10 случаев, когда актёрам второго плана заплатили куда больше, чем тем, кто сыграл главных героев

Многие режиссёры специально приглашают в свои фильмы именитых или популярных актёров на вторые роли, чтобы их именами и лицами можно было козырнуть на афишах и во время рекламных кампаний. В таких случаях исполнители не самых больших ролей могут получить куда больше, чем главные герои. Здесь мы собрали несколько таких случаев, но с одним условием — мы указали суммы, которые актёры получили ещё до выхода фильмов в прокат. Ведь если кинолента станет успешной, то актёры получат ещё и процент от выручки, что сильно увеличит их доход от съёмок.

За 30-секундное появление в самом конце фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы» Марку Хэмиллу заплатили больше, чем звезде фильма, Дейзи Ридли