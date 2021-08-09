Отец Бритни Спирс в суде рассказал о своём желании отправить дочь в психбольницу

Вот уже несколько лет Бритни пытается лишить отца опекунства, чтобы взять жизнь в свои руки. Однако, "заботливый" родитель не хочет оставаться без денег и власти. На последнем судебном заседании он заявил, что собирается отправить дочь принудительно в психлечебницу. В документах говорится, что Бритни отказывается принимать лекарства и посещать врачей.

Кроме этого, Джейми утверждает, что не имеет влияния на жизнь дочери, занимается только её финансами.