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Отец Бритни Спирс в суде рассказал о своём желании отправить дочь в психбольницу

Отец Бритни Спирс в суде рассказал о своём желании отправить дочь в психбольницу (2 фото)

Автор:
09 августа 2021 13:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ynews   бритни спирс   интересное   опека   суд   фото   шоу бизнес   
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Когда-то Бритни Спирс была очень популярна. У неё было всё - деньги, слава, поклонники и любящая семья, которая превратила её жизнь в ад. В 2006 году Бритни оказалась в психлечебнице и опеку над ней передали отцу. Джейми Спирс вот уже 13 лет заведует жизнью дочери не разрешая ей выйти замуж, родить и даже выходить из дома без разрешения.

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Метки: ynews   бритни спирс   интересное   опека   суд   фото   шоу бизнес   
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6  комментариев
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dimitr 2 часа назад
Папочка молодец)))
Оттяпать у владелицы контроль над 60 миллионами долларов - дорогого стоит.
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338
Сигизмунд Лазаревич 18 минут назад
батя красавец.
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1k
zu4ara 22 минуты назад
Oh baby, baby...
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