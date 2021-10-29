Переодевшегося врачом ради спасения бабушки жителя Томска уволили с работы

Врачи госпиталя в Томске, куда на прошлой неделе проник под видом врача Сергей С. - внук больной старушки, чтобы ухаживать за ней, потребовали от родных пенсионерки забрать ее домой. Об этом «МК» рассказал сам Сергей, который пока находится в Москве и делает все, чтобы эту историю не замяли. Ранее сообщалось, что госпиталь после скандала (Сергей выложил видео из больницы в соцсетях) отчитался: за пенсионеркой ухаживают должным образом, она находится в состоянии средней тяжести.

84-летняя родственница Сергея, фактически воспитавшая его, страдает болезнью Альцгеймера, не может самостоятельно питаться, ходить в туалет, совершать гигиенические процедуры. Она попала в «красную зону» МСЧ-2 города Томска 21 октября. Внук, узнав от соседки по палате, что к его бабушке никто даже не подходит, испугавшись за ее жизнь, переоделся в защитный медицинский костюм и три дня ухаживал за ней и другими больными сам.

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Когда ситуацию рассекретили, разразился скандал, закончившийся тем, что в больнице назначили проверку. Сергей и его родные не могли получить информацию о состоянии бабушки — в больнице, по его словам, заблокировали телефонные номера его и других членов семьи. Молодой человек переживал, что родственница могла умереть.

— Вчера же из больницы позвонили моей жене, сказали, чтобы мы приезжали, забирали бабушку домой и написали отказную, — рассказал нам Сергей сегодня.

— Чем мотивировали?

— Я не знаю, но мне советуют этого не делать, потому что, если я напишу отказную и бабушка вдруг умрет дома, меня же в этом обвинят.

— Правда, что вас уволили с работы?

— Да, я остался без работы. Начальник позвонил, сказал: «Нам яркие личности не нужны, всего доброго». Благодаря этой новости я остался совсем без средств и боюсь, что работы теперь в Томске не найду. Как ухаживать за бабушкой, пока не знаю.

— В Москве вы где находитесь? Действительно в подъездах ночуете, как пишут?

— Сейчас у меня все нормально, мне правозащитники предоставили ночлег, еду, воду.

— Когда собираетесь выезжать в Томск?

— Пока я даже не знаю, как туда поеду — не на что купить билет. Из Томска люди накидали немного денег - кто 200, кто - 250 рублей. Но мне нужна консультация юристов, а в Томске запросили дорого для меня, может, в Москве бесплатно помогут. В любом случае, сначала проконсультируюсь с юристами, потом, если останется что-то из денег на дорогу, буду думать, как добираться домой.