, может быть уже пора отселять таких отдельно от нормального народа?! Надоело ужасы и трагедии подобные читать и видеть. Абсолютное попустительство органов насчет этого алкаша больного белочкой тоже. Его должны были проверять, максимум выселить из за его агрессивного и явно неадекватного поведения. Приватизировать квартиру и нафиг. Это конченный человек. Но нет. Всем было плевать пока не произошла очередная страшная трагедия. Сколько можно?! Надо менять уже законодательство по таким явным больным алкашам. Они же опасны для общества!!!
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Антон Штопаный Полчаса назад
" 20 августа жаловался на Галину Загриеву (соседку). Пояснил, что составил с соседями договор ренты по уходу за ним, якобы всё это стоило 300 тысяч рублей."
" 23 октября дважды обратился в полицию с заявлением о том, что соседка Загриева оформила его квартиру на своё имя."
А что не так? Договор ренты заключается у нотариуса и подразумевает переоформление прав на нового собственника. Юридически все по закону.
Но тут явно видно что соседка все таки его обработала, раз он добровольно пришел к нотариусу и все подписал.
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