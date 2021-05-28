5 причин, по которым нужно срочно бросать щелкать семечки

А вот то, что семечки могут вызывать аппендицит (помните эту страшилку?) - это миф. Но поскольку в них много жиров они могут вызвать обострение гастрита или язвы.

Если вы не можете отказать себе в удовольствии полузгать семечки, то их нужно есть сырыми и не больше 30 грамм в день. Все-таки это не окончательное зло во плоти и в них есть много витаминов группы В, А, и Е, клетчатки и магния, что помогает в работе нервной системы и сердца.



Всем здоровья, не болейте!