Переодевшегося врачом ради спасения бабушки жителя Томска уволили с работы

«Нам яркие личности не нужны»
История сварщика из Томска, который под видом врача пробрался в больницу, чтобы ухаживать за своей заболевшей коронавирусом бабушкой, тронула многих. Сергей ухаживал за старушкой три дня, потом его вычислили и выгнали, а мужчина поехал в Москву жаловаться правоохранителям на отвратительные больничные условия. Сегодня он сообщил нам, что уволен из-за этого с работы, а бабушку медики требуют забрать домой.
Врачи госпиталя в Томске, куда на прошлой неделе проник под видом врача Сергей С. - внук больной старушки, чтобы ухаживать за ней, потребовали от родных пенсионерки забрать ее домой. Об этом «МК» рассказал сам Сергей, который пока находится в Москве и делает все, чтобы эту историю не замяли. Ранее сообщалось, что госпиталь после скандала (Сергей выложил видео из больницы в соцсетях) отчитался: за пенсионеркой ухаживают должным образом, она находится в состоянии средней тяжести.
84-летняя родственница Сергея, фактически воспитавшая его, страдает болезнью Альцгеймера, не может самостоятельно питаться, ходить в туалет, совершать гигиенические процедуры. Она попала в «красную зону» МСЧ-2 города Томска 21 октября. Внук, узнав от соседки по палате, что к его бабушке никто даже не подходит, испугавшись за ее жизнь, переоделся в защитный медицинский костюм и три дня ухаживал за ней и другими больными сам.
Когда ситуацию рассекретили, разразился скандал, закончившийся тем, что в больнице назначили проверку. Сергей и его родные не могли получить информацию о состоянии бабушки — в больнице, по его словам, заблокировали телефонные номера его и других членов семьи. Молодой человек переживал, что родственница могла умереть.
— Вчера же из больницы позвонили моей жене, сказали, чтобы мы приезжали, забирали бабушку домой и написали отказную, — рассказал нам Сергей сегодня.
— Чем мотивировали?
— Я не знаю, но мне советуют этого не делать, потому что, если я напишу отказную и бабушка вдруг умрет дома, меня же в этом обвинят.
— Правда, что вас уволили с работы?
— Да, я остался без работы. Начальник позвонил, сказал: «Нам яркие личности не нужны, всего доброго». Благодаря этой новости я остался совсем без средств и боюсь, что работы теперь в Томске не найду. Как ухаживать за бабушкой, пока не знаю.
— В Москве вы где находитесь? Действительно в подъездах ночуете, как пишут?
— Сейчас у меня все нормально, мне правозащитники предоставили ночлег, еду, воду.
— Когда собираетесь выезжать в Томск?
— Пока я даже не знаю, как туда поеду — не на что купить билет. Из Томска люди накидали немного денег - кто 200, кто - 250 рублей. Но мне нужна консультация юристов, а в Томске запросили дорого для меня, может, в Москве бесплатно помогут. В любом случае, сначала проконсультируюсь с юристами, потом, если останется что-то из денег на дорогу, буду думать, как добираться домой.
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История становится всё котоламповее и котоламповей. Некий "сварщик" ухажитвал своей бабушке, находясь при этом за три тысячи километров (а чё вы хотели? Весь мир на удаленке, ухаживальщики в красной зоне чем хуже?). С работы его, якобы, поперли. Вопрос - как можно уволить официально устроенного работника без его согласия? Для этого у работодателя весьма мало возможностей. Далее, "внучек" как-то подзавял с "помощью" и сосет по подворотням у "правозащитников" дабы "историю не замяли". Вы как хотите, но не верю я этому гондону. Так-то выходит, что он вместо помощи бабке наснимал видосов, приправил их своими измышлениями и сейчас банально пытается их продать подороже.
Да и вообще, не доверяю новостям из желтой прессы типа МК.