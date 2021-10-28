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У Роскомнадзора появились претензии к "Муз-ТВ". И протокол о гей-пропаганде

У Роскомнадзора появились претензии к "Муз-ТВ". И протокол о гей-пропаганде (4 фото)

Автор:
28 октября 2021 14:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Киркоров   иск   муз-тв   пропаганда   роскомнадзор   суд   шоу бизнес   
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Фактически канал обвиняют в пропаганде нетрадиционных отношений. Если претензии признают правомерными, "Муз-ТВ" может потерять лицензию. Где-то заплакали Даня Милохин и Филипп Киркоров.


Басманный суд Москвы рассмотрит иск к главному музыкальному каналу телевидения, который обвиняют в пропаганде нетрадиционных отношений среди детей и подростков. Известно, что протокол был составлен юрслужбой института Общественного уполномоченного по защите семьи, активисты которого считают, что было бы правильным "аннулировать лицензию на осуществление телевизионного вещания телеканала ООО «Муз ТВ Операционная компания»".


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Некоторые СМИ уверены, что вся эта история началась в июне, когда в эфире премии «Муз-ТВ» на экранах стали мелькать мужчины в платьях. Блогер Игорь Синяк, непонятно чем прославившийся тиктокер Даня Милохин в наряде, состоящем наполовину из платья - наполовину из смокинга. В этом "параде-алле" поучаствовали и Филипп Киркоров с рэпером Давой (Давид Манукян), которые приехали на церемонию вручения примии телеканала в белом кабриолете в сопровождении полуобнаженных мужчин. Вели себя два последних исполнителя весьма недвусмысленно, что дало повод журналистам говорить о перфомансе как о "гей-свадьбу". При этом шоу транслировалось с пометкой "6+".


После этих событий о тенденции популяризации нетрадиционных отношений на ТВ не говорил лишь ленивый. И, наконец, чаша терпения общественников была переполнена.


Санкция статьи, по которой составлен протокол (ч. 2 статьи 6.21 КоАП), предусматривает штраф в миллион рублей или приостановку работы на срок до 90 суток. Дело будет рассмотрено Басманным судом г. Москвы 17 ноября 2021 года.

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Метки: Киркоров   иск   муз-тв   пропаганда   роскомнадзор   суд   шоу бизнес   
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1k
сеньор Леонсио Полчаса назад
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542
Мы Ул 7 минут назад
У Роскомнадзора появились претензии к "Муз-ТВ". И протокол о гей-пропагандеПосмотреть
У Роскомнадзора появились претензии к "Муз-ТВ". И протокол о гей-пропаганде
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Acid Snake 12 минут назад
А ещё они все без масок и непривитые.
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Аарон Чупа 15 минут назад
Они [мат]! Они заполонили всю планету!
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2k
boom 16 минут назад
Все больше эта хрень в тв начинает напоминать "5 элемент" и "голодные игры"
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34k
Антон Полчаса назад
В мире животных!
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25k
Vazari 36 минут назад
Добавлю еще то, что на ТНТ на выходных показали.
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