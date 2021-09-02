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Отец Бритни Спирс потребовал два миллиона долларов за отказ от опекунства

Отец Бритни Спирс потребовал два миллиона долларов за отказ от опекунства (2 фото)

Автор:
02 сентября 2021 16:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: freeBritney   ynews   бритни спирс   интересное   опека   суд   фото   шоу бизнес   
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В 2008 году у Бритни Спирс случился нервный срыв, и выла из больницы она уже под опекой отца. Как оказалось, родитель взял опеку над дочерью отнюдь не ради того, что бы наладить её жизнь. Джейме Спирс принялся контролировать жизнь дочери, запретил ей вступать в брак, запретил рожать и пытался всеми силами вернуть её популярность, чтобы заработать денег.

Долгих 14 лет Бритни Спирс сражалась за свою свободу, и наконец Джейме отступил. Однако, он потребовал крупную сумму отступных — 2 миллиона долларов. Так, по словам представителей певицы, он хочет покрыть траты, которые потерпел из-за судебных тяжб. Адвокаты уверены, что Спирс попросту вымогает у дочери деньги.

«Мистер Спирс должен уйти в отставку без каких-либо условий, не стремясь получить что-либо еще от своей дочери», — заявил поверенный артистки изданию Variety.

Бритни Спирс вот уже 13 лет не имеет контроля над своей жизнью. Отец контролирует её счета, её личную жизнь. В разговоре с New York Times Бритни рассказала о всех ужасах, что с ней происходило. Её заставляли пить литий, после которого она чувствовала недомогание. 24 часа в сутки она находилась под охраной, даже когда принимала душ или ходила в туалет. Спирс добавила, что опекуны заставили её установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла родить детей, и запретили удалять её.

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Метки: freeBritney   ynews   бритни спирс   интересное   опека   суд   фото   шоу бизнес   
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18  комментариев
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14k
Booka1a 3 часа назад
ха! хороший адвокат на этом целое дело может построить о принудительном ограничении свободы ради материальной выгоды с помощью обмана органов, выдавших разрешение на опекунство
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950
Виталий 57 секунд назад
Она на верно давно хотела освободиться от опеки, поэтому 2 ляма это ерунда для неё. А что он папаша будет делать когда эти 2 ляма кончатся, ведь больше не дадут.
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31k
Григорий 8 минут назад
Ну если она так жёстко торчала до этого, неудивительно, что её жестко пасли.
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3k
Юлия Ч 2 часа назад
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8k
Клёст 2 часа назад
Есть папаши которые требуют от детей алименты на собственное содержание.
Этот решил ничего не стесняться вообще?
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353
MerryGoRound Клёст 44 минуты назад
Когда 13 лет и еще лет 10 лет до этого всего паразитируешь за счет славы и денег дочери - там ничего уже адекватного не остается. Чистейший паразит и человек гуано.
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59k
Опиум для народа 2 часа назад
Что и следовало доказать. Мразота он и есть.)))
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1k
Педигри 2 часа назад
Почему нет новости про Канье Уэста, который выпустил свой новый альбом? Кто такая эта Бритни Спирс, что про неё есть новость, а про "великого" Канье Уэста нет? Хотя альбомчик судя по отзыву одного чувака получился так себе. Он пишет: я лучше буду часами слушать, как ревет осел, чем это гонево.
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353
MerryGoRound Педигри 43 минуты назад
Просто Канье топил за Трампа. А этот чувак явно Трампа не любит, как все либералы и чернокожие. Вот и "не понравился ему альбом" внезапно. Там сейчас целая история новая с попыткой уничтожить карьеру Канье идет :)
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5k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
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141
RUSSfan 3 часа назад
Да там просто Шаляпин из за угла посматривает уже)
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5k
Bartello 3 часа назад
А до больницы она выла или в больнице выть начала?
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28k
АнтонПолднев 3 часа назад
Ну то, что она выла в 2008 году, я не удивлён.
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9k
Kostick 3 часа назад
даж чот жалко тётку. а папаша упырь редкостный. тхубытьтаким.
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