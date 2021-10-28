Карбыш: Полная противоположенность хилого домашнего хомяка. Суровый выживальщик степей

За лето среднестатистический хомяк запасает 8-16 килограмм пищи. Но это среднестатистический — отдельные уникумы способны заграбастать до 90 килограмм провизии! И всё это — на зиму, себе любимому. Карбыши — жуткие параноики, они не доверяют даже друг другу. Вне сезона размножения грызуны старательно избегают сородичей. Хомяки знают: если слишком настойчиво ошиваться вокруг чужого дома, его хозяин всегда может тебя убить. И съесть.

Зато сразу после спячки грызуны отчаянно ищут себе подобных. Самцы истерично бегают по прилегающим к норе территориям и оплодотворяют каждую самку, которую могут найти. На потомство им плевать, слабому полу приходится заботиться о детях самостоятельно.