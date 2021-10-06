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Не пей, пешеходом станешь: в одном российском регионе у пьяных лихачей решили изымать авто

Не пей, пешеходом станешь: в одном российском регионе у пьяных лихачей решили изымать авто (2 фото)

Автор:
06 октября 2021 21:36
Сообщество : Автомир
Метки: авто   новости   происшествия   пьяный водитель   факты   эвакуатор   
766
2
Наконец, свершилось! В Туве подняли руку на «святое»: станут забирать авто у пьяных водителей, замеченных в этом проступке вторично. И не отдавать вплоть до решения суда.

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Метки: авто   новости   происшествия   пьяный водитель   факты   эвакуатор   
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3k
a_komolow 2 часа назад
Вот так надо!

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−17
Al 40 минут назад
Согласен на все 100. Тот кто садится за руль пьяный, убийца.
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2k
Гюрза 48 минут назад
Прастити... А у мажоров тоже будут забирать? Ой, сомневаюсь...
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296
Mr White Man 57 минут назад
В Туве самостийные законы что ли ? Хотя, чему удивляться в РФ ?
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1k
Максим Час назад
Ну допустим у папы забрали а как же жена и 5 детей? Останутся без машины? А допустим машина вообще не его? ? Как тут закон прописан?
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13k
Алан 2 часа назад
Единственная статья УК на которую можно натянуть как сову на глобус - это 264.1. Наверное можно изьять как вещдок. Хз при нашем правовом беспределе. Но в статье речь ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО об управлении ТС. Никаких "передач" и прочих "влажных фантазий" не оговорено. Может кто более знающий подкинет инфы?
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27k
lem02 2 часа назад
Все закономерно, живем в банде, вместо закона - понятия. Уже была информация об изъятии телефонов у задержанных, теперь машины. Завтра что? Почку? Руки отрубать? Это не оправдание пьяных за рулем. Это скорбь по правовому государству. Покойся с миром...
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18k
sanchesS80 2 часа назад
Разумно поступают в Белоруссии - тупо конфискация автомобиля насовсем за повторную пьянку.
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45
Мы Ул 2 часа назад
Не понял смысл инициативы. Поймали бухого, тачка и сейчас отправляется на штраф-стоянку, а алкаш наверняка на 10-15 суток отдыха. Для принятия решения по таким делам суду надо несколько дней, а не годы. Т.е. в любом случае алкаш откинется уже с конкретным решением суда и получает тачку обратно.
Инициатива попахивает маразмом и популизмом, поскольку оно и сейчас так происходит, только без громких заявлений.
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45
Мы Ул Алексей Час назад
Беларус? )))
Автомобиль в РФ является частной собственностью и в пользу государства его никто и никогда не может изъять. Самое близкое - изъять у банкрота в счет погашения долгов. И опять же - это не в пользу государства, а для аукциона. А если тачка кредитная, то это вообще неисполнимо.
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45
Мы Ул Алексей 46 минут назад
Ну у пьяного лоха можно и органы конфисковать для имплантации страждущим, а у человека с деньгами и юристами, вы даже охолощенку по 213-ой не конфискуете, если он пожелает довести дело до конца.
Именно по этой причине у нас уезжают на 2 года за кражу батона колбасы из магазина и отделываются условкой за кражу 3 лярдов у государства.
Перед законом все равны, но как показывает практика - некоторые ровнее.
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2k
Алексей 2 часа назад
Стесняюсь спросить, а эта инициатива местных тувинских властей имеет под собой какое-нибудь правовое основание? А то "административный ресурс" и "правовые люфты" это конечно хорошо, но есть мнение, что изымать имущество граждан можно только в случаях, предусмотренных федеральным законом. По крайней мере так в Конституции РФ написано. Я конечно понимаю, что в последнее время ссылаться на Конституцию это моветон, но всё-таки...
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