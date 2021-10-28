Мифы и правда о зимней спячке: Оказывается, медведи вообще не впадают в «спячку», да и лапу не сосут

Для начала поговорим за понятия. По-научному зимнюю спячку называют гибернацией. Обычно этим занимаются лягушки, ежи, черепахи, но никак не здоровяки в 150-200 кило. В это время животное переводит свой организм на режим максимальной экономии. Земляные белки, например, понижают температуру с 31 градуса до — 2. А вот у мишек градус тела падает с 37 до 31.

Голод, холод или любой другой раздражитель с лёгкостью разбудят косолапого. Так что, по факту, мишки не впадают в спячку. Они впадают в очень крепкий сон.