Не пей, пешеходом станешь: в одном российском регионе у пьяных лихачей решили изымать авто

Весть, пришедшая из Тувы, наверняка порадует многих. Может, инициативу и другие регионы подхватят — административный ресурс есть, правовые люфты для региональных законов имеются.

А в Туве отныне за повторную езду в нетрезвом виде можно изымать авто. Как сообщает Интерфакс, полиция не только отымет транспортное средство, но и не вернет владельцу, пока суд не примет конкретное решение.

Мера вынужденная, признают в региональном правительстве. Пьяное вождение становится все более распространенным «хобби» водителей края.

Что очень важно: штрафы в 30 тысяч и лишение автомобиля последуют не только для собственно нарушителей. Такие же меры предусмотрены и для тех «добрых» сограждан, что отдают свои машины друзьям, знакомым, родственникам, зная, что те находятся под воздействием алкоголя.

До этого прецедента автовладельцы в подобных ситуациях забирали свои авто буквально спустя несколько часов после буксировки на штрафстоянку. Отныне не получится, ибо машина будет находиться под всевидящим оком правоохранителей в статусе вещдока!