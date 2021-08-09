Отец Бритни Спирс в суде рассказал о своём желании отправить дочь в психбольницу

Когда-то Бритни Спирс была очень популярна. У неё было всё - деньги, слава, поклонники и любящая семья, которая превратила её жизнь в ад. В 2006 году Бритни оказалась в психлечебнице и опеку над ней передали отцу. Джейми Спирс вот уже 13 лет заведует жизнью дочери не разрешая ей выйти замуж, родить и даже выходить из дома без разрешения.
Вот уже несколько лет Бритни пытается лишить отца опекунства, чтобы взять жизнь в свои руки. Однако, "заботливый" родитель не хочет оставаться без денег и власти. На последнем судебном заседании он заявил, что собирается отправить дочь принудительно в психлечебницу. В документах говорится, что Бритни отказывается принимать лекарства и посещать врачей.
Кроме этого, Джейми утверждает, что не имеет влияния на жизнь дочери, занимается только её финансами.
После того как в 2006 году Джейми получил опеку над дочерью, он удивил всех своей фразой. Даже близкая подруга семьи Жаклин Бутчер не ожидала такого от него.
"Джейми сказал: "Милая", и я подумала, он продолжит: "Мы тебя очень любим, но тебе правда нужна помощь". Однако вместо этого он заявил: "Ты очень жирная. Папочка посадит тебя на диету и наймёт тренера, чтобы вернуть тебя в форму. Ты видишь вот этот телевизор? Через восемь недель ты будешь там, и все будут кричать: "Она вернулась!" Меня затошнило от его слов", - рассказала Жаклин.
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Оттяпать у владелицы контроль над 60 миллионами долларов - дорогого стоит.