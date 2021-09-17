Суд разрешил оскорбившему россиян блогеру на время остаться в России, приостановив распоряжение МВД

Идрак Мирзализаде не согласившись с тем, что его нахождение в РФ признано нежелательным, подал иск в суд об отмене этого решения. До рассмотрения дела он сможет находиться в России. Интересно, появятся ли за это время новые шутки о русских или стендапер все-таки сдержится?

0 Источник: В конце августа выходец из Азербайджана и гражданин Белоруссии Идрак Мирзализаде, имеющий вид на жительство в РФ, получил "волчий билет": МВД России обнародовало постановление, согласно которому пребывание комика в нашей стране является нежелательным.

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как же он всеми руками и ногами цепляется за ненавистную ему страну с ненавистным народом... — McLaud555 (@McLaud555) September 16, 2021

Как так? У нас же тирания и диктатура. И всё решают в кремле. — Илья Меркурий (@MUUJytaXJF5Y3C4) September 16, 2021

Сей говноед мертвой хваткой вцепился в Россию. Не хочет слезать с "обосранного матраса". Шакал вонючий! — марта янич (@1015_ast) September 16, 2021