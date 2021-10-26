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Каким показали 2084 год в «Гостье из будущего»: что в фильме сейчас кажется крутым, а что – наивным

Каким показали 2084 год в «Гостье из будущего»: что в фильме сейчас кажется крутым, а что – наивным (6 фото)

Автор:
26 октября 2021 09:56
Сообщество : Кино
Метки: Гостье из будущего   актеры   будущее   кино   роль   факты   фильм   фото   
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На днях я пересматривал фильм «Гостья из будущего» и в очередной раз убедился, что такое кино больше не снимут. В нем есть буквально все: бесподобный сюжет, отличная постановка, прекрасное музыкальное сопровождение. А самое, на мой взгляд, интересное – то, каким советские люди видели наше светлое будущее – 2084 год.


Согласитесь, большинство из того, что показано в фильме и предполагается изобрести человечеству к далекому 2084 году, сейчас кажется наивным, забавным и нелепым. Но кое-что даже в наши дни воспринимается с интересом. Звучит как шутка, но лично мне хочется, чтобы к 2084 году это сбылось.



Вместо общественного транспорта люди пользуются телепортами - заходишь в дверь и переносишься куда нужно. В восьмидесятых годах телепорты были популярным предметом фантазии режиссеров. По крайней мере я знаю с десяток фантастических фильмов, где они есть.

Идея простая и гениальная, но до сих пор остается нереализуемой. Непонятно, какая энергия перемещает человека и что это за процесс вообще. Но возможно, с помощью адронного коллайдера человечество сделает шаг на пути к этому.

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Еще одно изобретение будущего – воздушное такси. В фильме люди пользовались флипами, это летающие двухместные машинки с автопилотом. Нажал на кнопку и полетел в нужное место.

Тогда дизайн аппарата считался современным и даже футуристическим. Округлые формы и обилие мигающих кнопок символизировали стиль будущего. Сегодня же эти летающие такси выглядят морально устаревшими и напоминают мне кабину бульдозера.

Не поверите, но одна американская компания обещала разработать летающий транспорт еще в 2009 году. Но проект закрыли из-за несоответствия нормам безопасности. В России тоже существует проект автосамолета будущего «Ларк-4». Вполне возможно, что до 2084 года мы так и будем перемещаться.

Когда шестиклассник Коля попал в будущее, первым кого он встретил, был робот в человеческом обличии Вертер. Отличить его от человека можно только по скованным движениям и стальному голосу.

Насколько я в курсе новостей мировой науки, мы пугающими темпами приближаемся к интеграции с искусственным интеллектом.

Примечательно, что в том же 1985 году вышла первая часть Терминатора, где американцы показали свою версию биоробота. Скажу я вам, советский вариант все же оказался более точным. Как во внешности, так и в физических возможностях.

А машина времени это мечта многих из нас. Но пока мы умеем двигаться во времени только в одну сторону и только естественным путем.

Межпланетные космодромы – идея не оригинальная, а скорее модернизированная. Нотка фантазии лишь в том, что с них каждый желающий может улететь на другие планеты.

Вполне вероятно, что через несколько десятков лет мы действительно станем пользоваться космическим транспортом и летать на разные планеты.

Главное устройство, за которым охотились космические пираты, это миелофон. Он представлял собой черную шкатулку с кристаллами внутри. С помощью этого прибора они собирались читать мысли мировых правителей, чтобы завладеть миром.

Такого мир еще не создал, но кое-какие подвижки наблюдаются. Уже существует механизм считывания электромагнитных сигналов с мозга. Также придуман метод печатания текста без рук – переводя взгляд с одной клавиши на другую. Не удивлюсь, если в ближайшем будущем ученые придумают нечто вроде миелофона.

Во второй серии показан зоопарк будущего – КосмоЗоо, с животными, собранными с разных планет. Эдакий спокойный, комфортабельный мир, в котором дружно соседствуют динозавры, крокодилы, козлы и прочая живность.

На момент создания фильма эта идея вызывала улыбку, а сегодня кажется не такой уж фантастической. Вполне вероятно, что наши потомки будут посещать именно такие зоопарки, только животные в них будут не настоящие, а клонированные.


Расскажите и вы о своем отношении к фильму «Гостья из будущего». Что еще кроме биороботов и летающих такси наши потомки смогут увидеть в будущем?


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Метки: Гостье из будущего   актеры   будущее   кино   роль   факты   фильм   фото   
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5  комментариев
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4k
Vasiliy Полчаса назад
По поводу отношения к фильму и его идее говорить не буду - тема больная.
А на счет техники будущего и конкретно флипов и их дизайна...
В Дубае на выставке показана рабочая модель такси-дрона. Не находите общие черты?
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13k
Андрей Ватрушкин 12 минут назад
Отроки во Вселенной и Москва-Кассиопея снято было намного раньше и намного было круче как фантастика.
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10k
котегRUS Полчаса назад
«Гостья из будущего» - это красивая сказка...
не хочется чтобы она превратилась в нечто подобное..((ъ

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