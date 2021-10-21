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Мощный взрыв в китайском ресторане, разнесший несколько зданий, попал на видео

Мощный взрыв в китайском ресторане, разнесший несколько зданий, попал на видео (5 фото)

Автор:
21 октября 2021 09:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ГАЗ   Китай   взрыв   видео   разрушенные здания   хлопок   
1068
5

Вчера в этом районе велись ремонтные работы газопровода, а сегодня в одном из ресторанов произошел хлопок взрыв. Совпадение?

Сегодня утром, в 8.20 по местному времени одном из ресторанов города Шэньян провинции Ляонин на северо-востоке КНР произошел мощный взрыв. Известно, что ресторан открывается в 12 часов, но пока до сих пор неизвестно, находились ли в помещении заведения люди.


В соцсетях появилось видео с регистраторов из авто.


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При взрыве пострадали несколько зданий, в одном из них полностью разрушены три этажа. Досталось и машинам, припаркованным на улице.


Т.к. ресторан находился в здании на перекрестке двух улиц, в результате взрыва были повреждены все угловые дома, а перекресток, сейчас завален покореженными авто, мусором и арматурой.

На месте работают спасатели, пожарные, сотрудники газовой службы, полицийские. На данный момент СМИ со ссылкой на источник сообщают о трех жертвах взрыв. Свыше 30 человек пострадали.


Однако поисково-спасательная операция еще продолжается, и не исключено, что количество погибших и пострадавших может увеличиться.


Власти пока не сообщают о точной причине взрыва, и был ли он связан с ремонтными работами, во время которых подача газа в ресторан была прекращена, а после возобновлена.

Источник:

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Метки: ГАЗ   Китай   взрыв   видео   разрушенные здания   хлопок   
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5  комментариев
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146
Liberman 41 минуту назад
кто-то решил летучую мышь приготовить - карма.
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16
Алексей Евтушенко Минуту назад
Наконец-то хорошие новости!
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441
Spoiler 36 минут назад
Знатно бахнуло... Оказывается и не только у нас из-за [мат] люди страдают
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441
Spoiler 36 минут назад
Знатно бахнуло... Оказывается и не только у нас из-за [мат] люди страдают
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380
SilentBob 49 минут назад
в кадр попала вывеска халяльного шалмана. возможно, взрыв произошел именно там.
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