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Кристоферу Ллойду подарили на день рождения уменьшенную копию автомобиля DeLorean

Кристоферу Ллойду подарили на день рождения уменьшенную копию автомобиля DeLorean (2 фото)

Автор:
27 октября 2021 10:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Кристофер Ллойд   Назад в будущее   делореан   кино   фильм   фото   
75
2

"Обожаю этот подарок. И обожаю всех своих замечательных фанатов!" — пишет Ллойд у себя в Инстаграме.

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Метки: Кристофер Ллойд   Назад в будущее   делореан   кино   фильм   фото   
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18k
SolomonA Полчаса назад
Он заслуживает настоящего Делореана...
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1k
Hallo FreeSpace 20 минут назад
что-то с ней не так ...
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