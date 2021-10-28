У Роскомнадзора появились претензии к "Муз-ТВ". И протокол о гей-пропаганде

Фактически канал обвиняют в пропаганде нетрадиционных отношений. Если претензии признают правомерными, "Муз-ТВ" может потерять лицензию. Где-то заплакали Даня Милохин и Филипп Киркоров.
Басманный суд Москвы рассмотрит иск к главному музыкальному каналу телевидения, который обвиняют в пропаганде нетрадиционных отношений среди детей и подростков. Известно, что протокол был составлен юрслужбой института Общественного уполномоченного по защите семьи, активисты которого считают, что было бы правильным "аннулировать лицензию на осуществление телевизионного вещания телеканала ООО «Муз ТВ Операционная компания»".
Некоторые СМИ уверены, что вся эта история началась в июне, когда в эфире премии «Муз-ТВ» на экранах стали мелькать мужчины в платьях. Блогер Игорь Синяк, непонятно чем прославившийся тиктокер Даня Милохин в наряде, состоящем наполовину из платья - наполовину из смокинга. В этом "параде-алле" поучаствовали и Филипп Киркоров с рэпером Давой (Давид Манукян), которые приехали на церемонию вручения примии телеканала в белом кабриолете в сопровождении полуобнаженных мужчин. Вели себя два последних исполнителя весьма недвусмысленно, что дало повод журналистам говорить о перфомансе как о "гей-свадьбу". При этом шоу транслировалось с пометкой "6+".
После этих событий о тенденции популяризации нетрадиционных отношений на ТВ не говорил лишь ленивый. И, наконец, чаша терпения общественников была переполнена.
Санкция статьи, по которой составлен протокол (ч. 2 статьи 6.21 КоАП), предусматривает штраф в миллион рублей или приостановку работы на срок до 90 суток. Дело будет рассмотрено Басманным судом г. Москвы 17 ноября 2021 года.
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