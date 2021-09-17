Суд разрешил оскорбившему россиян блогеру на время остаться в России, приостановив распоряжение МВД

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Идрак Мирзализаде не согласившись с тем, что его нахождение в РФ признано нежелательным, подал иск в суд об отмене этого решения. До рассмотрения дела он сможет находиться в России. Интересно, появятся ли за это время новые шутки о русских или стендапер все-таки сдержится?
В конце августа выходец из Азербайджана и гражданин Белоруссии Идрак Мирзализаде, имеющий вид на жительство в РФ, получил "волчий билет": МВД России обнародовало постановление, согласно которому пребывание комика в нашей стране является нежелательным.
Причина тому - шутка, в которой стендапер сравнил русских с обгаженными матрасами. Перспектива пожизненной депортации Мирзализаде не понравилась, свою вину он не признал, хоть и извинился перед теми, кого обидел, а после обратился в суд. Судебное разбирательство назначено на 5 октября - до этого дня Мирзализаде может беспрепятственно находиться в России. Слушания по иску стендапера начнутся в Замоскворецком суде 5 октября в 12.30 по московскому времени. Интересно, чем закончится заседание, как считаете, уважаемые фишкяне?
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как же он всеми руками и ногами цепляется за ненавистную ему страну с ненавистным народом...— McLaud555 (@McLaud555) September 16, 2021
Как так? У нас же тирания и диктатура. И всё решают в кремле.— Илья Меркурий (@MUUJytaXJF5Y3C4) September 16, 2021
Сей говноед мертвой хваткой вцепился в Россию. Не хочет слезать с "обосранного матраса". Шакал вонючий!— марта янич (@1015_ast) September 16, 2021
У таких нет Родины, им хорошо там, где больше платят! Талыш, который убежал из Азербайджана, чтобы его не забрали в армию, по той же причине уехавший из Белоруссии ☹️Мерзкий тип— Тамара Алиева 🇷🇺 (@Companera_59) September 17, 2021
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Метки: ynews Мирзалидзе депортация иск стендап суд шутки
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Единственное где он может выступить - это у Дудя или Собчак - эти любят всякое поднимать