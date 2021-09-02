Отец Бритни Спирс потребовал два миллиона долларов за отказ от опекунства

Долгих 14 лет Бритни Спирс сражалась за свою свободу, и наконец Джейме отступил. Однако, он потребовал крупную сумму отступных — 2 миллиона долларов. Так, по словам представителей певицы, он хочет покрыть траты, которые потерпел из-за судебных тяжб. Адвокаты уверены, что Спирс попросту вымогает у дочери деньги.

«Мистер Спирс должен уйти в отставку без каких-либо условий, не стремясь получить что-либо еще от своей дочери», — заявил поверенный артистки изданию Variety.