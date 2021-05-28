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5 причин, по которым нужно срочно бросать щелкать семечки

5 причин, по которым нужно срочно бросать щелкать семечки (7 фото)

Автор:
28 мая 2021 13:58
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: вредные привычки   еда   здоровые   интересное   медицина   питание   факты   
1983
7
Эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, почему лучше бы отказаться от регулярного употребления семян подсолнуха.
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Метки: вредные привычки   еда   здоровые   интересное   медицина   питание   факты   
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1k
friday2009 2 часа назад
На святое посягнули
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17k
nobody® 55 секунд назад
Значит я стаматолог, и не догадывался. А ведь и правда дергал пару молочных зубов сыну. А статья мне напомнила, как я несколько лет назад в автобусе узнал, сидящую напротив, коллегу фанатку семечек. Тут на фото ещё незначительные щербинки, а у той были повнушительнее, прям как у меня.
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27k
Slonyash 19 минут назад
Вспомнился старый баян


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7k
Эльза Вайнц 22 минуты назад
Моя двоюродная прабабушка бы очень удивилась ). Она всю жизнь прожила на Кубани, дожила до 94 лет и до самой смерти лузгала семки ).
У неё был такой яркий цветастый фартучек-передник, с двумя кармашками с перегородкой посередине, всегда наполненные семечками. Сама мыла, сама жарила. Все на улице знали, что самые вкусные жареные семечки у бабушки Дуни.
Прабабушки уже нет с нами 27 лет, а многие её земляки поминают добрым словом. Особенно выросшие дети, которых она постоянно семками угощала ))).
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11
vova old Полчаса назад
нас в детстве пугали что если кушать семечки с шелухой то будет аппендицит. видимо эти Дети выросли стали кандидатами наук но семечек до сих пор боятся
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363
робт Полчаса назад
нормальные люди "грызут" семки пальцами, а не зубами
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4
Евгений Панкратов Полчаса назад
На счет зубов согласен... Рушатся со временем!
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10k
uutb 42 минуты назад
В юности Тренер жестко гонял за семки. Говорил, что сильно дЫхалку сажают.
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3k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Есть антидот, который нейтрализует все негативные последствия.
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8k
costa Час назад
Мне кажется основная фишка семечек в том что если их лузгать, то потратишь дофига времени, а сьешь всего ничего. С шашлыками и бутербродами с колбасой так не получается
.
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7k
Sapsan Час назад
Первая причина это ты
А вторая твои семки
Третья причина это моль
Потому что умерла эмаль
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2k
foggen2 Час назад
".......что является основным фактором старения."
Вот же же блин!А я то,дурак думал что основной фактор старения это возраст...))
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11
vova old costa Полчаса назад
ты мне напомнил анекдот про коммунистическую партию
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526
Старичок Час назад
семки объединяют
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12k
Сергей Час назад
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14k
KOSTELLO 2 часа назад
Так, Зухра высказалась.
На очереди Лейла, Саида, Джамиля, ну и Гюльчатай, конечно.
Ждем с нетерпением...
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333
Мне по барабану 2 часа назад
Грыз, грызу и буду грызть!
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587
tuka 2 часа назад
Вообще непонятно как раньше люди жили без этих знаний... )
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Звездят, ёпт. В натуре, звездят фраера.
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7k
Сергей 2 часа назад
1) "В семечках могут содержаться яйца паразитов."
2) "их нужно есть сырыми"

Л-логика
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12k
Юрий Николаевич 2 часа назад
Старый, жирный, беззубый и с глистами, но споко-ой-ны-ый.
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2k
Nyash 2 часа назад
Я в юности как то обожрался семечками и заработал аппендицит. так что это не миф.
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