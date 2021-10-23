10 случаев, когда актёрам второго плана заплатили куда больше, чем тем, кто сыграл главных героев

Человеку, далёкому от закулисья кино, может показаться, что больше всего денег за съёмки в фильме получает актёр, сыгравший главного героя. Ведь именно на нём держится вся картина. Но так бывает далеко не всегда.
Многие режиссёры специально приглашают в свои фильмы именитых или популярных актёров на вторые роли, чтобы их именами и лицами можно было козырнуть на афишах и во время рекламных кампаний. В таких случаях исполнители не самых больших ролей могут получить куда больше, чем главные герои. Здесь мы собрали несколько таких случаев, но с одним условием — мы указали суммы, которые актёры получили ещё до выхода фильмов в прокат. Ведь если кинолента станет успешной, то актёры получат ещё и процент от выручки, что сильно увеличит их доход от съёмок.
За 30-секундное появление в самом конце фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы» Марку Хэмиллу заплатили больше, чем звезде фильма, Дейзи Ридли
Кадр из фильма «Звёздные войны: Последние джедаи».
За свои полминуты на экране Хэмилл получил от $1 до $1,5 миллиона. В то время как его коллега Ридли заработала $500 тысяч.
Даже больше Хэмилла в «Пробуждении силы» получил Харрисон Форд
Актёр получил внушительный гонорар — около $20 миллионов.
В «Человеке из стали» гонорар Эми Адамс был выше, чем у Генри Кавилла
Точные суммы неизвестны, но сообщается, что за роль Супермэна Кавилл получил шестизначную сумму, а его экранная возлюбленная Адамс — семизначную.
В фильме «Бэтмен и Робин» снялись Арнольд Шварценеггер и Джордж Клуни. Вот только их гонорары сильно отличались
В 90-х Шварценеггер был куда большей звездой, чем Клуни, от этого и появилась разница в оплате их работы. Шварценеггер получил $25 миллионов, а Клуни — $1 миллион.
В фильме «Умница Уилл Хантинг» Мэтт Деймон, сыгравший главного героя, получил куда меньше, чем Робин Уильямс
За этот фильм Мэтт Деймон получил около $650 тысяч: примерно половину суммы за сценарий и столько же за актёрскую игру. Его коллегой по экрану стал на тот момент уже знаменитый Робин Уильямс, который ещё до съёмок получил $5 миллионов.
За фильм «Аватар» Сигурни Уивер получила в несколько раз больше, чем исполнитель главной роли, Сэм Уортингтон
За участие в съёмках фильма Уивер получила $11 миллионов, а вот гонорар Уортингтона не разглашается, но сообщается, что эта сумма была в разы меньше, чем у его коллеги по экрану.
«Человек-паук: Возвращение домой»: Роберт Дауни-младший заработал куда больше, чем сам Человек-паук, Том Холланд
За свои 15-20 минут на экране Роберт Дауни-младший получил гонорар в $15 миллионов. А вот Том Холланд, который отработал весь фильм, заработал в несколько раз меньше — всего $500 тысяч.
А вот и обратная ситуация — гонорар за «Железного человека» у Роберта Дауни-младшего оказался меньше, чем у его коллеги, Терренса Ховарда
Во время выхода «Железного человека» в 2008 году актёр Терренс Ховард был популярнее Роберта Дауни-младшего, что и сказалось на разнице в зарплатах. В итоге Роберт получил около $500 тысяч, а Терренс — от $3,5 до $4,5 миллиона.
За свои 20 минут в «Супермене» 1978 года Марлон Брандо получил куда больше, чем актёр первого плана, Кристофер Рив
Перед началом съёмок Марлон Брандо выставил создателям фильма требования, включающие в себя зарплату в $3,7 миллиона и ограничение времени съёмок до 13 дней. Требования актёра были выполнены, и он сыграл отца Супермена. А вот его коллега по экрану, сыгравший самого Супермена, получил всего $250 тысяч.
«Тор» принёс Крису Хемсворту куда меньший гонорар, чем Энтони Хопкинсу
За роль Тора Хемсфорт получил около $150 тысяч, а вот его экранный отец Хопкинс заработал $10 миллионов.
Источник:
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