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Мифы и правда о зимней спячке: Оказывается, медведи вообще не впадают в «спячку», да и лапу не сосут

Мифы и правда о зимней спячке: Оказывается, медведи вообще не впадают в «спячку», да и лапу не сосут (5 фото)

Автор:
28 октября 2021 20:21
Метки: животные   интересно   факты   
1100
5

В преддверии зимы многие из нас задумываются о том, чтобы организовать себе полноценную спячку по всем известной медвежьей методике. Заползти в уютную берлогу, взять лапу в рот и выползти из своего логова уже весной. Но что, если мы скажем, что медведи не сосут конечности, не строят берлоги и в спячки не впадают?

Для начала поговорим за понятия. По-научному зимнюю спячку называют гибернацией. Обычно этим занимаются лягушки, ежи, черепахи, но никак не здоровяки в 150-200 кило. В это время животное переводит свой организм на режим максимальной экономии. Земляные белки, например, понижают температуру с 31 градуса до — 2. А вот у мишек градус тела падает с 37 до 31.

Голод, холод или любой другой раздражитель с лёгкостью разбудят косолапого. Так что, по факту, мишки не впадают в спячку. Они впадают в очень крепкий сон.

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Увы, встать на ночной дожор у медведя не выйдет — зимой ему просто нечего есть. Поэтому перед сном он отъедается как не в себя. Несмотря на репутацию хозяина тайги, охотой и рыбалкой зверь занимается редко — ¼ всего съеденного приходится на мясо, рыбу. Основа рациона — корешки, побеги, ягоды, шишки и даже насекомые. Косолапому нужно наесть 15 сантиметров жира, а это почти 25% веса. Если вдруг не хватит — спячка прекратится досрочно, и голодный злой медведь отправится искать еду в зимнем лесу.

Итак, время поговорить об уютной медвежьей берлоге... которую, большинство медведей не строят. Охотники делят берлоги медведей на два типа. Первые — грунтовые. Те самые, из сказок: в норе, скале или большом дупле. Вторые — верховые. Косолапый ищет спокойное местечко, где его не побеспокоят, сгребает немного подстилки и ложится прямо так. С первым крупным снегопадом животину просто заметает и все.

Когда вопрос жирового пайка решён, а место для сна найдено, настает время для того самого лапо-сосательного процесса... Которого тоже нет. Медведи не сосут свои лапы. И чужие лапы тоже не сосут. Дело в том, что в середине спячки на подушечках лап обновляется кожа, она начинает жутко зудеть. Мишка во сне пытается этот зуд уменьшить и облизывает свои лапы. Вот и весь секрет.

У меня чувство, словно мне опять сказали, что деда мороза не существует. Всё то, что мы знали о медведях с детства оказалось ложью. Зато теперь вы больше шарите в берложно-спячных хитростях. Но повторять дома мы вам их не советуем. Пусть этим занимаются шерстяные профессионалы.

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Метки: животные   интересно   факты   
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14k
Patmaz 3 часа назад
Винни-Пух, как порядочный медведь всю зиму сосал во сне лапу. А Пятачок, как порядочная свинья, постоянно этим пользовался.
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19k
Dobrovit 2 часа назад
Земляные белки понижают температуру тела с 31 градуса до МИНУС ДВУХ? Автор не ошибся?
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4k
KonstantinLeirov 3 часа назад
Ну то есть, по факту то, в анабиоз не впадают, как лягушки, но температура тела всё равно падает - значит спячка всё же. Да и лапы облизывают, значит всё же и "сосут лапу". А лягуху если откопать, отогреть, она тоже проснется в любое время года, как и мелкие грызуны, что впадают в спячку, с ежами, просто у мишек не до такой степени замедляется метаболизм, как у мелких животных.
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1k
Sandmännchen (DDR) 3 часа назад
Не все медведи спят в берлогах...
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816
MaKa1503 3 часа назад
"Для начала поговорим за понятия. " ... дальше читать не стал , автор необразованое быдло.
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58k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
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