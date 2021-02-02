Как СССР помог Японии победить смертельный вирус

«Просим скорее предоставить «живую» вакцину! Ежедневно детей преследует невидимый вирус. Разве у вас самих нет детей? Разве за границей уже не проведены соответствующие исследования? Это ведь не из-за недовольства фармкомпаний?», – цитировала «Акахата» требования родителей. Параллельно с протестами шли исследования: ученый из Японской медицинской ассоциации Масао Кубо совершил в декабре 1960 – январе 1961 визит в Москву, где удостоверился в надежности производимых в СССР вакцин Сэбина, а также их меньшей, по сравнению с другими странами, цене. У правительства оставалось все меньше поводов отказываться от их импорта.



Их не осталось совсем, когда 19 июня 1961 года матери, протестующие в Токио, вошли в здание министерства здравоохранения – полицейские не смогли остановить женщин – и предъявили чиновникам свои требования напрямую. 22 июня министерство сдалось: было объявлено, что СССР поставит в Японию 13 миллионов доз «живой» вакцины. При посредничестве японской компании Iskra Industry поставки были организованы оперативно. «Старожилы наверняка помнят, как авиалайнер «Аэрофлота» встречали в аэропорту Ханэда тысячные толпы народа», – писал журналист Михаил Ефимов, более 10 лет возглавлявший бюро Агентства политических новостей в Японии.



Вакцинация быстро дала результаты: к осени вспышка эпидемии в Японии сошла на нет, а еще через несколько лет и кампаний вакцинации эта болезнь была в стране практически искоренена. Благодарить за это стоит и Альберта Сэбина – изобретателя вакцины, и Михаила Чумакова, без усилий которого она не завоевала бы популярность во всем мире, и, конечно, тысячи японских матерей, врачей и активистов, требовавших у правительства отставить в сторону политику ради будущего детей.