Знаменитую актрису посадили в тюрьму за организацию скандальной секс-секты

Организация NXIVM появилась в 1998 году под видом сетевой компании. Однако, на самом деле NXIVM стала сектой. Официально организация предлагала тренинги по самосовершенствованию, но лидер Раньер собрал себе гарем из 20 женщин, клеймил их, использовал для своих сексуальных пристрастий, а также заставлял женщин продавать свои обнажённые фотографии и оказывать интимные услуги.