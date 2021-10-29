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Переодевшегося врачом ради спасения бабушки жителя Томска уволили с работы

Переодевшегося врачом ради спасения бабушки жителя Томска уволили с работы (1 фото)

Автор:
29 октября 2021 15:13
Метки: медицина   происшествия   факты   
923
1

«Нам яркие личности не нужны»

История сварщика из Томска, который под видом врача пробрался в больницу, чтобы ухаживать за своей заболевшей коронавирусом бабушкой, тронула многих. Сергей ухаживал за старушкой три дня, потом его вычислили и выгнали, а мужчина поехал в Москву жаловаться правоохранителям на отвратительные больничные условия. Сегодня он сообщил нам, что уволен из-за этого с работы, а бабушку медики требуют забрать домой.

Врачи госпиталя в Томске, куда на прошлой неделе проник под видом врача Сергей С. - внук больной старушки, чтобы ухаживать за ней, потребовали от родных пенсионерки забрать ее домой. Об этом «МК» рассказал сам Сергей, который пока находится в Москве и делает все, чтобы эту историю не замяли. Ранее сообщалось, что госпиталь после скандала (Сергей выложил видео из больницы в соцсетях) отчитался: за пенсионеркой ухаживают должным образом, она находится в состоянии средней тяжести.


84-летняя родственница Сергея, фактически воспитавшая его, страдает болезнью Альцгеймера, не может самостоятельно питаться, ходить в туалет, совершать гигиенические процедуры. Она попала в «красную зону» МСЧ-2 города Томска 21 октября. Внук, узнав от соседки по палате, что к его бабушке никто даже не подходит, испугавшись за ее жизнь, переоделся в защитный медицинский костюм и три дня ухаживал за ней и другими больными сам.

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Когда ситуацию рассекретили, разразился скандал, закончившийся тем, что в больнице назначили проверку. Сергей и его родные не могли получить информацию о состоянии бабушки — в больнице, по его словам, заблокировали телефонные номера его и других членов семьи. Молодой человек переживал, что родственница могла умереть.


— Вчера же из больницы позвонили моей жене, сказали, чтобы мы приезжали, забирали бабушку домой и написали отказную, — рассказал нам Сергей сегодня.


— Чем мотивировали?

— Я не знаю, но мне советуют этого не делать, потому что, если я напишу отказную и бабушка вдруг умрет дома, меня же в этом обвинят.


— Правда, что вас уволили с работы?

— Да, я остался без работы. Начальник позвонил, сказал: «Нам яркие личности не нужны, всего доброго». Благодаря этой новости я остался совсем без средств и боюсь, что работы теперь в Томске не найду. Как ухаживать за бабушкой, пока не знаю.


— В Москве вы где находитесь? Действительно в подъездах ночуете, как пишут?

— Сейчас у меня все нормально, мне правозащитники предоставили ночлег, еду, воду.


— Когда собираетесь выезжать в Томск?

— Пока я даже не знаю, как туда поеду — не на что купить билет. Из Томска люди накидали немного денег - кто 200, кто - 250 рублей. Но мне нужна консультация юристов, а в Томске запросили дорого для меня, может, в Москве бесплатно помогут. В любом случае, сначала проконсультируюсь с юристами, потом, если останется что-то из денег на дорогу, буду думать, как добираться домой.

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Метки: медицина   происшествия   факты   
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3k
Taf Taffus 4 часа назад
Я таки требую тигра и прожектор!

История становится всё котоламповее и котоламповей. Некий "сварщик" ухажитвал своей бабушке, находясь при этом за три тысячи километров (а чё вы хотели? Весь мир на удаленке, ухаживальщики в красной зоне чем хуже?). С работы его, якобы, поперли. Вопрос - как можно уволить официально устроенного работника без его согласия? Для этого у работодателя весьма мало возможностей. Далее, "внучек" как-то подзавял с "помощью" и сосет по подворотням у "правозащитников" дабы "историю не замяли". Вы как хотите, но не верю я этому гондону. Так-то выходит, что он вместо помощи бабке наснимал видосов, приправил их своими измышлениями и сейчас банально пытается их продать подороже.
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12k
Bill Полчаса назад
Меня как то смущает что его видосы начинаются с переодевания в медицинскую форму. Он что, заранее знал что идет видосики снимать, а не бабушку спасать?
Да и вообще, не доверяю новостям из желтой прессы типа МК.
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3k
a_komolow 49 минут назад
Что-то тут не чисто!
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2k
lekha-fil 57 минут назад
Ту что-то не так: как можно в госпитале три дня быть не замеченным? Ведь в палате есть еще пациенты. И что он три дня ел. А где он брал лекарства. Всё очень мутно.
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7k
alex9845 Час назад
Пробраться и делать видосы он мог и хотел,даже время нашёл,а как забрать то сразу боится что обвинят его как бабка умрёт, другими словами пусть там умирает.Очень интересный персонаж.
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3k
akahast 2 часа назад
В Томске вообще тяжело правозащитникам. Вот один недавно самогонки хлебнул, аж трусы отравил...
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7k
Мистер Фикс 3 часа назад
немного странно... как он оформил отгулы для поездки в Москву? Официальный отпуск, или устная договоренность? Во втором случае увольнение по статье - да, за один день (прогул без уважительной причины). Но можно оспорить, если имелись веские причины. В случае сокращения обязаны уведомить за 2 месяца. Трудинспекция очень охотно берется за подобные дела. А то яркая личность... что-то мухлеж какой-то.
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1k
Андрей Ы. 3 часа назад
А существует ли эта бабушка в природе? Баечки для недалёких.
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6k
Shade116 3 часа назад
я бы для начала одного из врачей в темном переулки встретил. У нас только так понимают
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13k
куджо 3 часа назад
Ну конечно, это все врачи во всем виноваты
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29k
Fat Lynx 3 часа назад
Похоже на пи-з-де-шь... если нет, то - беда!
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1k
-(0)_(0)- 4 часа назад
Вот вам пенсионеры и благодарность от государсва на которое вы горбатились...
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358
bobobo -(0)_(0)- 3 часа назад
Все обещания обнулены.
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1k
-(0)_(0)- 4 часа назад
А что вы хотели...? Россия матушка, страна победившего х.у.й.знаечевизма...
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2k
lekha-fil 4 часа назад
Ситуация очень знакомая: в нашей районной больнице к бабуле (ковид) никто не подходил и никто ничего не делал - не лечили, а после жалобы детей в медстраховую о ней в больнице вообще забыли и старушка приказала долго жить.
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