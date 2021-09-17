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Суд разрешил оскорбившему россиян блогеру на время остаться в России, приостановив распоряжение МВД

Суд разрешил оскорбившему россиян блогеру на время остаться в России, приостановив распоряжение МВД (6 фото)

Автор:
17 сентября 2021 08:50
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Мирзалидзе   депортация   иск   стендап   суд   шутки   
1180
6
Идрак Мирзализаде не согласившись с тем, что его нахождение в РФ признано нежелательным, подал иск в суд об отмене этого решения. До рассмотрения дела он сможет находиться в России. Интересно, появятся ли за это время новые шутки о русских или стендапер все-таки сдержится?
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Метки: ynews   Мирзалидзе   депортация   иск   стендап   суд   шутки   
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601
Mowgley Час назад
"Ты их в дверь - они в окно" ©
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15k
ЦСКА 2 минуты назад
К Новому году, зверек по корпоративам побежит, дерьмом брызгать! Страна-толстовец! Захерачили по правой-поставь левую.....
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26k
Aqueronte 4 минуты назад
Надо было посадить в Сизо для начала. А потом уже выдворять
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273
Fedor 5 минут назад
Зря оставили. Теперь они будут думать, что за любые деяния им ничего не будет. Только пальчиком погрозят. Надо было показательно выдворить его из страны.
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277
SilentBob 12 минут назад
Пердак Херлизадзе
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−28
Lux Indique 12 минут назад
что вижу я из всего здесь на фишках, если кто то совершит преступлений то ему достаточно извинится и ты свободен, если совершит преступление Русский, то все тебе жопа... говорю то что вижу..
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571
Старичок 14 минут назад
и до расмотрения дела поместить его к землякам в центр временного содержания иностранных граждан. а дело рассматривать после майских праздников.
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24k
Vazari 14 минут назад
Я данную ситуацию вижу следующим образом. "Стендаперы", которые появились в России не так давно, не изобрели новый жанр, ничего не придумали. Они смотрят неизвестных широкой публике в России американских комиков, таких как Луи Си Кей,Джордж Карлин,Крис Такер и т.д. и тупо копируют их темы, подачу материала, зачастую даже шутки. Я много раз замечал, у Долгополова, Поперечного, того же Идрака-откровенный плагиат. Но нужно понимать одно, не всегда, то, что "заходит" американцам, "зайдет" россиянам. А чтобы это понимать, нужен интеллект и образование. Большинство же наших стендаперов лишены и того и другого.
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6k
B0n 16 минут назад
М-да, прецедента не случилось. А было бы неповадно. Я против этого азера ничего не имею, но сало надо перепрятать и на*уй голого послать. Чтобы не принимали доброту за слабость.
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28k
Slonyash 18 минут назад
Русофоб, мля, а хрен из России выгонишь, парадокс!
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−16
apqurhf 19 минут назад
поиграли на публику с выселением черножопого клоуна. но всем как обычно пох на постановления. пусть себе быдло смешит и дальше.
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208k
Барон Мюнхгаузен. 21 минуту назад
Нет ничего более постоянного, чем временное...
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3k
solovei7 21 минуту назад
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1k
-(0)_(0)- 21 минуту назад
Негодяй, он же гад своими пагаными словами каждому русскому в штаны насрал!!!!
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1k
Walther Полчаса назад
А я считаю, что обезьяну трогать не надо и в качестве жеста доброй воли, разрешить ему выступить с концертом (ессно бесплатно) в парке Горького 2 августа!!!
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96
Трубадур Полчаса назад
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2k
Дон Перец Полчаса назад
Думаю, что этому г. А. Н.до. ну все равно разрешат остаться в России и дальше гадить. Только теперь это чмо будет срать нам в уши похитрее. Со временем он убедит всех, что всё это был заговор против ещё одного борца с тиранией.
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14k
Роберт Шекли 37 минут назад
Дорога в стендап ему закрыта - это уж точно.
Единственное где он может выступить - это у Дудя или Собчак - эти любят всякое поднимать
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35k
Alex 40 минут назад
О, обезьянья диаспора подсуетилась. Судье бабла занесла. Да здравствует наш самый продажный суд!
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8k
владимир 43 минуты назад
Хочу пожелать этому Полупокеру скорейшего уë6ывания на малую родину.
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4k
rutt 44 минуты назад
Желаю ему встретить того, кто проломит ему голову. Не против если наглухо. Позор суду
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