Фобии Петра Великого

Петр I просто не выносил бороды, отмечал историк Валишевский. Он считал, что они, как длинные кафтаны, - олицетворение ужасных привычек и предрассудков. Царь искоренял набившие оскомину стереотипы не только из идейных побуждений, но из гигиенических. Бояре явно не чесали бороды ежедневно и в них жили вши, с которыми они и приходили на прием к Петру Великому. А что уж говорить об остатках еды после пиров. Но большее опасение вызывали все-таки вши, так как государь просто ненавидел насекомых и боялся их.

А еще, кстати, у самого Петра на лице волосы росли очень плохо. Ни о какой богатой окладистой бороде и речи быть не могло. Скорее всего Петр Алексеевич страдал дисморфофобией (боязнь собственных внешних недостатков) и пытался лишить такого вот волосяного "богатства" и всех остальных, чтобы сделать свои внешние недостатки общепринятой нормой.