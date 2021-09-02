Отец Бритни Спирс потребовал два миллиона долларов за отказ от опекунства

В 2008 году у Бритни Спирс случился нервный срыв, и выла из больницы она уже под опекой отца. Как оказалось, родитель взял опеку над дочерью отнюдь не ради того, что бы наладить её жизнь. Джейме Спирс принялся контролировать жизнь дочери, запретил ей вступать в брак, запретил рожать и пытался всеми силами вернуть её популярность, чтобы заработать денег.
Долгих 14 лет Бритни Спирс сражалась за свою свободу, и наконец Джейме отступил. Однако, он потребовал крупную сумму отступных — 2 миллиона долларов. Так, по словам представителей певицы, он хочет покрыть траты, которые потерпел из-за судебных тяжб. Адвокаты уверены, что Спирс попросту вымогает у дочери деньги.
«Мистер Спирс должен уйти в отставку без каких-либо условий, не стремясь получить что-либо еще от своей дочери», — заявил поверенный артистки изданию Variety.
Бритни Спирс вот уже 13 лет не имеет контроля над своей жизнью. Отец контролирует её счета, её личную жизнь. В разговоре с New York Times Бритни рассказала о всех ужасах, что с ней происходило. Её заставляли пить литий, после которого она чувствовала недомогание. 24 часа в сутки она находилась под охраной, даже когда принимала душ или ходила в туалет. Спирс добавила, что опекуны заставили её установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла родить детей, и запретили удалять её.
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Этот решил ничего не стесняться вообще?