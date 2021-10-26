"Нехорошая" квартира, первая жертва: последние новости о трагедии в Набережных Челнах

"Ребенок 2004 года рождения - в состоянии тяжелой степени. Есть повреждения, травмы малого таза, позвоночника, грудной клетки, ушиб головного мозга." Его брат стабилен, его состояние опасений не вызывает.

Девушка, которую спасли последней, была доставлена в клинику в состоянии клинической смерти.