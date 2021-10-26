Каким показали 2084 год в «Гостье из будущего»: что в фильме сейчас кажется крутым, а что – наивным

Согласитесь, большинство из того, что показано в фильме и предполагается изобрести человечеству к далекому 2084 году, сейчас кажется наивным, забавным и нелепым. Но кое-что даже в наши дни воспринимается с интересом. Звучит как шутка, но лично мне хочется, чтобы к 2084 году это сбылось.

Вместо общественного транспорта люди пользуются телепортами - заходишь в дверь и переносишься куда нужно. В восьмидесятых годах телепорты были популярным предметом фантазии режиссеров. По крайней мере я знаю с десяток фантастических фильмов, где они есть.

Идея простая и гениальная, но до сих пор остается нереализуемой. Непонятно, какая энергия перемещает человека и что это за процесс вообще. Но возможно, с помощью адронного коллайдера человечество сделает шаг на пути к этому.