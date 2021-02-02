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Как СССР помог Японии победить смертельный вирус

Как СССР помог Японии победить смертельный вирус (12 фото)

Автор:
02 февраля 2021 09:46
Сообщество : Исторические факты
Метки: Вакцинация   СССР   Япония   врачи   медицина   факты   фото   
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12
Максимально эффективную вакцину против полиомиелита изобрел американский ученый – но испытали ее, несмотря на Холодную Войну, в СССР.
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Метки: Вакцинация   СССР   Япония   врачи   медицина   факты   фото   
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7  комментариев
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174
WadDad Час назад
Опять подтасовка фактов, перестановка акцентов и вот опять США впереди планеты всей, а СССР сам ничего не может. А почему матери Японии требовали вакцину из СССР, а не из США? Почему США своему верному вассалу не обеспечили вакцинацию, тем самым подорвав своё реноме?
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2k
Mellivora 16 минут назад
Зачем врагов лечить?
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54k
Алекс Юстасов 50 минут назад
Сначала рассказываем про действительно значимые достижения медицины. А потом впариваем ковидловое ширялово.
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Ям Час назад
пиндосы им атомные бомбы на города, мы им спасение. но мы для них гады, а пиндосы няшки.
парадокс однако
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14k
Иван Фёдорович Ям 58 минут назад
Бьют, значит любят)))
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57k
Опиум для народа Ям 46 минут назад
А нех"й помогать этим нацистам и пособникам нацистов.
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