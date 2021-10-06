Не пей, пешеходом станешь: в одном российском регионе у пьяных лихачей решили изымать авто

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Наконец, свершилось! В Туве подняли руку на «святое»: станут забирать авто у пьяных водителей, замеченных в этом проступке вторично. И не отдавать вплоть до решения суда.
Пьяный приморский пенсионер, выезжая со двора, «забодал» девять авто. Под Иркутском сбиты пятеро ребятишек, что шли вдоль дороги. Водила был пьян. В Башкирии лихой автолюбитель сбил двоих мужчин. Пострадавшие погибли. И это неполный список ЧП только за несколько последних дней.
«Автогонщики» распоясались донельзя. То юные мажоры «шалят», устраивая показательные выступления на людных улицах мегаполисов. То водители всех возрастов и гендерных оттенков решают хлебнуть адреналинчика после стаканчика-другого горячительного.
И ладно, если только свои ласточки разбивают. Так ведь страдают окружающие, невинные люди. А то и лишаются жизни. А самозваные шумахеры продолжают свои дикие пляски на костях… Давно пора их остановить, и жестко!
«Автогонщики» распоясались донельзя. То юные мажоры «шалят», устраивая показательные выступления на людных улицах мегаполисов. То водители всех возрастов и гендерных оттенков решают хлебнуть адреналинчика после стаканчика-другого горячительного.
И ладно, если только свои ласточки разбивают. Так ведь страдают окружающие, невинные люди. А то и лишаются жизни. А самозваные шумахеры продолжают свои дикие пляски на костях… Давно пора их остановить, и жестко!
Весть, пришедшая из Тувы, наверняка порадует многих. Может, инициативу и другие регионы подхватят — административный ресурс есть, правовые люфты для региональных законов имеются.
А в Туве отныне за повторную езду в нетрезвом виде можно изымать авто. Как сообщает Интерфакс, полиция не только отымет транспортное средство, но и не вернет владельцу, пока суд не примет конкретное решение.
Мера вынужденная, признают в региональном правительстве. Пьяное вождение становится все более распространенным «хобби» водителей края.
Что очень важно: штрафы в 30 тысяч и лишение автомобиля последуют не только для собственно нарушителей. Такие же меры предусмотрены и для тех «добрых» сограждан, что отдают свои машины друзьям, знакомым, родственникам, зная, что те находятся под воздействием алкоголя.
До этого прецедента автовладельцы в подобных ситуациях забирали свои авто буквально спустя несколько часов после буксировки на штрафстоянку. Отныне не получится, ибо машина будет находиться под всевидящим оком правоохранителей в статусе вещдока!
А в Туве отныне за повторную езду в нетрезвом виде можно изымать авто. Как сообщает Интерфакс, полиция не только отымет транспортное средство, но и не вернет владельцу, пока суд не примет конкретное решение.
Мера вынужденная, признают в региональном правительстве. Пьяное вождение становится все более распространенным «хобби» водителей края.
Что очень важно: штрафы в 30 тысяч и лишение автомобиля последуют не только для собственно нарушителей. Такие же меры предусмотрены и для тех «добрых» сограждан, что отдают свои машины друзьям, знакомым, родственникам, зная, что те находятся под воздействием алкоголя.
До этого прецедента автовладельцы в подобных ситуациях забирали свои авто буквально спустя несколько часов после буксировки на штрафстоянку. Отныне не получится, ибо машина будет находиться под всевидящим оком правоохранителей в статусе вещдока!
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Инициатива попахивает маразмом и популизмом, поскольку оно и сейчас так происходит, только без громких заявлений.
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Вообще-то нет. Бухого водителя отстраняют от управления, а тачку передают трезвому водителю или хозяину. Штраф-стоянка только если передавать некому. И то с неё можно хоть на следующий день забрать (что обычно и происходит).
А тут, насколько я понял, автомобиль хотят изымать и приобщать к делу об АП в качестве вещдока. А вещдок не возвращают до рассмотрения дела по существу судом и до того, как решение по делу не вступит в законную силу. А если автомобиль признают "орудием правонарушения", то его можно и вовсе не возвращать, а изымать в пользу государства.
Автомобиль в РФ является частной собственностью и в пользу государства его никто и никогда не может изъять. Самое близкое - изъять у банкрота в счет погашения долгов. И опять же - это не в пользу государства, а для аукциона. А если тачка кредитная, то это вообще неисполнимо.
Именно по этой причине у нас уезжают на 2 года за кражу батона колбасы из магазина и отделываются условкой за кражу 3 лярдов у государства.
Перед законом все равны, но как показывает практика - некоторые ровнее.