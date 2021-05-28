5 причин, по которым нужно срочно бросать щелкать семечки

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Эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, почему лучше бы отказаться от регулярного употребления семян подсолнуха.
Пакетик с семечками - это как упаковочная пленка с пупырышками. Пока не закончится - не остановишься.
За беседой, или под сериал отлично залетает, вроде бы и не наедаешься на ночь, а вроде и перекусил. Но есть ряд моментов, которые стоит знать, если вы любите семечки.
За беседой, или под сериал отлично залетает, вроде бы и не наедаешься на ночь, а вроде и перекусил. Но есть ряд моментов, которые стоит знать, если вы любите семечки.
Высокая калорийность
Да, если хотите сбалансировать питание, чтобы сбросить вес, то от семечек придется отказаться.
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Зубы
Они настолько могут попортить зубы, что стоматологи даже могут вычислить любителя семечек по особым щербинкам. Трещина может пойти по всему зубу, а не только оставить небольшие сколы.
"Грязный" продукт
В семечках могут содержаться яйца паразитов. А мы не хотим, что бы в нас поселился непрошеный гость, верно?
Слишком много Омега-6
В отличие от Омега-3, которые действительно полезны для организма, Омега-6 усиливают в организме воспаления и первыми усваиваются.
Старение
Очень важно знать, что люди покупают в основном жареные семечки, а они источник конечных продуктов гликирования, что является основным фактором старения.
А вот то, что семечки могут вызывать аппендицит (помните эту страшилку?) - это миф. Но поскольку в них много жиров они могут вызвать обострение гастрита или язвы.
Если вы не можете отказать себе в удовольствии полузгать семечки, то их нужно есть сырыми и не больше 30 грамм в день. Все-таки это не окончательное зло во плоти и в них есть много витаминов группы В, А, и Е, клетчатки и магния, что помогает в работе нервной системы и сердца.
Всем здоровья, не болейте!
Если вы не можете отказать себе в удовольствии полузгать семечки, то их нужно есть сырыми и не больше 30 грамм в день. Все-таки это не окончательное зло во плоти и в них есть много витаминов группы В, А, и Е, клетчатки и магния, что помогает в работе нервной системы и сердца.
Всем здоровья, не болейте!
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У неё был такой яркий цветастый фартучек-передник, с двумя кармашками с перегородкой посередине, всегда наполненные семечками. Сама мыла, сама жарила. Все на улице знали, что самые вкусные жареные семечки у бабушки Дуни.
Прабабушки уже нет с нами 27 лет, а многие её земляки поминают добрым словом. Особенно выросшие дети, которых она постоянно семками угощала ))).
А вторая твои семки
Третья причина это моль
Потому что умерла эмаль
Вот же же блин!А я то,дурак думал что основной фактор старения это возраст...))
Так что возраст это конечно фактор, но не основной.
Из известных науке методов продления жизни - жить впроголодь это единственный способ прожить на примерно 20% дольше, но разве ж это жизнь :).
На очереди Лейла, Саида, Джамиля, ну и Гюльчатай, конечно.
Ждем с нетерпением...
Лично у меня ни в чем.
У тебя, видимо их предостаточно, судя по твоему ответу
2) "их нужно есть сырыми"
Л-логика