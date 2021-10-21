Мощный взрыв в китайском ресторане, разнесший несколько зданий, попал на видео

Вчера в этом районе велись ремонтные работы газопровода, а сегодня в одном из ресторанов произошел
хлопок взрыв. Совпадение?
Сегодня утром, в 8.20 по местному времени одном из ресторанов города Шэньян провинции Ляонин на северо-востоке КНР произошел мощный взрыв. Известно, что ресторан открывается в 12 часов, но пока до сих пор неизвестно, находились ли в помещении заведения люди.
В соцсетях появилось видео с регистраторов из авто.
При взрыве пострадали несколько зданий, в одном из них полностью разрушены три этажа. Досталось и машинам, припаркованным на улице.
Т.к. ресторан находился в здании на перекрестке двух улиц, в результате взрыва были повреждены все угловые дома, а перекресток, сейчас завален покореженными авто, мусором и арматурой.
На месте работают спасатели, пожарные, сотрудники газовой службы, полицийские. На данный момент СМИ со ссылкой на источник сообщают о трех жертвах взрыв. Свыше 30 человек пострадали.
Однако поисково-спасательная операция еще продолжается, и не исключено, что количество погибших и пострадавших может увеличиться.
Власти пока не сообщают о точной причине взрыва, и был ли он связан с ремонтными работами, во время которых подача газа в ресторан была прекращена, а после возобновлена.
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