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10 случаев, когда актёрам второго плана заплатили куда больше, чем тем, кто сыграл главных героев

10 случаев, когда актёрам второго плана заплатили куда больше, чем тем, кто сыграл главных героев (11 фото)

Автор:
23 октября 2021 09:12
Сообщество : Кино
Метки: актеры   гонорар   деньги   кино   подборка   роль   фильм   фото   
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Человеку, далёкому от закулисья кино, может показаться, что больше всего денег за съёмки в фильме получает актёр, сыгравший главного героя. Ведь именно на нём держится вся картина. Но так бывает далеко не всегда.

Многие режиссёры специально приглашают в свои фильмы именитых или популярных актёров на вторые роли, чтобы их именами и лицами можно было козырнуть на афишах и во время рекламных кампаний. В таких случаях исполнители не самых больших ролей могут получить куда больше, чем главные герои. Здесь мы собрали несколько таких случаев, но с одним условием — мы указали суммы, которые актёры получили ещё до выхода фильмов в прокат. Ведь если кинолента станет успешной, то актёры получат ещё и процент от выручки, что сильно увеличит их доход от съёмок.


За 30-секундное появление в самом конце фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы» Марку Хэмиллу заплатили больше, чем звезде фильма, Дейзи Ридли

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Кадр из фильма «Звёздные войны: Последние джедаи».

За свои полминуты на экране Хэмилл получил от $1 до $1,5 миллиона. В то время как его коллега Ридли заработала $500 тысяч.


Даже больше Хэмилла в «Пробуждении силы» получил Харрисон Форд


Актёр получил внушительный гонорар — около $20 миллионов.


В «Человеке из стали» гонорар Эми Адамс был выше, чем у Генри Кавилла


Точные суммы неизвестны, но сообщается, что за роль Супермэна Кавилл получил шестизначную сумму, а его экранная возлюбленная Адамс — семизначную.


В фильме «Бэтмен и Робин» снялись Арнольд Шварценеггер и Джордж Клуни. Вот только их гонорары сильно отличались


В 90-х Шварценеггер был куда большей звездой, чем Клуни, от этого и появилась разница в оплате их работы. Шварценеггер получил $25 миллионов, а Клуни — $1 миллион.


В фильме «Умница Уилл Хантинг» Мэтт Деймон, сыгравший главного героя, получил куда меньше, чем Робин Уильямс


За этот фильм Мэтт Деймон получил около $650 тысяч: примерно половину суммы за сценарий и столько же за актёрскую игру. Его коллегой по экрану стал на тот момент уже знаменитый Робин Уильямс, который ещё до съёмок получил $5 миллионов.


За фильм «Аватар» Сигурни Уивер получила в несколько раз больше, чем исполнитель главной роли, Сэм Уортингтон

За участие в съёмках фильма Уивер получила $11 миллионов, а вот гонорар Уортингтона не разглашается, но сообщается, что эта сумма была в разы меньше, чем у его коллеги по экрану.


«Человек-паук: Возвращение домой»: Роберт Дауни-младший заработал куда больше, чем сам Человек-паук, Том Холланд

За свои 15-20 минут на экране Роберт Дауни-младший получил гонорар в $15 миллионов. А вот Том Холланд, который отработал весь фильм, заработал в несколько раз меньше — всего  $500 тысяч.


А вот и обратная ситуация — гонорар за «Железного человека» у Роберта Дауни-младшего оказался меньше, чем у его коллеги, Терренса Ховарда

Во время выхода «Железного человека» в 2008 году актёр Терренс Ховард был популярнее Роберта Дауни-младшего, что и сказалось на разнице в зарплатах. В итоге Роберт получил около $500 тысяч, а Терренс — от $3,5 до $4,5 миллиона.


За свои 20 минут в «Супермене» 1978 года Марлон Брандо получил куда больше, чем актёр первого плана, Кристофер Рив 

Перед началом съёмок Марлон Брандо выставил создателям фильма требования, включающие в себя зарплату в $3,7 миллиона и ограничение времени съёмок до 13 дней. Требования актёра были выполнены, и он сыграл отца Супермена. А вот его коллега по экрану, сыгравший самого Супермена, получил всего $250 тысяч.


«Тор» принёс Крису Хемсворту куда меньший гонорар, чем Энтони Хопкинсу

За роль Тора Хемсфорт получил около $150 тысяч, а вот его экранный отец Хопкинс заработал $10 миллионов.

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Метки: актеры   гонорар   деньги   кино   подборка   роль   фильм   фото   
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Андрей Ватрушкин Час назад
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