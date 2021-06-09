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Фобии Петра Великого

Фобии Петра Великого (5 фото)

Автор:
09 июня 2021 20:28
Сообщество : Факты
Метки: интересное   истории   медицина   факты   фобия   царь   
1953
5
В воспоминаниях о правлении Петра I одно из самых ярких пятен - налог на бороду, как элемент "европеизации" России. Но причина-то была не только в этом...
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Метки: интересное   истории   медицина   факты   фобия   царь   
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9  комментариев
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3k
rutt 2 часа назад
"Скорее всего"))) если бы да кабы. Не царь, а трусишка зайка серенький. А Екатерина с конём спала или с конюхом, вроде говорили. А Грозный глистов видимо боялся, поэтому на кол сажал.
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42k
doker Час назад
Говорят, у него ещё одна фобия была - боялся тупых людей. Можно за это и простить часть его грехов.
Другие правители тупых приближали и приближают, чтобы конкуренции не было.
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16k
Наталья Час назад
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1k
Бендер Сгибатель Родригес 2 часа назад
Бред.
Пётр Великий не зря великий. Считаю его величайшим человеком в истории. Ни одни другой правитель не перешагнул многовековой рубеж за 25 лет, как он. Чем до него была Россия и чем стала. Он кардинально и радикально принялся менять, удивительный человек. Мог бы лежать на подушках и чесаться, положение способствовало, но он перелопатил Русь на века вперёд. Бороды велел стричь или облагать налогами не из-за вшей. Если так мыслить, то чем объяснить его запреты жениться неграмотным дворянам, непрошедшим службу и обучение? Жалко, что рано умер. Жалко, что был такой один.
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2k
Sergei Ogarkov 2 часа назад
Ну, дождей он точно не боялся
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