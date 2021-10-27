Кристоферу Ллойду подарили на день рождения уменьшенную копию автомобиля DeLorean

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"Обожаю этот подарок. И обожаю всех своих замечательных фанатов!" — пишет Ллойд у себя в Инстаграме.
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