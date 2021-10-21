Мощный взрыв в китайском ресторане, разнесший несколько зданий, попал на видео

Сегодня утром, в 8.20 по местному времени одном из ресторанов города Шэньян провинции Ляонин на северо-востоке КНР произошел мощный взрыв. Известно, что ресторан открывается в 12 часов, но пока до сих пор неизвестно, находились ли в помещении заведения люди.

В соцсетях появилось видео с регистраторов из авто.