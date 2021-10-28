У Роскомнадзора появились претензии к "Муз-ТВ". И протокол о гей-пропаганде

Некоторые СМИ уверены, что вся эта история началась в июне, когда в эфире премии «Муз-ТВ» на экранах стали мелькать мужчины в платьях. Блогер Игорь Синяк, непонятно чем прославившийся тиктокер Даня Милохин в наряде, состоящем наполовину из платья - наполовину из смокинга. В этом "параде-алле" поучаствовали и Филипп Киркоров с рэпером Давой (Давид Манукян), которые приехали на церемонию вручения примии телеканала в белом кабриолете в сопровождении полуобнаженных мужчин. Вели себя два последних исполнителя весьма недвусмысленно, что дало повод журналистам говорить о перфомансе как о "гей-свадьбу". При этом шоу транслировалось с пометкой "6+".