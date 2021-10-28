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Карбыш: Полная противоположенность хилого домашнего хомяка. Суровый выживальщик степей

Карбыш: Полная противоположенность хилого домашнего хомяка. Суровый выживальщик степей (7 фото)

Автор:
28 октября 2021 23:32
Метки: животные   интересно   факты   
406
7

Домашние хомячки — на редкость нелепые твари. Эти грызуны могут откинуть лапки от внезапного дедовского «апчхи» — не выдержит сердце. Не верится, что их родичи, карбыши, — их полная противоположность. Они профессионалы в деле выживания.

Пока вашему Хоме плохо от неподходящего наполнителя для клетки, карбыш выживает в лугах и лесостепях от Бельгии до Китая. Пока ваш питомец крутит колесо — этот парень совершает ежедневную пробежку в 2 километра. Пока домашний любимец теряет массу от неправильного питания, карбыш ест всё: от клевера до ящериц. Такой рацион идёт ему на пользу — взрослое животное достигает массы в 700 граммов!

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Его тело покрыто густой лоснящейся шёрсткой отличного качества — раньше их мех использовали для отделки жилетов и жакетов. Но и сам карбыш ходит на промысел. Делает он это в сумерках, когда шанс наткнуться на хищников минимален. Мясо грызуны хранить не научились — его хомяк съедает сразу. А вот зёрна и семена они прячут в защёчные мешки. Встроенные карманы для провизии способны вместить в себя до 40 грамм еды за раз.

Как и у любого профессионального выживальщика, у дикого хомяка есть свой бункер. Да не простой, а с роскошной планировкой: от 2 до 10 выходов, несколько кладовых и лежанок. Все помещения спрятаны на глубине в 1,5 метра. Так ни один хищник не унюхает его местоположение.

За лето среднестатистический хомяк запасает 8-16 килограмм пищи. Но это среднестатистический — отдельные уникумы способны заграбастать до 90 килограмм провизии! И всё это — на зиму, себе любимому. Карбыши — жуткие параноики, они не доверяют даже друг другу. Вне сезона размножения грызуны старательно избегают сородичей. Хомяки знают: если слишком настойчиво ошиваться вокруг чужого дома, его хозяин всегда может тебя убить. И съесть.


Зато сразу после спячки грызуны отчаянно ищут себе подобных. Самцы истерично бегают по прилегающим к норе территориям и оплодотворяют каждую самку, которую могут найти. На потомство им плевать, слабому полу приходится заботиться о детях самостоятельно.

Радости материнства они познают очень скоро: между оплодотворением и родами проходит не больше 30 дней. Утробу покидает 12 голодных, слепых и глухих комочков весом в 5 граммов. На лапы свой выводок мать-героиня поставит уже через месяц. А потом снова забеременеет. За 1 сезон здоровая самка рожает 2-3 раза.

Несмотря на бешеную рождаемость и отличную приспособленность, вид вымирает. Начиная с 60-х годов прошлого века карбышей рождается всё меньше и меньше. Сейчас мамочка приносит 6 детёнышей за раз — этого слишком мало. А самое неприятное — мы не знаем, что идёт не так. Под подозрением пестициды, но доказательств пока что нет.

Моя оценка карбышам: 3 домашних хомяка по цене одного дикого. Они круты, упорны и брутальны. Это заслуживает уважения.

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Метки: животные   интересно   факты   
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25k
Мойша 8 часов назад
Хомяк атакует.
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10k
Николай 7 часов назад
Сдается мне это прямой родственник хомяков. И если их приручить, то через 5-6 поколений они превратятся в тех же тупых домашних хомяков.
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