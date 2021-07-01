Знаменитую актрису посадили в тюрьму за организацию скандальной секс-секты

Суд вынес приговор актрисе Эллисон Мэк, приговорив её к трём годам тюрьмы и штрафу в размере 20 тысяч долларов. Эллисон вербовала женщин в секту NXIVM, где они становились секс-рабынями. Женщины в этой секте становились собственностью лидера Раньера, который клеймил их и использовал в секс-утехах.
Организация NXIVM появилась в 1998 году под видом сетевой компании. Однако, на самом деле NXIVM стала сектой. Официально организация предлагала тренинги по самосовершенствованию, но лидер Раньер собрал себе гарем из 20 женщин, клеймил их, использовал для своих сексуальных пристрастий, а также заставлял женщин продавать свои обнажённые фотографии и оказывать интимные услуги.
В качестве гарантий того, что дамы не сбегут, Раньер грозился опубликовать всех их личные данные и обличающие фотографии. Правда о NXIVM вскрылась только в 2017 году. Раньер получил 120 лет тюрьмы, а его сообщники чуть меньше.
В ходе дела выяснилось, что с Раньером сотрудничала знаменитая актриса Эллисон Мэк. Женщина привлекала и вербовала девушек, которые становились рабынями. Сначала суд хотел приговорить её к 17 годам тюрьмы, но прокурор согласился на смягчение приговора из-за того, что актриса активно сотрудничала со следствием, уточняет Reuters.
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Плохо сотрудничала, иначе бы освободили, и премию 20 штук дали.