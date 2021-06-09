Фобии Петра Великого

1953
5
В воспоминаниях о правлении Петра I одно из самых ярких пятен - налог на бороду, как элемент "европеизации" России. Но причина-то была не только в этом...
У Петра на это были свои взгляды и они были связаны с одной из ее фобий. Да, их было несколько и правитель серьезно страдал от некоторых изо них.
Блаттофобия
Первым о фобиях Петра заговорил с ним врач из Голландии Ян Гови. Есть даже такая байка об инсектофобии царя (документально это не было подтверждено), что он везде ходил с Петром и уверял всех, что тот боится тараканов. Дескать, увидит таракана и сбежит. А перед тем, как зайти в какой-то дом, он посылал туда специального "тараканного смотрящего", чтобы тот осмотрел все углы, стены, затребовал от хозяина рассказ о наличии/отсутствии тараканов и потом доложил царю.
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"Караканы" или инсектофобия
Когда некий Бернгард Таннер путешествовал по Москве в 1678 году, то в заметках упоминал про ужасное насекомое "каракан". Таннер говорил, что москвичи очень даже спокойно относятся к тараканам и не избавляются от них. А немецкий путешественник писал, что тараканы были вообще везде, включая потолок, а по ночам кусали спящих.
Ясно теперь почему при царском дворе был введен Постельный приказ. Главный постельничий со своей командой ежедневно осматривал покои Петра Алексеевича на предмет насекомых. Они искали в постели клопов, на потолке и стенах тараканов, а также избавлялись от мух и пауков.
У постельничего была очень привилегированная должность - он спал рядом с царем и ночью проверял помещение на предмет непрошеных гостей.
Ясно теперь почему при царском дворе был введен Постельный приказ. Главный постельничий со своей командой ежедневно осматривал покои Петра Алексеевича на предмет насекомых. Они искали в постели клопов, на потолке и стенах тараканов, а также избавлялись от мух и пауков.
У постельничего была очень привилегированная должность - он спал рядом с царем и ночью проверял помещение на предмет непрошеных гостей.
Фтириофобия
Петр I известен своей любовью к табаку и в 1697 году позволил его продажу. Но самое главное, что он считал, что вши боятся дыма табака. Не исключено, что так и было. Скорее всего положительное отношение к табаку было вызвано как раз фтириофобией (да, это отдельная фобия - боязнь именно вшей) и непреодолимым желанием уничтожить их в бородах бояр.
Кстати, а для уничтожения тараканов использовали утюг. Его ставили на печь и открывали все окна, Насекомые, спасаясь от холода начинали стекаться поближе к теплому утюгу, заползая внутрь него. А дальше нужно было только захлопнуть такой необычный капкан, которым выступала нижняя часть утюга, где был уголь.
Кстати, а для уничтожения тараканов использовали утюг. Его ставили на печь и открывали все окна, Насекомые, спасаясь от холода начинали стекаться поближе к теплому утюгу, заползая внутрь него. А дальше нужно было только захлопнуть такой необычный капкан, которым выступала нижняя часть утюга, где был уголь.
Дисморфофобия и личные страхи
Петр I просто не выносил бороды, отмечал историк Валишевский. Он считал, что они, как длинные кафтаны, - олицетворение ужасных привычек и предрассудков. Царь искоренял набившие оскомину стереотипы не только из идейных побуждений, но из гигиенических. Бояре явно не чесали бороды ежедневно и в них жили вши, с которыми они и приходили на прием к Петру Великому. А что уж говорить об остатках еды после пиров. Но большее опасение вызывали все-таки вши, так как государь просто ненавидел насекомых и боялся их.
А еще, кстати, у самого Петра на лице волосы росли очень плохо. Ни о какой богатой окладистой бороде и речи быть не могло. Скорее всего Петр Алексеевич страдал дисморфофобией (боязнь собственных внешних недостатков) и пытался лишить такого вот волосяного "богатства" и всех остальных, чтобы сделать свои внешние недостатки общепринятой нормой.
А еще, кстати, у самого Петра на лице волосы росли очень плохо. Ни о какой богатой окладистой бороде и речи быть не могло. Скорее всего Петр Алексеевич страдал дисморфофобией (боязнь собственных внешних недостатков) и пытался лишить такого вот волосяного "богатства" и всех остальных, чтобы сделать свои внешние недостатки общепринятой нормой.
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Другие правители тупых приближали и приближают, чтобы конкуренции не было.
Пётр Великий не зря великий. Считаю его величайшим человеком в истории. Ни одни другой правитель не перешагнул многовековой рубеж за 25 лет, как он. Чем до него была Россия и чем стала. Он кардинально и радикально принялся менять, удивительный человек. Мог бы лежать на подушках и чесаться, положение способствовало, но он перелопатил Русь на века вперёд. Бороды велел стричь или облагать налогами не из-за вшей. Если так мыслить, то чем объяснить его запреты жениться неграмотным дворянам, непрошедшим службу и обучение? Жалко, что рано умер. Жалко, что был такой один.